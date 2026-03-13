Президент Кубы рассказал о состоявшихся переговорах с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о состоявшихся переговорах с США. Они были направлены на урегулирование разногласий между двумя странами, сообщил Диас-Канель на пресс-конференции.

По словам кубинского президента, за последние три месяца в страну не поступало никаких поставок нефти из-за энергетической блокады со стороны Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности «дружественного захвата» острова. Он также допускал, что кубинское правительство «скоро падёт».

За несколько часов до его выступления президента МИД Кубы заявил, что власти освободят 51 заключенного при посредничестве Ватикана, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Будут ли это обычные заключенные или политические, не уточнялось.

По данным WSJ, администрация Трампа искала агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть в стране до конца 2026 года. При этом госсекретарь США Марко Рубио вел переговоры с внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро, писало издание Axios.

Трамп подтверждал, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведет переговоры с ним и Рубио.