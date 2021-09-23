Президент Украины Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Пришло время оживить ООН. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, в организации не было единства по вопросам борьбы с пандемией COVID-19. У ряда стран не было равного доступа к вакцинам. "Лодка для спасения предоставляется пассажирам первого класса", - сказал Зеленский. Для того, чтобы устранить несправедливость по отношению к людям, в ООН должны произойти соответствующие реформы, сказал президент.

Зеленский рассказал о нападении 22 сентября на своего первого помощника Сергея Шефира. "12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - отметил президент.

Комментируя ситуацию в Донбассе, президент Украины отметил, что за время вооружённого конфликта в регионе погибли 15 тысяч человек. "Это цена независимости", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер призвал ООН оказать содействие в освобождении 450 украинцев, которые находятся в тюрьмах России и на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, Зеленский отметил, что в конце года Украина представит ООН программу реинтеграции аннексированного Россией Крыма. Президент призвал всех участников организации, включая Россию, присоединиться к "Крымской платформе".