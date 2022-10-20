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Президент Германии Штайнмайер отложил визит в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отложил визит в Киев, который планировался на четверг 20 октября. Об этом в среду сообщило со ссылкой на источники германское издание Bild. Вечером в среду сообщение подтвердило агентство DPA. Причиной названы "соображения безопасности".
Как утверждает Bild, отказаться от визита порекомендовали МИД, МВД и органы безопасности Германии, решение было принято 18 октября. В Киеве, по данным Bild, были этому удивлены. Отмечается, что 20 октября столицу Украины должен посетить глава одного из государств, кто именно - не называется.
10 октября после перерыва в несколько недель Киев подвергся российским ракетным ударам. В несколько последующих дней по столице Украины также наносились удары, есть жертвы среди мирного населения.
DPA отмечает, что Штайнмайер всё же надеется осуществить визит в Украину "в ближайшее время".
Ещё в мае президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ приехать в Украину. Этому предшествовала размолвка между двумя странами вокруг возможного визита - Штайнмайер утверждал, что собирался приехать в Киев ещё в апреле, после того, как российские войска покинули окрестности столицы Украины, однако якобы не получил согласия украинской стороны. Германские СМИ утверждали, что Зеленский не хотел видеть Штайнмайера, которого до широкомасштабного российского вторжения в Украине критиковали за тесные связи с Россией. После вторжения 24 февраля президент Германии заявил, что ошибался в своих политических оценках, в частности он назвал ошибкой то, что поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".
Другие новости дня
ISW: Россия может прикрыть отступление ударом по Каховской ГЭС
Российские силы готовят информационный фон для атаки под чужим флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отступление российских военных с правого берега Днепра и задержать продвижение украинских войск через реку. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Москва несколько раз заявляла, что занятую российскими военными в начале войны станцию атакуют украинские силы.
Вчера командующий российскими силами в Украине Сергей Суровикин заявил о полученной информации о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Глава российской администрации этой украинской области Владимир Сальдо поддержал данное заявление и обвинил Киев в планах нанести удар по плотинам, расположенным вверх по течению от Херсона. Заявлялось об уже перехваченных попытках ударов украинских военных по плотине с помощью американских ракетных систем.
По всей вероятности, российские власти стремятся распространить предупреждения о мнимом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для разрушения плотины российскими силами и возложения на Украину ответственности за последующий ущерб и гибель людей, считают американские эксперты. По их мнению, Кремль может использовать такие провокации, чтобы заглушить новости о третьем унизительном отступлении российской армии, а также обвинить Украину в причиненном ущербе и гибели людей.
- С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении. Два дня назад генерал Суровикин назвал обстановку на этом направлении напряжённой.
- Стороны военного конфликта регулярно обвиняют друг друга в подготовке или совершении атак под чужим флагом, никаких доказательств этому обычно не приводится. В условиях войны информация с места боевых действий зачастую искажется сторонами конфликта и с трудом поддаётся оперативной независимой проверке.
Товарооборот Грузии с Россией увеличился на 50%
Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50% — это следует из отчета Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»).
За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», увеличение товарооборота с Россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов. Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти и нефтепродуктов на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 млн долларов. Таким образом, Россия стала для Грузии самым крупным импортером нефтепродуктов.
Импорт других товаров также увеличился, в том числе импорт российской муки, российского угля (кокса) и маргарина.
Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в Россию до 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Если в прошлом году в Россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортированных автомобилей составляет 3,2 тысячи.
- Несмотря на рост товарооборота с Россией, главным торговым партнером для Грузии в январе-сентябре была Турция. Россия на втором месте, на третьем – Китай.
Владимир Путин упразднил Ростуризм
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», – говорится в указе.
Функции Ростуризма, согласно указу, передадут Министерству экономического развития России. В ведомстве заявили, что упразднение Ростуризма повысит эффективность реализации национального проекта «туризм и индустрия гостеприимства».
Ростуризм был основан в 2004 году. Минэкономразвития курировало деятельность Ростуризма с осени 2018 года, до этого агентство находилось в ведении Минкультуры.
Руководителем ведомства с февраля 2019 года была уроженка Цхинвали Зарина Догузова.
