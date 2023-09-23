Президент Украины и глава Судана встретились в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан провели переговоры. Они состоялись в ирландском аэропорту Шеннон, куда Зеленский прилетел из Канады. Встреча, по словам украинского президента, была незапланированной.
«Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией», – написал Зеленский в телеграме.
20 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Судане украинские спецслужбы атаковали отряды суданской милиции, связанной с ЧВК «Вагнер». Эти формирования, известные как «Силы быстрой поддержки», воюют против суданской армии, которой командует аль-Бурхан, за контроль над территорией страны.
Независимых подтверждений тому, что на территории Судана находятся украинские спецслужбы, нет.
- 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен от власти диктатор Омар аль-Башир, а руководство страной перешло к военным. На сегодняшний день в Судан формально является президентской республикой во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, но фактически в стране установлена военная диктатура.
- Полтора года назад аль-Бурхан и его заместитель генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло, глава группировки «Силы быстрой поддержки», сформированной на базе известного военными преступлениями «арабского племенного ополчения» «Джанджавид», вместе захватили власть в результате очередного переворота. Теперь они воюют друг с другом.