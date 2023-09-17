Президент Финляндии предупредил о ядерной угрозе в ходе войны в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об «огромном» риске применения ядерного оружия со стороны России в ходе войны в Украине. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times, призвав жителей стран Европы не быть «благодушными» в связи с войной и помнить о том, что в любой момент ситуация может измениться к худшему, в сторону эскалации конфликта.

«Мы находимся в очень деликатной ситуации. Даже малая вещь может сильно повлиять на события - в худшую сторону», сказал президент Финляндии. Война, по его словам, может продлиться ещё долго, и европейцам не следует иметь иллюзий относительного того, что ситуация может быстро разрешиться.

По словам Ниинистё, жителям стран ЕС необходимо понять, что они отвечают за свою безопасность, и укреплять обороны. Президент Финляндии отметил, что многие «пробудились» после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, однако спустя полтора года вновь начало проявляться равнодушие и отсутствие интереса к тому, что происходит в Украине. По словам Ниинистё, странам ЕС необходимо брать пример с Финляндии, где к вопросам обороны относятся очень серьёзно, доказательством чего стало и вступление страны в НАТО. При этом президент Финляндии призвал страны Запада к осторожности при наращивании объёмов помощи Украине, чтобы не спровоцировать Россию, в том числе, на ядерный удар.

Ниинистё также рассказал о своих встречах с российским президентом Владимиром Путиным до 2022 года. По словам Ниинистё, Путин много говорил с ним о русской культуре, как будто был «одержим» ею. Однажды, как вспоминает финский президент, он задал ему вопрос, связанный со стихотворением Михаила Лермонтова «На смерть поэта». Ответный монолог Путина длился более получаса. В преддверии войны Ниинистё, по его словам, несколько раз говорил с Путиным, в том числе и по просьбе президента США Джо Байдена, и просил не нападать на Украину - безрезультатно.

По словам Ниинистё, война в любом случае завершится миром, и Россия будет существовать и после войны и с ней необходимо будет выстраивать отношения, основанные «не на большой дружбе, но на терпимости и способности хоть немного друг друга понять». При этом, по его словам, Европа заинтересована в том, чтобы Россия не могла развязать новую войну.