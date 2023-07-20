Известная российская спортсменка, многократная рекордсменка Елена Исинбаева, перечисление регалий которой могло бы занять сейчас слишком много времени и места, судя по всему, покинула Россию и выступила по этому поводу с видеообращением.

Ничего в нем особенного сказано не было, так, общие слова, которые можно трактовать как угодно – скорее, нейтральные, чем выражающие какую-либо четкую позицию по поводу сегодняшней России.

Ну правда, кое-что все-таки было – спортсменка ответила на многочисленные обвинения по поводу военных званий, присвоенных ей на пике карьеры, заявив, что не следует придавать им какого-либо значения, и они являлись простой формальностью.

Исинбаева не совершила никакого героизма, не поплыла против течения, и не выразила поддержку воюющей Украине. Однако сегодня Россия живет в той стадии, когда даже такая мелочь, как просто отойти в сторонку – уже поступок

Словом, Исинбаева не совершила никакого героизма, не поплыла против течения, и не выразила поддержку воюющей Украине.

Однако сегодня Россия живет в той стадии, когда даже такая мелочь, как просто отойти в сторонку – уже поступок. В наше время уже недостаточно просто соблюдать нейтралитет и говорить про «спорт вне политики», или «культура вне политики». Рано иди поздно перед каждым более или менее известным человеком в России встанет выбор – либо поддержать режим насильников и детоубийц, либо пополнить список врагов народа.

Вегетарианские времена, когда можно было отсидеться в своей хате, которая всегда с краю, все более явно и быстро уходят в прошлое. Приходят времена всеобщего одобрямса и безусловной, горячей поддержки линии партии.

Попытаетесь отмолчаться – вас испортят, как испортили Константина Хабенского, которому теперь нормальный человек руки не подаст.

В этой ситуации откровенное бегство Исинбаевой, да еще и в тлетворную, загнивающую Испанию – это настоящий вызов путинской системе, которая, судя по реакции пропагандистов и депутатов, именно так это и восприняла.

Однако речь сейчас пойдет не о путинистах – с ними все ясно, а напротив, об антипутинистах, которые также встретили такой своеобразный каминг-аут рекордсменки в штыки. И об этом, возможно, не стоило бы говорить, если б это был единичный случай, но в данном случае мы имеем дело с четкой тенденцией.

Причем тенденция эта многослойная – российская оппозиция, которая всегда боролась с Путиным, принимает в штыки любого беглеца из правительственного лагеря – им припоминают регалии, звания, дружбу с чиновниками, политическую, преимущественно депутатскую карьеру.

А что он, или она, делали в 2015 году, или в 2016, а почему они молчали, когда власть травила оппозиционеров, сажала их в тюрьмы? Тогда их все устраивало, а сейчас, когда их благополучие оказалось под угрозой, они вдруг поумнели?

Но на этом ничего не заканчивается – это лишь первый слой, в котором находятся российские оппозиционеры, которые не считают благом распад России, да и вообще связывают свое будущее с ней.

Затем идет второй эшелон – российские радикалы, которые изначально были против существования российского государства в нынешней форме, считающие компроматом любой контакт с ним, включая, например, участие в выборах, даже в качестве оппозиционной партии.

Они, в свою очередь поливают грязью оппозиционеров вроде Навального и Ходорковского, припоминая им неудачные и откровенно говоря, глупые высказывания, вроде готовности воевать за Кавказ. Где-то там поблизости находятся и украинцы с грузинами и прибалтами, которые не могут забыть, что Навальный назвал грузин «грызунами», а Ходорковский выступает за сохранение целостности Российской Федерации.

В общем, в лагере противников Путина – большой бардак, и стрельба всех против всех в поисках совершенства, в попытке вывести особый вид идеально правильных русских – которые бескомпромиссно воевали против Путина всю жизнь, поддерживают Украину с 2014 года, уехали из страны не позднее 25 февраля 2022 года, и считают, что России, как стране и как социуму нет места на карте мира.

Тут у нас с вами единственный вариант – клонировать Валерию Новодворскую, так как найти такое совершенство среди ныне существующих 145 млн. россиян вряд ли представляется возможным

В общем, тут у нас с вами единственный вариант – клонировать Валерию Новодворскую, так как найти такое совершенство среди ныне существующих 145 млн. россиян вряд ли представляется возможным.

Нам всем надо понять – эти люди жили в своей стране, и им приходилось контактировать с государством. Это государство более или менее всегда было авторитарным, но время от времени были небольшие оттепели, связанные с какими-нибудь крупными мероприятиями вроде сочинской олимпиады. В этом государстве даже была определенная ниша для не очень радикальных противников, которые вполне могли вести независимую жизнь, при этом ругая правительство.

Время от времени в этом государстве даже говорили, что свобода лучше чем несвобода и боготворили «Дип Перпл». По-настоящему живодерским это государство стало 24 февраля 2022 года, до этого оно еще сохраняло какие-то зачатки благоразумия.

В конце концов, мы все живем в своих странах, нам также приходится контактировать с государством, в той или мной мере... Не стоит из-за этого шельмовать тех, кто несогласен с нынешней политикой.

Кто с кем сотрудничал, кто какие регалии имел – все это не имеет значения. Все это в прошлом. Значение имеет одно – какова ваша позиция после 24 февраля. Важно только это. 24 февраля – это день очищения. Один раз встав на правильную сторону, человек может обрести прощение за прошлые грехи.

Кто сегодня помнит, что Максим Галкин был предельно обласкан путинской системой, был лицом Первого канала, вел там сразу несколько передач? Никто не помнит. Зато все знают, где он сейчас.

Любой россиянин, который поставил свою шкуру выше государственной – наш естественный союзник

Бегство из путинского лагеря персонажей вроде Исинбаевой надо только приветствовать, даже если ими двигали сугубо личные мотивы.

Любой россиянин, который поставил свою шкуру выше государственной – наш естественный союзник.

Помните об этом, когда будет вываливать в сеть очередную порцию компромата.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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