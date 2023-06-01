Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в пленарном заседании Европейского политического сообщества (EPC). Встреча с президентом Украины, которую с интересом ждали после высказываний грузинского премьера, не состоялась, но выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал срочно принять соседей России в НАТО, вызвало бурную реакцию грузинских политиков.

После прибытия в Молдавию глава правительства Грузии на полях саммита дал краткое интервью. Как отметил Гарибашвили, саммит европейской политической интеграции является хорошей возможностью для Грузии поучаствовать в дискуссиях со своими партнерами, особенно на фоне существующих геополитических вызовов:

«Основной темой, конечно же, будет война в Украине и вопросы безопасности на европейском континенте и вообще во всем мире. Конечно, я также буду говорить о вызовах для нашей страны, нашей безопасности. Естественно, мы будем говорить о европейской перспективе, и я изложу нашу позицию о том, что Грузия готова стать кандидатом в ЕС. Конечно, наша страна заслуживает этого статуса, это единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры. Пользуясь случаем, хотел бы изложить нашу позицию: мы, безусловно, выражаем солидарность с нашим другом Украиной, украинским народом. Мы все хотим, чтобы эта война поскорее закончилась, чтобы Украина восстановила территориальную целостность и в Украине установился мир».

Пленарное заседание саммита, в котором принимают участие 47 лидеров европейских стран и руководителей различных институтов Евросоюза, открыла президент Молдовы Майя Санду. Руководители делегаций, участвующих в заседании Европейского политического союза, сделали совместное фото, в центре которого был президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что все граничащие с Россией европейские страны должны получить возможность вступить в Евросоюз и НАТО. Происходящее в Грузии он назвал водоворотом беззакония, в который Россия затягивает эту страну.

«Мы все ясно видим, кто агрессор и где происходит агрессия. Россия боится НАТО и пытается проглотить только тех, кто находится вне общей зоны безопасности. Россия также пытается оставить замороженными конфликты на территориях своих соседей, когда не в состоянии проглотить всю страну. Мы хотим вступить в НАТО, чтобы у нас были безопасность и мир. Вот почему все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы Россия оккупировала их территории, должны иметь возможность вступить в ЕС и НАТО. У нас есть лишь две альтернативы: либо открытая война, либо пошаговая российская оккупация. Мы видим, что происходит в Беларуси. Мы видим, что происходит в Грузии. Мы видим, как эти народы втягиваются в водоворот беззакония, хотя и разными путями. Но что они видят? Если даже украинцы, кровью доказывающие нашу приверженность свободе и ценностям объединенной Европы, не услышали пока четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО? Надежды остальных становятся совершенно призрачными», – отметил Зеленский.

В оппозиции считают, что президент Зеленский верно расставил акценты. «Грузия практически ничего не предприняла, чтобы выразить действенную и существенную солидарность Украине в войне против России», – такое заявление сделал депутат от фракции «Национальное движение» в парламенте Леван Бежашвили.

«Сегодняшнее заявление президента Украины лишний раз подчеркивает печальную реальность – сегодня наши западные партнеры и Украина считают, что Грузия остается в орбите Российской Федерации. Возобновление авиасообщения с этой страной, открытие морских путей, введение безвизового режима предоставляет РФ возможность обойти санкции с помощью нашей страны. Как итог, Грузия упоминается в связке Беларусью! Пока весь мир солидарен с Украиной и помогает ей восстановить территориальную целостность, Грузия выражает интересы России», – заявил политик.

В партии власти гневно осудили выступление Владимира Зеленского, вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Гия Вольский назвал высказывания президента Украины оскорбительными для Грузии.

«Очень печально, что он не видит разницы между страной (Беларусь), где Россия разместила ядерное оружие и готовится к войне, и страной, которая согласилась с решениями Гаагского трибунала и поддержала исключение России из международных форумов. Если вы не видите в этом различий, у нас есть основания полагать, что это предвзятое отношение, направленное на поддержку оппозиции, которая хочет переворота в Грузии – с единственной целью втянуть Грузию в военные действия. Он неправильно говорит и имеет неправильное отношение к Грузии – оно унизительно и абсолютно несправедливо, оно неоправданно несправедливое! Такова реальность», – подытожил Гия Вольский.

Заявление Зеленского не поняли ни власть, ни оппозиция, убежден политолог Давид Зурабишвили. Прозвучавшие из Тбилиси оценки он назвал постыдными.

«Президент Зеленский вышел и сделал заявление в поддержку Грузии. В частности, он заявил, что Грузия должна стать членом НАТО и Евросоюза, чтобы предотвратить российскую агрессию. В этом же контексте упоминалась и Беларусь. После этого некоторые оппозиционеры в Грузии ударили в набат, заявив, что Зеленский назвал Грузию страной, похожей на Беларусь. Стыдоба! Не лучше поступили и представители власти, принявшие вышеприведенную интерпретацию оппозиционеров как факт, после чего, преисполнившись гнева, они осудили заявление Зеленского, даже не видя, что было сказано на самом деле. Вот так и живем, в мире и понимании», – иронично написал бывший политик в соцсетях.

В конце дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил СМИ, что не будет комментировать выступление Зеленского. «Эта страна воюет, и я не хочу давать повод и возможность для определенных спекуляций людям, недоброжелателям нашей страны», – заявил премьер Грузии.

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