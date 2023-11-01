Президент Сербии распустил парламент ради «снижения напряжённости»

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны – Скупщину – и объявил о внеочередных выборах, которые должны пройти 17 декабря.

Вучич пожелал гражданам «счастливых выборов» и заявил, что в нынешнее время «необходимо объединиться в борьбе за сохранение национальных и государственных интересов».

Распустить парламент, чьи полномочия истекали только в 2026 году, Вучичу предложило правительство Сербии. В своём заявлении 30 октября оно упомянуло, что о внеочередных выборах просила «часть общественности» и оппозиционные партии. В документе также говорилось, что проведение выборов в существующих обстоятельствах обеспечит «более высокую степень демократии и снижение напряжённости между противоположными позициями в обществе».

Оппозиция, организующая митинги после двух массовых убийств в мае 2023 года, требовала роспуска парламента, так как ни одно из её условий не было выполнено. В частности, участники протестов требовали отставки президента и ещё нескольких чиновников, ответственных, по мнению протестующих, за «культуру насилия» в Сербии.

В эти же дни в Сербии находится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе своего визита она призвала Сербию де-факто признать независимость республики Косово в обмен на финансовую поддержку от ЕС, которая в ближайшее десятилетие удвоит сербский ВВП, пишет Euronews. Отмечается, что речь идёт о выполнении Охридского соглашения, которое предполагает действия и со стороны Косова. Его фон дер Ляйен посетила накануне.