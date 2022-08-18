Президент «Формулы-1»: гонок в России больше не будет

Президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что самые престижные и популярные в мире автомобильные гонки больше не будут проводиться в России.

Доменикали отметил, что «деньги за проведение Гран-при России были безумными, но некоторые вещи не подлежат обсуждению». «Могу пообещать: мы не будем вести с русскими никаких переговоров, гонок там больше не будет», – резюмировал руководитель «Формулы».

Гран-при России «Формулы-1» проводились с 2014 года на автодроме в Сочи, построенном по распоряжению Владимира Путина. В следующем сезоне российский этап гонок должен был переехать под Санкт-Петербург, однако руководство «Формулы» разорвало контракт.

С начала вооруженного вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.

Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что «отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека».