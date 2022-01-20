Президент Ирана с трибуны Госдумы предрёк распад НАТО

Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы в Москве. В своей речи он, в частности, подверг критике Соединённые Штаты и союз НАТО. По словам Раиси, НАТО "занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами", противостоит "независимым демократиям" и "традициям народов". Это, по мнению иранского президента, в конце концов приведёт к распаду НАТО.

Раиси также похвалил российского президента Владимира Путина за сотрудничество с Ираном в Сирии.

Накануне иранский президент встретился с Путиным в Кремле. Он назвал отношения России с Ираном - находящимся под жёсткими санкциями США из-за своей ядерной программы - "постоянными и стратегическими". Он также передал Путину проект договорённости о стратегическом сотрудничестве на 20 лет.

Раиси считается представителем жёстких консервативных кругов иранского руководства. Верховным лидером Ирана является аятолла Али Хаменеи, однако президент как правило представляет страну во внешних сношениях. С момента своего избрания в прошлом году Раиси, как отмечается, ведёт политику сближения с Москвой и Пекином. Иран, в частности, намерен стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщается, 21 января в Индийском океане пройдут совместные российско-китайско-иранские военные учения.