Президент Трамп выступил с обращением к стране

В среду вечером президент США Дональд Трамп выступил с обращением к стране, в котором он сделал акцент на успехах, достигнутых его администрацией к концу первого года его второго президентского срока.

В своем выступлении президент Трамп резко критиковал политику своего предшественника Джо Байдена, возложив на него и Демократическую партию вину за инфляцию, нелегальную миграцию и другие проблемы, которые, как он сказал, его администрация успешно преодолевает. «Когда я вступил в должность, я унаследовал полнейший беспорядок, который я устраняю», - заявил президент. Он заявил о полном прекращении нелегального проникновения в страну мигрантов, привел падение цен на бензин, автомобили, некоторые продукты питания как результаты политики его администрации. Он говорил об успехе стратегии импортных пошлин, которых принесли доходы в казну и помогли привлечь инвестиции в Соединенные Штаты. По словам президента, за год размер инвестиций составил 18 триллионов долларов. Из прибылей, полученных в результате сбора пошлин администрация Трампа намерена выплатить каждому американскому военнослужащему 1776 долларов, отметив таким образом 250-летие провозглашения Соединенными Штатами независимости. Дональд Трамп коснулся проблемы дороговизны медицинского обслуживания, заявив, что деньги за медицинское страхование от государства должны получать не страховые компании, а американцы, которые сами решат, каким образом их расходовать на медицинские нужды. В следующем году, по словам президента Трампа, результаты его политики, в том числе, снижения налогов будут еще более очевидны большинству американских семей.

Речь президент прозвучала на фоне падения его рейтингов. Согласно последним опросам, его экономическую политику одобряет лишь 36 процентов опрошенных. Это самый низкий уровень за все годы его президентства. На недавних выборах губернаторов и мэров в нескольких штатах демократы одержали убедительные победы. В ноябре будущего года состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы могут потерять большинство в одной из палат Конгресса. Инфляция остается главной проблемой в глазах большинства американцев. Она значительно упала с пика, достигнутого в президентство Джо Байдена, но незначительно выросла в последние месяцы. В будущем году резко сократятся государственные субсидии на медицинское страхование для нескольких десятков миллинов американцев из-за отказа республиканцев в Конгрессе продлить их финансирование. Как отметили комментаторы, некоторые данные, приведенные президентом, не соответствуют действительности, например, цифра 18 триллионов долларов инвестиций преувеличена, средние цены бензина по стране выше приведенных президентом в своей речи.

Сторонники президента призывают его уделять больше внимания внутренним проблемам страны и вести более активный диалог с американцами.