МВД Грузии: в сентябре в страну прибыло более 222 тысяч россиян
Границу Грузии в сентябре текущего года пересекли 222 274 россиянина. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте МВД Грузии. В ней не указано, сколько граждан России покинули Грузию в сентябре. Ранее в МВД сообщали, что 17–29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, а выехали в тот же период – более 77 тысяч.
По статистике также невозможно определить, сколько граждан РФ посетили Грузию с туристической целью. По данным Национальной администрации туризма, число международных визитов, совершенных россиянами в сентябре, составило 163 192.
Согласно статистике МВД, рост числа прибывших в Грузию россиян по сравнению с сентябрем 2021 года составил 511% – тогда, в активный период пандемии коронавируса в страну прибыли лишь 36 407 граждан России. До начала пандемии коронавируса, в сентябре 2019 года Грузию посетили 163 316 россиян – это на 59 тысяч меньше, чем в 2022-м.
Отметим, что в текущем году «первая волна» миграции россиян в Грузию началась 24 февраля – после начала российского вторжения в Украину; вторая – после объявления «частичной военной мобилизации» 21 сентября. Однако, по статистике МВД, больше всего граждан РФ пересекли грузинскую границу в августе – в самый активный туристический сезон.
Визиты россиян в Грузию в 2022 году, статистика МВД:
- Январь 27 292
- Февраль 26 702
- Март 45 068
- Апрель 48 797
- Май 69 772
- Июнь 135 457
- Июль 236 734
- Август 260 810
- Сентябрь 222 274
Многокилометровые пробки образовались у российско-грузинской границы после объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации». К концу сентября как российские, так и грузинские власти сообщили о стабилизации ситуации у «Верхнего Ларса».
В Италии арестован сын губернатора Красноярского края Артём Усс
Полиция Италии арестовала Артёма Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.
Ранее федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил подобные обвинения пятерым гражданам России: кроме Усса, это Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. По данным Минюста США, они занимались закупкой подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также "отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата".
Сообщается, что Артём Усс и Юрий Орехов были совладельцами немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая покупала у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках. Кузургашева занимала в компании должность исполнительного директора.
Приобретённые товары, как утверждается, отправлялись российским подсанкционным компаниям "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", подконтрольным Телегину и Тулякову. Как утверждает Минюст США, закупленное в Штатах оборудование было затем обнаружено в российской военной технике, захваченной в Украине.
Орехов и Усс также использовали NDA GmbH для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, в описании одного из них угадывается компания российского миллиардера Олега Дерипаски. В связи с этим кроме россиян обвинения предъявлены двум венесуэльским нефтетрейдерам.
Отмечается, что из пяти граждан России, которых разыскивают американские власти, арестованы пока только двое - Усс и Орехов (второй — 17 октября в Германии). США добиваются их экстрадиции. В случае вынесения обвинительного приговора, им грозит до 30 лет лишения свободы.
Комментариев российской стороны пока нет.
Министерство юстиции США в среду объявило о введении санкций, связанных с этим делом. Под санкции попали Юрий Орехов и две связанные с ним компании - NDA GmbH и Opus Energy Trading.
Украина просит у Израиля средства ПВО. Израиль, скорее всего, откажет
Израиль не будет поставлять Украине вооружение, в том числе средства ПВО. Об этом заявил в среду министр обороны Израиля Бенни Гантц, - на следующий день после того, как Киев направил Израилю официальный запрос о поставке систем противовоздушной обороны, в частности системы «Железный купол».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обосновывая запрос, в частности, указал на то, что враждебный Израилю Иран поставляет России ударные беспилотники, и предположил, что «настало время для Израиля открыто выступить на стороне Украины».
Как заявил Гантц на встрече с послами стран ЕС, Израиль не будет поставлять Украине оружие «по различным оперативным соображениям». В то же время он отметил, что Израиль предложил Киеву разработать систему раннего предупреждения о воздушных налетах - аналогичную той, которую использует сам Израиль. Благодаря этой системе, как правило, в случае ракетных атак из сектора Газа люди успевают укрыться в убежищах.
Кроме того, по словам министра, Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и будет поставлять в страну медицинское и защитное оборудование, - сообщает газета Haaretz.
