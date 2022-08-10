Президент Литвы лишил фигуристов госнаград за участие в шоу Навки

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписал указ об исключении литовских фигуристов, бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года в танцах на льду Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

"Циничный акт участия в коммерческом мероприятии в Сочи" стер достижения фигуристов перед Литвой, написал Науседа в Фейсбуке.

Президент Литвы также предложил инициировать поправки в законодательство, которые позволят лишить Маргариту Дробязко гражданства. "Демократия должна быть в состоянии защитить себя, иначе это уже не демократия", — написал он.

Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву. В 1992-м фигуристка получила литовское гражданство, а в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Дробязко и Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях.