Президент Грузии поддержала акцию против лайнера с российскими туристами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала акцию протеста против прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими туристами.

«Я горжусь нашим народом, который мирно выразил протест против новой провокации России – захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза», – написала Зурабишвили в Twitter.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе осудил акцию протеста, назвав её дикарством, передает агентство «Новости-Грузия».

На круизном лайнере в Грузию 27 июля впервые за много лет морским путем прибыли около 800 туристов из России. Акция проходила под лозунгами «Русский корабль иди на **й» и «Абхазия это Грузия».

Негодование собравшихся вызвали заявления некоторых прибывших российских туристов о том, что «РФ освободила Абхазию от грузин» и призывы восстановить СССР, а некоторые из путешественников признались журналистам, что посещали Абхазию, что по сути является нарушением закона «об оккупированных территориях».

Отметим, что еще один, «звездный» круиз отправится из Сочи 27 июля по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. На его борту будут следующие исполнители: Дмитрий Колдун, Amirchik, Те100стерон, Митя Фомин, Filatov & Karas.