В четверг, как ожидается, глава правительства Израиля Яир Лапид встретится с Кулебой, чтобы обсудить запросы Киева, однако, по данным источников израильских СМИ, Израиль вряд ли изменит свою позицию. При этом в кабинете министров страны нет единства по этому вопросу - в частности, министр по делам диаспоры Нахман Шай недавно призвал к поставкам оружия Украине. По всей видимости, реакцией на его слова стала запись в телеграм-канале Дмитрия Медведева, в которой заместитель главы российского Совбеза заявил, что такой шаг разрушил бы отношения между Россией и Израилем.
Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, поддерживавший теплые отношения с Владимиром Путиным, выступил против поставок оружия Украине. Его главный аргумент - то, что оно в случае захвата Россией может попасть в руки Ирана.
1 ноября в Израиле пройдут выборы в Кнессет, и партия Нетаньяху лидирует в опросах.
ЕС введет санкции против Ирана из-за поставок России дронов «Шахед»
Европейский Союз введет санкции против Ирана в связи с поставками России ударных беспилотников «Шахед-136», которые российская армия использует для ударов по городам Украины.
Соглашение об этом было достигнуто в среду представителями стран ЕС. Формально одобрены санкции должны быть на саммите Евросоюза, который открывается в четверг в Брюсселе.
Как сообщает Reuters, в санкционные списки будут внесены 3 иранских генерала, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Саид Агхаяни, на которого ранее наложили санкции США - он, как сообщается, отвечает за иранскую программу развития боевой беспилотной авиации. Также под санкции попадет производитель дронов - корпорация «Shahed Aviation Industries».
Официальные Тегеран и Москва отрицают поставки иранских дронов России. Беспилотники, наносящие удары по Украине, несут российское наименование «Герань-2», однако, по мнению специалистов, являются изделиями именно иранского, а не российского, производства.
Беспилотники активно используются в последние недели, главным образом против объектов в украинском тылу, в том числе связанных с энергетикой. При недавнем ударе по Киеву в результате попадания беспилотника в жилой дом погибли 5 человек. Часть дронов украинской системе ПВО удается сбить, однако некоторые достигают целей и наносят значительный ущерб.
Киев официально обвинил Иран в поставке России беспилотников. Иранский посол был лишен аккредитации в Украине, МИД Украины предложил властям страны разорвать с Ираном отношения.
Агентство Reuters во вторник сообщало со ссылкой на источники, что Иран готов поставить в Россию новые беспилотники, а также баллистические ракеты.
В центре Мариуполя демонтирован мемориал жертвам Голодомора
В аннексированном Мариуполе демонтирован мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий, который был установлен украинскими властями 18 лет назад в центре города.
Представительница российских властей Евгения Кротова назвала памятник «символом дезинформирования». «Преподавая историю Украины, нам навязывали идею «геноцида» и «голодомора». Никто из преподавателей не описывал то, что было на самом деле», - завила она, не уточнив, что имеет в виду под правдивой, по ее мнению, версией произошедшей катастрофы.
Отмечается, что гранит, оставшийся от мемориала, будет переработан на стройматериалы.
Голодомор - общепринятое название событий 1932-1933 годов в Украинской ССР, когда ее территорию охватил массовый голод, повлекший многомиллионные человеческие жертвы. По данным Института истории Украины, тогда погибли почти 4 миллиона человек.
В 2006 году Верховная рада Украины признала Голодомор «геноцидом украинского народа» со стороны руководства СССР, в частности - Иосифа Сталина. В 2018 году Сенат США принял аналогичную резолюцию.
- Мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий установили в Мариуполе в 2004 году в сквере на улице Университетская недалеко от Драматического театра. Памятник представлял из себя разделенный на две части прямоугольный постамент из черного и красного гранита, на которых изображены перетянутые лентой колосья и колючая проволока.
- Мариуполь, крупный город в Донецкой области, был взят российскими войсками в мае нынешнего года после упорных уличных боев, в результате которого значительная часть города была разрушена. Точное число жертв среди мирных жителей не известно. Власти России официально объявили об аннексии Мариуполя, как и всей Донецкой области.
Лауреатом премии Сахарова стал народ Украины
Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова - высшей награды Евросоюза в области прав человека - стал народ Украины. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.
