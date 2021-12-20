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Президентом Чили избран 35-летний кандидат от левых сил
Новым президентом Чили во втором туре выборов, прошедших в воскресенье 19 декабря, избран кандидат от левых сил Габриэль Борич. В возрасте 35 лет бывший студенческий лидер стал самым молодым избранным президентом Чили в истории. Он станет также одним из самых молодых глав государств в современном мире.
Борич, по предварительным данным, набрал во втором туре около 56 процентов голосов, опередив правого популиста Хосе Антонио Каста, которого называют "чилийским Трампом". Каст уже признал поражение и призвал своих сторонников ради единства нации оказывать поддержку новому президенту.
Наблюдатели отмечают, что оба кандидата не принадлежат к политическому мэйнстриму. Они представили радикально противоположные программы развития страны, предусматривающие ряд важных реформ. В то время как Каст выступал за продолжение политики правого диктатора Аугусто Пиночета, потомок хорватских и каталонских эмигрантов Борич называет себя "неомарксистом" и прогрессистом. В ходе предвыборной кампании он обещал "похоронить неолиберализм". В основе его программы на ближайшее время – фундаментальные изменения законодательства, полная замена частной пенсионной системы в стране на государственную, резкое повышение налогов для частного сектора и столь же масштабное увеличение расходов на социальную сферу и разнообразные пособия для малоимущих. Борич поддерживал массовые протесты в Чили в 2019 и 2020 годах, которые привели к разработке новой Конституции страны, референдум о которой, как ожидается, пройдёт в 2022 году.
Чили традиционно одна из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки. Однако при этом она стала за последние годы самой дорогой страной региона, при том, что доходы большей части населения остались примерно такими же, как и десятилетия назад. Зарплаты, пособия и пенсии у подавляющей части жителей чилийских городов низки, а системы здравоохранения, образования и социального обеспечения работают всё хуже – особенно с началом пандемии COVID-19. Растёт экономическое и социальное неравенство. Радио Свобода недавно подробно анализировало ситуацию в Чили и Латинской Америке:
Другие новости дня
Инар Ладария назначен абхазским послом в Никарагуа
Инар Ладария назначен послом самопровозглашенной республики Абхазия в Республике Никарагуа.
По информации агентства «Апсныпресс», соответствующий указ 17 декабря подписал абхазский президент Аслан Бжания.
Ранее, 2 ноября Бжания подписал указ об учреждении абхазского посольства в Никарагуа.
На заседании абхазского Кабмина 16 декабря сообщили, что в абхазском посольстве в Никарагуа будет четыре сотрудника.
Инар Ладария родился 10 ноября 1989 года в Гудауте. В 2007 году окончил сухумскую среднюю школу №1. В 2012 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета. В 2014 году окончил аспирантуру в РАНХиГС при Президенте РФ. В 2018 году прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической Академии МИД России по программе: «Английский деловой язык».
С 2014 – сотрудник центрального аппарата абхазского МИДа, референт информационного департамента, а с 2015 года – старший референт департамента Латинской Америки, Азии и АТР.
Ладария – заместитель председателя Совета молодых дипломатов при абхазском МИДе. В 2017 году возглавлял абхазскую делегацию на Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов (ВФМС) в г. Сочи.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 45 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 116.
За сутки в стране выявили 1296 новых случаев коронавируса. Накануне провели 22 001 тест: PCR-тестов – 7856, экспресс–тестов на антиген – 14 145.
Выздоровели еще 4127 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 910 456, выздоровевших – 863 076.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,89%, за последние 14 дней составляет 6,93%, за неделю – 6,39%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2792 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 384 360.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетит Грузию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетит с рабочим визитом Грузию. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.
Пашиняна примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Также состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой примут участие члены правительства и представители государственных ведомств двух стран.
Ранее Пашинян посещал Грузию с официальным визитом в сентябре текущего года. В октябре с визитом в Ереване находился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Предположительно, одной из тем обсуждения на встрече Гарибашвили и Пашиняна станет платформа «3+3», от участия в которой Грузия пока отказывается.
В Южной Осетии сняты ограничения на проведение массовых мероприятий
С сегодняшнего дня в Южной Осетии сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. О решении оперативного штаба сообщила пресс-служба правительства самопровозглашенной республики.
«В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Южная Осетия разрешить проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции», – сообщила пресс-служба.
Вместе с тем оперштабом рекомендовано ограничение посещения: свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий. При посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.
