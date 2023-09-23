Президент Украины и глава Судана встретились в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан провели переговоры. Они состоялись в ирландском аэропорту Шеннон, куда Зеленский прилетел из Канады. Встреча, по словам украинского президента, была незапланированной.

«Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией», – написал Зеленский в телеграме.

20 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Судане украинские спецслужбы атаковали отряды суданской милиции, связанной с ЧВК «Вагнер». Эти формирования, известные как «Силы быстрой поддержки», воюют против суданской армии, которой командует аль-Бурхан, за контроль над территорией страны.

Независимых подтверждений тому, что на территории Судана находятся украинские спецслужбы, нет.