Народ Украины, президента Владимира Зеленского или представителей украинского гражданского общества на премию выдвинули сразу несколько фракций Европарламента. Одобрена была компромиссная формулировка - «храбрый народ Украины, представленный ее президентом, избранными лидерами и представителями гражданского общества».
Ардзинба: решение ЕС о паспортах может отразиться на проектах в Абхазии
Возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии, Южной Осетии и регионах Украины, аннексированных Россией, может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
Ранее он не раз выступал с критикой международных организаций и НПО. Ардзинба считает, что они пытаются вовлечь жителей Абхазии в реализацию программы грузинского правительства, «конечной целью которой является установление в Абхазии грузинского флага».
В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. Абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
В сентябре абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных» близ базы РФ. Лукас руководила проектом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по поддержке автохтонных сортов винограда.
Кроме того, МИД взял на особый контроль «любое взаимодействие» с немецким Фондой Бергхофа. Жителей Абхазии попросили не вступать в диалог с сотрудниками фонда, не проводить никаких мероприятий и онлайн–дискуссий.
- 12 октября послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
- В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».
- Для утверждения решения будут начаты переговоры с Европейским парламентом, говорилось в заявлении Евросовета.
Абхазия поддержала обращение Думы, заявив об исходящей от Украины угрозе
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия единогласно поддержали обращение Госдумы РФ, в котором говорится «об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины».
Дума приняла документ 21 сентября. Его адресаты – Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент и парламенты стран мира.
На заседании абхазского законодательного органа документ представил председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц.
В заявлении абхазских депутатов, принятом в поддержку решения Госдумы, речь идёт об «антиконституционном майданном перевороте», «возрождении идеологии фашизма», «систематичном ущемлении прав русскоязычного населения», «агрессии киевского режима против Донбасса», «безрассудных призывах руководства Украины нанести превентивные ядерные удары против России» и т.д.
Депутаты утверждают, что Киев в вооружённое противостояние втянули страны НАТО и США, которые «долгие годы планомерно предпринимали попытки по социально-экономическому и военному ослаблению Россий, игнорируя её стратегические интересы по обеспечению надёжной безопасности собственных границ и приграничных стран».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине октября в Украине погибли 6306 человек, в том числе 397 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- По последним данным Минобороны, с начала вторжения в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов «Медиазоны» и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- 19 октября Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.
Указ Путина: что означает военное положение и «уровни реагирования»
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины (в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях).
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- приостановление деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений, ведущих пропаганду и иную деятельность, «подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ»;
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению разрушенных объектов экономики и других;
- изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
- запрет или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
- запрет или ограничение проведения собраний, митингов и иных массовых мероприятий, забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- введение комендантского часа и досмотр документов и имущества при задержании после определенного времени, задержание граждан и их транспортных средств;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального пользования;
- введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;
- запрет или ограничение выезда за пределы территории, контролируемой РФ;
- введение в органах государственной власти, иных государственных органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;
- прекращение деятельности иностранных и международных организаций, если их заподозрят в деятельности, направленной «на подрыв обороны и безопасности РФ».
Для регионов в указе Путина предусмотрено несколько уровней реагирования «на возникающие риски в сфере безопасности».
В «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областях вводится режим максимального уровня реагирования. Это значит, что там появятся:
- территориальная оборона,
- межведомственные координирующие органы.
Власти этих территорий наделяются полномочиями «по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики», а также «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Правозащитник Павел Чиков уточняет, что введение военного положения на этих территориях означает:
– комендантский час,
– досмотры автомобилей,
– изъятие собственности,
– задержание до 30 суток,
– принудительное отселение в другой регион,
– интернирование иностранцев,
– блок-посты.
В регионах, соседствующих с украинскими территориями – в аннексированных Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях – вводится средний уровень реагирования. Это означает:
- усиление охраны общественного порядка;
- особый режим транспорта, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- контроль за работой объектов транспорта, коммуникации, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, которые используются для нужд обороны.
В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. Главы регионов этих округов смогут принимать решения по отдельным мерам территориальной и гражданской обороны.
В остальных регионах предусмотрена «базовая готовность». Главы этих регионов могут принимать решения о:
- усилении охраны общественного порядка, охраны военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введении особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
По словам правозащитника Павла Чикова, те или иные ограничения коснутся 26 регионов РФ (в том числе Москву), а также четыре аннексированных.
