Президент США выступил перед Генассамблеей ООН

Видение лидерства Америки и многостороннего подхода к внешней политике может помочь в решении самых насущных мировых проблем. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден. Трансляцию выступления вёл телеканал Настоящее время.

По словам Байдена, будущее США связано с будущим остальных государств мира. «Ни одна страна не может преодолеть вызовы сегодняшнего дня в одиночку», - отметил президент США.

Президент США отметил, что, работая сообща, в том числе в рамках ООН, мир добился выдающегося прогресса и улучшил жизнь всех людей - защитил миллиард людей от крайней нищеты, расширил доступ детей к образованию.

Байден обратил внимание, что ООН построена после Второй мировой войны и США привержены и в дальнейшем поддерживать работу организации. «Мы гордимся тем, что в этом году мы вновь присоединяемся к ЮНЕСКО», - подчеркнул президент. Вашингтон выходил из этой организации в 2017 году при президенте Дональде Трампе.

Вместе с тем, по словам Байдена, для поддержания работы организаций и сохранения мира, требуются обновления, среди которых привлечение к работе регионов, которые раньше не привлекались.