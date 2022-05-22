Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев выступил в парламенте Украины - Верховной Раде. Он стал первым зарубежным лидером, выступившим перед депутатами после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.

Дуда выразил полную поддержку Украине перед лицом российской агрессии. Он, помимо прочего, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Польский президент также выступил с критикой европейских политиков, которые выступают за компромисс с Россией. «После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией невозможно иметь дела, как это было раньше, господа президенты и премьеры», – сказал Дуда перед собравшимися депутатами, перечислив украинские города, ставшие символами жестокости российского вторжения. Как сказал Дуда, «у свободного мира сейчас лицо Украины».

По словам президента Польши, в Европе звучат голоса о том, что Украина должна пойти на уступки. По словам Дуды, никто не должен принимать решений о будущем Украины, кроме нее самой, и диктовать ей условия мира.

В парламенте также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в ближайшее время предложит законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Дуда, в свою очередь, предложил заключить новый договор о дружбе и сотрудничестве.

Польша активно выступает за ужесточение санкций против России, а также за расширение поставок оружия Украине. С начала конфликта она приняла более 3 млн украинских беженцев - больше, чем какая-либо другая страна.