Путин ввёл военное положение на аннексированных территориях Украины
Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Соответствующий документ уже опубликован. В нем указано, что военное положение вступит в силу в полночь.
Таким образом, военное положение будет введено на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Их Россия аннексировала 30 сентября.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации («ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», – заявил Путин.
Теперь Совет Федерации должен будет рассмотреть и одобрить указ Путина в кратчайшие сроки. Ранее было объявлено, что заседание СФ продлили на два часа.
Кроме того, правительство по поручению Путина создаст специальный координационный совет во главе с премьером Михаилом Мишустиным для «координации работы по повышению безопасности».
В приграничных с Украиной регионах (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в аннексированных Крыму и Севастополе Путин ввел «средний уровень реагирования».
Средний уровень реагирования означает:
- усиление охраны общественного порядка, государственных и специальных объектов,
- особый режим работы объектов, которые обеспечивают работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,
- временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением стационарных или временных жилых помещений,
- введение особого режима въезда на территорию и выезда из нее,
- ограничение свободы передвижения по ней,
- ограничение движение транспорта и его досмотр.
Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
- Накануне объявления Путина оккупационные «власти» Херсонской области начали призывать жителей территорий выезжать на левый берег Днепра. Оккупационная администрация также заявила о риске затопления водами Каховского водохранилища, командующий российской группировкой вторжения в Украину генерал Сергей Суровикин накануне заседания Совбеза РФ анонсирует «непростые решения» по Херсону.
- Российские оккупационные власти пытаются запугать херсонцев «фейковыми рассылками об обстрелах города» и устраивают «пропагандистскую показуху с эвакуацией», заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- В конце сентября Владимир Путин объявил о начале «частичной» мобилизации. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что в армию будут призваны 300 тысяч человек, в основном резервисты. Однако правозащитники и юристы, изучив основные положения указа президента, пришли к выводу, что документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.
- Жители России сообщают, что повестки приходят всем без разбора: не служившим, многодетным отцам, людям с инвалидностью и даже умершим. Спустя неделю, 29 сентября, Владимир Путин признал, что во время мобилизации были выявлены многочисленные ошибки, и потребовал вернуть домой людей, которых военкоматы забрали в армию незаконно.
Депутат просит власти Грузии определить статус бойцов, воюющих в Украине
Депутат от партии «За Грузию» Александр Моцерелия предлагает рассмотреть в парламенте вопрос о погибших в Украине грузинских бойцах. По мнению оппозиционного депутата, правительство Грузии должно определить их официальный статус и взять на себя заботу об их семьях.
Обращаясь к депутатам на пленарном заседании парламента, Александр Моцерелия напомнил, что недавно в Украине был убит еще один, двадцатый по счету грузинский боец. Как пишет агентство «Новости-Грузия», Моцерелия подчеркнул, что семья Эдишера Кварацхелия нуждается в государственной поддержке.
«Этот боец входит в число тех, кто не сдался ни в 1992 году в Сухуми, ни в 2008 году в Цхинвали. Эти бойцы сегодня воюют в Украине, сражаются с оккупантами, воюют за лучший завтрашний день, за Грузию, борются за идеи, за которые пожертвовали собой Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. Они борются за то, чтобы мы стали членами Евросоюза и НАТО, они борются, потому что знают, что мы никогда не были так близки к восстановлению нашей территориальной целостности, как сегодня», – заявил Моцерелия в парламенте.
Депутат отметил, что присутствовал на гражданской панихиде в соборе Святой Троицы, видел много боевых наград Кварацхелия, а также скорбящую вдову, которой «очень нужна поддержка государства».
ЕС за восемь месяцев на две трети заместил российский газ
Европейский союз сокращает зависимость от российского газа гораздо быстрее, чем ожидалось. За восемь месяцев странам ЕС удалось найти замену двум третям поставок российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге.
По её словам, ещё весной власти ЕС предполагали, что отказ от российского газа займет семь лет. Евросоюзу удалось ускорить переход на других , не российских поставщиков газа, но за это пришлось заплатить высокую цену, отметила фон дер Ляйен.
В то же время "Коммерсантъ" приводил данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растёт, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 миллиардов кубометров.
Как пишет сегодня The New York Times, Европейский союз разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину, но некоторые страны лоббируют сохранение части направлений импорта.
Так, Бельгия продолжает торговать российскими алмазами, Греция освободила свои судоходные компании от нефтяного эмбарго и по-прежнему транспортирует российскую нефть. Франция, Венгрия, Словакия и Финляндии импортируют российский уран для своих атомных электростанций.
Киев резко критикует санкционные исключения и упрекает европейские страны, которые продолжают вести бизнес с Россией.
В ответ на российскую агрессию против Украины Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.
Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
Цены на газ в Европе в десять раз превышают прошлогодние из-за войны, последствий эпидемии COVID-19 и глобального экономического кризиса.
Накануне Еврокомиссия представила пакет мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила, чтобы страны — члены ЕС делились друг с другом газом, а на крупнейшей газовой бирже в Европе ввели механизм временного ограничения цен.
19 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского топлива в Европу.
Идею создания газового хаба в Турции Эрдогану предложил президент России Владимир Путин на переговорах в Астане 13 октября. Предполагается, что на черноморское направление переведут поставки в Европу, которые раньше осуществлялись по "Северному потоку". "Газпром" сначала значительно снизил, а в сентябре полностью прекратил поставки топлива по этому газопроводу якобы из-за технических проблем.
Глава Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси ушел в отставку
Ушел в отставку глава Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили.
Накануне было объявлено о задержании девяти человек по делу о гибели в отремонтированном фонтане парка Ваке 13-летней девочки от удара током. Среди задержанных оказался и заместитель Гигашвили.
«Из-за произошедшей трагедии мой заместитель на этом этапе задержан. Я, как начальник службы, конечно же, чувствую моральную ответственность за служебные действия моего заместителя и всех сотрудников. Поэтому считаю, что следует покинуть занимаемую должность», – заявил Гигашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гигашвили неоднократно опрашивался следствием. Он заявлял, что фонтан в парке Ваке проходил экспертизу и был протестирован городскими службами. При этом неисправностей обнаружено не было.
Согласно опубликованному в прессе акту приема-передачи фонтана в парке Ваке, 26 августа мэрия Тбилиси приняла работы по ремонту фонтана и каскада в районе парка Ваке от ООО «Гринсервис+».
Документ приема подписали: глава городской службы охраны окружающей среды Гига Гигашвили от имени мэрии Тбилиси, начальник отдела планирования зеленого ландшафта городской службы охраны окружающей среды Лексо Утиашвили, и старший специалист второй категории отдела природопользования той же службы Юза Церетели. Со стороны компании-исполнителя акт подписал директор «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе.
В документе сказано, что мэрия приняла объект после предоставления строительной экспертизы инспекционного органа.
Между тем, по данным следствия, осуществлявшая ремонт фонтана компания «Гринсервис+» уговорила фирму «Мшенэксперт» представить мэрии фальшивое заключение об экспертизе, согласно которому, ремонтные работы якобы соответствовали проекту и строительным нормам.
Оккупационные власти эвакуируют жителей Херсона
Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона СМС, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии.
"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от речпорта на левый берег", — говорится в рассылке.
Для эвакуации жителей Херсона на другой берег Днепра запущены паромы, которые перевозят людей в Алёшки и Голую Пристань,сообщили местные российские власти.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении утверждает, что "в самое ближайшее время начнется битва за Херсон". Не исключены обстрелы города и правобережной части области, заявил Стремоусов. По его словам, Вооруженные силы Украины стянули много сил к линии фронта . "Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", — сказал он.
Вчера вечером глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что из четырёх правобережных районов области массово вывезут гражданское население, объяснив свое решение тем, что "там, где действуют военные, гражданским людям не место".
По словам Сальдо, всего российские власти Херсонской области Украины планируют "переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50-60 тысяч человек".
При этом Херсон, который находится на правом берегу Днепра, в список перечисленных Сальдо районов для эвакуации населения не попал.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится под российским контролем. С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении.
- Командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на херсонском направлении напряжённой. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений".
Югоосетинский парламент возобновит обсуждение темы делимитации де-факто границы с Грузией
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия решили возобновить обсуждение темы делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.