С 4 по 14 ноября в Южной Осетии были введены жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Была приостановлена деятельность образовательных учреждений, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров и спортивных залов, также до 1 декабря текущего года были запрещены свадьбы и культурно-массовые мероприятия. Позже оперштаб разрешил возобновить деятельность образовательных учреждений, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров и спортивных залов. Под запретом оставалось проведение культурно-массовых мероприятий и свадеб.
По данным Югосетпотребнадзора, за все время пандемии было выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса, из них 9988 пациентов выздоровели, 186 скончались.
Армения выиграла «Детское Евровидение», Грузия заняла четвертое место
Представляющая Армению Малена с песней «Ками ками» («Ветер») победила на песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021», который прошел в Париже в воскресенье. 14-летняя певица заняла первое место, набрав 224 балла.
На второе место вышла Польша, на третье – Франция. Конкурсант из Грузии, 10-летний Нико Каджая занял четвертое место. Нико выступал под вторым номером с песней «Давай посчитаем улыбки» (Let’s Count The Smiles). Пятерку лидеров замкнул Азербайджан.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», национальное жюри из Грузии присудило высший балл — 12 очков, конкурсанту из Франции. В свою очередь 12 баллов Нико Каджая получил от жюри Мальты, Армении и Франции.
Конкурс песни «Детское Евровидение — 2021» состоялся 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на проведение финала Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J’imagine на прошлогоднем конкурсе.
СМИ: бывший начальник Генштаба Грузии задержан в Берлине
Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии отставной генерал Гиги Каландадзе задержан в Берлине. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на родных и близких военного.
Официального подтверждения информации до сих пор не поступало, пишет агентство «Новости-Грузия».
СМИ предполагают, что Каландадзе был задержан немецкими правоохранителями по запросу Тбилиси. После смены власти в Грузии в 2012 году высокопоставленного военного обвинили в совершении должностных преступлений.
По одному из дел в 2013 году суд признал Каландадзе невиновным. Спустя два года военному заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе. Прокуратура утверждает, что силовики требовали от задержанного сознаться в подготовке террористического акта.
Георгий Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. С 2014 года он проживал в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
Как передает «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.
«Союз МС-20» с японскими туристами вернулся на Землю
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хираной, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Ранее корабль отстыковался от модуля "Поиск" на Международной космической станции.
Полёт японских туристов был первым после 12-летнего перерыва. Они провели на орбите 12 дней.
После 2009 года места в "Союзах" были заняты американскими астронавтами, за доставку которых НАСА платило Роскосмосу приблизительно по 80 миллионов долларов. Теперь их отправляют на орбиту кораблями частной компанией SpaceX. Освободившиеся места Россия продает, по разным данным, по цене от 30 до 50 миллионов долларов.
Очередь российских космонавтов, совершающих полёты ради научной работы, расписана на несколько лет вперёд. В октябре Россия отправила на орбиту съёмочную группу для съёмок художественного фильма.
- Маэдзава – предприниматель, один из богатейших людей Японии, основатель компании Zozo Inc. Хирано видеорежиссёр, работает продюсером в компании Space Today. В полете Хирано отвечал за освещение путешествия Маэдзавы.
- 16 декабря Роскосмос сообщил, что госкорпорация планирует увеличить производство пилотируемых кораблей "Союз" до четырех в год для развития космического туризма.
- С 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбите побывали девять коммерческих участников полета, один из них – дважды. Стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля – РКК "Энергия".
«Мы не хотим как в России». В Польше прошли акции за свободу СМИ
В воскресенье, 19 декабря, более чем в 100 польских городах прошли акции в защиту ведущего оппозиционного телеканала TVN. В Варшаве в 19 часов протестующие собрались у Президентского дворца. Манифестанты скандировали требования за свободные СМИ.
Среди участников акции были председатель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший премьер Польши Дональд Туск, бывший кандидат на пост президента от "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блоньская и другие известные политики, журналисты и активисты.
Одним из организаторов протестов в Варшаве и других польских городах выступил Комитет защиты демократии. Активисты опубликовали обращение, в котором заявили, что нынешние действия власти – это самый серьезный удар по свободе слова в Польше с 1989 года:
"Правящая партия и ее прислужники хотят закрыть независимые СМИ, потому что понимают, что их самым опасным противником является правда. Так же началось правление Владимира Путина в России. Телеканал НТВ, который критиковал власть, был приобретен государственным концерном "Газпром" в 2001 году. Мы не согласны с тем, что Польша пошла по тому же пути, что и Россия, и Венгрия. Мы требуем экономической свободы для независимых СМИ", - сказано в обращении.
