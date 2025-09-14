Президент Польши одобрил размещение войск НАТО на территории страны

Президент Польши Кароль Навроцкий одобрил размещение войск НАТО на территории страны. Как сообщает Бюро нацбезопасности, это решение касается операции «Восточный страж», начатой совместно со странами-участницами военного союза для усиления охраны восточных границ Польши.

Операция началась после того, как 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели почти 20 беспилотников. Варшава и союзники обвинили в инциденте Россию, заявив о нарушении воздушного пространства. В Москве, в свою очередь, утверждают, что дроны летели со стороны Украины и удары по территории Польши не планировались.

В рамках операции «Восточный страж» в Польшу уже направлены дополнительные силы и техника стран НАТО. Франция прислала три истребителя «Рафаль», Великобритания — самолёты «Еврофайтер Тайфун», Чехия — три вертолёта Ми-17 и около сотни военнослужащих, Швеция — системы ПВО и авиацию. Германия усилила патрулирование воздушного пространства истребителями «Еврофайтер», а Нидерланды предоставят зенитные комплексы Patriot.

Кроме того, Польша временно закрыла границу с Белоруссией на фоне совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые продлятся до 16 сентября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что учения — плановые и не нацелены против кого-либо.