Гарри Мулдаров, возглавляющий комиссию, созданную с целью урегулировать данный вопрос, сообщил, что работа над составлением карты завершается. Он предложил возобновить парламентские слушания и пригласить на заседания экс-президентов и других лиц, «непосредственно принимавших участие в этом вопросе».
Как пишет агентство «Рес», спикер югоосетинского парламента Алан Алборов поручил Комитету по обороне и безопасности провести заседание, на котором обсудят тему делимитации и демаркации.
«Надо провести по этому вопросу комитет, чтобы мы четко понимали, кого приглашать на слушания», – сказал спикер.
В прошлом году оппозиционеры заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.
Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.
Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.
Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
Генсек НАТО назвал Грузию «тесным партнером» и призвал её к реформам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, назвал Грузию «тесным партнером» альянса.
«Мы должны укреплять наше политическое партнерство, сотрудничество и диалог со странами, которые уязвимы для российского вторжения. Грузия – одна из таких стран. Россия уже контролирует часть территорий Грузии.
Это также относится к наращиванию потенциала, учениям и различным видам поддержки. Союзники по НАТО оказывают поддержку Грузии, и Грузия является нашим тесным партнером.
Союзники согласились сделать больше, что, особенно в свете брутального нападения на Украину, подчеркивает важность более активной работы с такой страной как Грузия», – сказал он.
Йенс Столтенберг призвал Тбилиси к продолжению реформ для сближения с НАТО.
«Это относится к проведению Грузией необходимых реформ и решению некоторых проблемных вопросов, таких как коррупция и демократический контроль над органами безопасности.
Чем больше Грузия решит эти проблемы, тем легче будет мобилизовать необходимую поддержку со стороны союзников по НАТО», – добавил он.
- В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО. Это стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в администрации.
- Лидеры грузинских оппозиционных партий призвали власти последовать примеру Украины и подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО.
- На Бухарестском саммите альянса в 2008 году члены альянса пришли к соглашению, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако не стали предоставлять странам План действий по подготовке к членству.
Отменены ограничения, введенные из-за пробок на «Верхнем Ларсе»
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло своим указом снял режим повышенной готовности, введенный ранее в ряде районов из-за наплыва желающих пересечь российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс».
«В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по республике.
Отмечается, что мера была введена 28 сентября на территории Ардонского, Кировского, Пригородного районов и Владикавказа «в связи с увеличением потока автомобилей, ожидающих проезда на КПП «Верхний Ларс».
Как сообщалось ранее, въезд в Северную Осетию был ограничен с рядом исключений. Запрет не распространялся на граждан Грузии, жителей Северной Осетии, Южной Осетии и тех, кто направлялся в североосетинские санатории, пансионаты, дома отдыха или туристические базы.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- По информации МВД Грузии, 17-29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, но в тот же период более 77 тысяч россиян выехали из страны.
- Власти Грузии и Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе в конце сентября.
Власти обсуждают ликвидацию «Роснано» из-за убыточности
В правительстве обсуждают ликвидацию "Роснано" из-за убыточности госкомпании, которая фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства из-за санкций против России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три федеральных чиновника и собеседника, близкого к компании.
По данным РБК, ранее обсуждались три сценария будущего компании, которой ранее руководил Анатолий Чубайс. Ликвидация компании, её передача в одну из госкорпораций и развитие с утверждением новой инвестиционной программы. Сейчас, по данным издания, актуальны только первые два варианта.
Министр финансов России Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил расформировать "Роснано". Глава Минфина считает, что в нынешних условиях нецелесообразно поддерживать дееспособность "Роснано" за счет бюджета, рассказал собеседник газеты, знакомый с содержанием письма.
По словам источников, активы "Роснано" предполагается распродать, кроме тех, которые представляют значимость для технологического развития страны — их могут передать другим профильным госкорпорациям. Также обсуждается вариант, что власти сохранят компанию, но продолжат "политику расчистки баланса".
Ранее в октябре Минфин выплатил за "Роснано" долг в размере девяти миллиардов рублей, погасив облигации с госгарантией. Долги компании впервые уплатили из средств бюджета.
Пока решение о будущем "Роснано" не принято. По словам источников издания, это будет зависеть от мнения президента.
