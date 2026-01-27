Президент Чехии обвинил в шантаже главу министерства иностранных дел

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции во вторник обвинил министра иностранных дел страны и лидера правопопулистской партии «Автомобилисты для себя» Петра Мацинку в попытке его шантажировать из-за отказа главы государства назначить членом правительства Филипа Турека — депутата чешского парламента и почётного президента партии автомобилистов.

Петр Павел также опубликовал в социальной сети X сообщения, которые получил от Мацинки советник президента Петр Коларж.

«Он может быть спокоен, если у меня в министерстве окружающей среды будет Турок. Но если этого не произойдёт, то я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как крайний случай сосуществования. В этом вопросе я пользуюсь поддержкой премьер-министра, не говоря уже о партии «Свобода и прямая демократия» (СПД)», — написал Мацинка в сообщении, имея в виду президента Чехии.

Президент Павел расценил эти слова главы МИД как попытку шантажа, подчеркнув, что это «недопустимо и абсолютно неприемлемо» в такой демократической стране как Чехия. Глава государства заметил, что если министр Мацинка действительно пользуется в этих своих действиях поддержкой премьер-министра Андрея Бабиша, то его заявления являются не только иллюстрацией подхода нового правительства к конституционному принципу разделению властей, но и доказательством того, что фундаментальные вопросы внешней политики и политики безопасности Чехии стали заложниками личной неприязни и личных интересов. Одновременно, как заметил Петр Павел, он хочет верить, что действия Мацинки не получили поддержки Бабиша.

Павел сообщил, что уведомил о ситуации структуры безопасности и намерен передать полученные от Мацинки сообщения юристам для оценки того, не являются ли они признаком уголовного преступления в виде шантажа.

Ряд оппозиционных политиков высказали мнение, что глава внешнеполитического ведомства Петр Мацинка теперь должен уйти в отставку. При этом, как сообщает портал iDNES.cz, премьер-министр и председатель движения ANO («Акция недовольных граждан») Бабиш поддержал лидера автомобилистов. По его словам, дело тут не в шантаже и необходимо успокоить эмоции с обеих сторон.

Ранее президент Петр Павел отказался назначать Филипа Турека в правительство Андрея Бабиша, сформированного по итогам парламентских выборов в октябре и утверждённого главой государства в декабре прошлого года. Президент дал понять, что не назначит Турека, не в последнюю очередь из-за расистских комментариев в соцсетях в прошлом.