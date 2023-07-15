Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Украину

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после визита в Польшу посетил Украину. Это первая поездка в страну южнокорейского президента после победы на выборах в прошлом году. О подготовке визита ранее не сообщалось.

Юн Сок Ёль и его супруга вместе с генпрокурором Украины побывали в Буче и Ирпене в Киевской области. В этих городах после отхода российской армии были зафиксированы случаи массовых убийств мирного населения, после которых Россию стали обвинять в военных преступлениях. Москва обвинения отвергает.

В Киеве Юн Сок Ёль планирует посетить мемориал павшим воинам и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сеул не поставляет Киеву оружие, но оказывает гуманитарную и экономическую поддержку. Недавно сообщалось об отправке Украине оборудования для разминирования территорий. Кроме того, Южная Корея будет участвовать в работа фонда НАТО, предназначенного для поддержки Украины.

Весной Юн Сок Ёль сказал, что его страна может начать поставки вооружения Украине, если для мирного населения возникнет серьезная угроза. В МИДе России в ответ заявили, что Москва может учесть поставки вооружения со стороны Южной Кореи в своем подходе к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Издание Nikkei Asia сообщало в мае, что ведущий южнокорейский производитель боеприпасов Poongsan на 77% увеличил экспорт своей продукции в первом квартале года. Поставки шли преимущественно в Евросоюз, в частности в Польшу. Аналитики Nikkei полагают, что рост связан с возникшим в Европе дефицитом боеприпасов из-за масштабных поставок Украине.