В прошлом году сообщалось, что "Роснано" столкнулась с угрозой банкротства. К концу 2020 года долг компании составил более 146 млрд рублей. Ещё в 2016 году размер обязательств "Роснано" превысил стоимость активов компании, однако она продолжила брать в долг и платить большие проценты – чем, по мнению нынешнего главы госкорпорации Сергея Куликова, ей был нанесён ущерб в размере около 28 млрд рублей.
Анатолий Чубайс возглавил "Роснано" – корпорацию, занимающуюся развитием нанотехнологий, – в 2011 году. Он ушёл с поста в конце 2020 года, став представителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. 23 марта – спустя месяц после российского вторжения в Украину –Чубайс ушёл в отставку с этой должности и покинул Россию.
Зеленский уволил посла в Казахстане после слов об убийстве русских
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности чрезвычайного посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее заявил о необходимости "убить как можно больше русских". Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.
21 августа украинский посол Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову, комментируя российское военное вторжение, заявил, что Украина постарается "убить как можно больше русских" и "чем больше мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".
В МИД Казахстана заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принес извинения за свое высказывание. Российская сторона потребовала высылки Врублевского из Казахстана, а в Астане заявили, что он отправится в отпуск. Когда появилась информация о возвращении Врублевского на работу, казахстанского посла Ермека Кошербаева вызвали в российский МИД.
Позже казахстанский МИД вызвал российского посла Алексея Бородавкина из-за слов Марии Захаровой, которая назвала Врублевского "бандеровским эмиссаром" и высказала недовольство возвращением посла в Астану.
Иран согласился поставить России еще больше беспилотников
Иран обещал предоставить России ракеты типа «земля-земля» в дополнении к новой партии беспилотников, которые уже активно используются в Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.
По их словам, договоренности о продаже и поставках оружия были достигнуты 6 октября, когда в Москву приезжали представители иранского Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности.
Глава разведуправления украинского министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что первый заказа Москва сделала на 1750 дронов. Но 70% из них были сбиты ВСУ. Запасы собственных ракет, по данным Буданова, Россия существенно исчерпала.
«Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понимать, это ведь не одномоментный процесс, - сказал Буданов. - Они [российские войска] их понемногу исчерпывают, иранцы делают новые...».
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставки в Украину «сотен» станций активных помех для борьбы с дронами. Они будут переданы уже в ближайшие дни.
Кроме того, Украина направила в Израиль просьбу предоставить израильские системы ПВО и начать сотрудничество в области соответствующих технологий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Поскольку политика Израиля предполагает противодействие деструктивным акциям Ирана, для Израиля настало время открыто встать на сторону Украины», – отметил Кулеба.
Глава МИД Украины также предложил президенту Владимиру Зеленскому расторгнуть дипломатические отношения с Ираном.
- Российская армия за последние недели стала чаще наносить массированные удары по инфраструктуре Украины при помощи барражирующих боеприпасов иранского производства, в обиходе называемых «дроны-камикадзе». Ранее Иран отрицал поставку вооружений такого типа России.
Из Херсонской области массово вывозят гражданское население
Назначенный Россией руководитель Херсонской области Владимир Сальдо вечером во вторник сообщил о том, что из правобережных регионов области массово вывезут гражданское население. По его словам, это необходимо в свете ожидаемого обострения военных действий.
«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо и дополнил, что «там, где действуют военные, гражданским людям не место».
Названные Сальдо районы (Снигиревский район, согласно административному делению Украины, относится к Николаевской области) находятся на правом берегу Днепра, где в последние недели украинские войска ведут наступление. На правом берегу находится и областной центр Херсон.
В тот же день командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на Херсонском направлении напряженной. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян, и что российская армия строит оборонительные укрепления. Суровикин также упомянул, что российские войска будут обеспечивать выезд гражданского населения из регионов боевых действий. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие «непростых решений».
Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 13 и 14 октября обращался к жителям области с предложением воспользоваться возможностью «гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию». Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны. Он также объявил, что те жители области, которые решат переехать в Россию надолго, смогут получить там жилье, и уточнил, что для этого разработана программа предоставления жилищных сертификатов.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится под российским контролем. С начала осени Вооруженные силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении.
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