Одним из первых на демонстрации в Варшаве выступил программный директор телеканала TVN Эдвард Мищак: "Я пришел сюда не для того, чтобы защитить свое рабочее место, а чтобы самому решать, кнопку какого канала нажимать на домашнем пульте". Никто не будет указывать нам, что смотреть".
Перед собравшимися выступил и заместитель главного редактора популярного польского издания Gazeta Wyborcza Ярослав Курский. "Последние президентские выборы показали нам (…), что мы, все СМИ, должны быть солидарны друг с другом. Нет свободы без солидарности. Если мы будем солидарны, мы будем свободными, а если мы будем свободными, мы победим".
С 2015 года Польша опустилась в рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место и оказалась ниже, чем Нигерия, Армения и Чили.
Литва готова помочь Украине поставками летального оружия
Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в городе Рукла (Литва). Об этом сообщила литовская государственная медийная компания LRT.
Анушаускас не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине. По словам министра национальной обороны, это предмет многостороннего обсуждения. Речь идёт не только о доноре и получателе, но и о производителе оружия и поставщике.
В воскресенье министры обороны Германии и Литвы заявили, что не следует позволять России указывать странам НАТО как им строить свою политику.
18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
Чавушоглу надеется, что Грузия примет участие в следующей встрече «3+3»
Следующее заседание консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу пройдет в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.
«Мы с господином [министром иностранных дел Азербайджана] Джейхуном Байрамовым обсудили встречу [президента Азербайджана Ильхама] Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна в Брюсселе, заседание платформы «3+2» в Москве, которое прошло на уровне заместителей министров иностранных дел. В нем не принимала участие Грузия, однако верим, что она примет участие в следующем заседании, которое, как мы рассчитываем, пройдет в Турции», – отметил глава МИД Турции.
«Ранее мы объявили, что назначим специально представителя для прямых контактов с Арменией. Армения также назначила своего спецпредставителя. У некоторых авиакомпаний были запросы на [организацию] полетов [между Турцией и Арменией], и некоторые из них мы удовлетворим», – отметил Чавушоглу.
Он добавил, что все решения по Южному Кавказу Турция принимает «вместе с братским Азербайджаном».
10 декабря в Москве прошло первое заседание платформы «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел. Появление грузинского флага на встрече вызвало резкую реакцию в Грузии, которая официально отказалась от участия в переговорах о создании новой геополитической платформы. В МИД РФ заявили, что «дверь» в платформе «3+3» остается открытой для Грузии.
Из-за непогоды движение в направлении грузино-российской границы запрещено
Из-за угрозы схода лавин движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, закрыт участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. В течение двух последних дней движение на этом отрезке было запрещено для большегрузов.
Из-за непрекращающегося снегопада транспорт пропускают только через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс или Военно-грузинская дорога на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП «Казбеги-Верхний Ларс» – единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и РФ.
Пять человек пострадали при взрыве в девятиэтажном доме в Тбилиси
Пять человек пострадали в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в тбилисском районе Вазисубани. Об этом сообщил представитель районной администрации (гамгебели) Ника Элисашвили.
Взрыв прогремел сегодня вечером в квартире на первом этаже дома №15 по улице Квачантирадзе. Согласно предварительной версии, причиной стала утечка газа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Серьезные ожоги получил хозяин квартиры. Жильцы рассказывают, что он работал в энергораспределительной компании «Теласи». По их словам, взрыв произошел, когда мужчина вернулся домой и включил свет. Пострадавший был переведен в ожоговый центр университетской клиники им. Хечинашвили. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
Четверо других пострадавших – его соседи. Их госпитализировали с признаками удушья дымом. Жизням пациентов опасность не угрожает.
К настоящему времени пожар на месте взрыва ликвидирован. К работе приступили эксперты-криминалисты.
Взрыв вызвал разрушения - повреждены стена квартиры на первом этаже, припаркованные поблизости машины, выбиты окна. Жильцы девятиэтажки эвакуированы. Столичные власти обеспечат их временным жильем. Вернуться в свои квартиры они смогут после того, как эксперты оценят безопасность здания.
В многоквартирном доме на окраине Тбилиси прогремел взрыв
Взрыв прогремел некоторое время назад в многоквартирном жилом доме в районе Вазисубани на окраине Тбилиси, сообщает телеканал «Формула».
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на первом этаже. Один из жильцов сообщил журналистам о двух мощных хлопках с разницей примерно в пять минут.
Информации о жертвах до сих пор не поступало. Одновременно телеканал «Пирвели» сообщает, что один человек пострадал и был госпитализирован.
На кадрах с места происшествия видно, что взрыв вызвал разрушения - повреждены стены, припаркованные поблизости автомобили, выбиты окна десятков квартир.
Все жильцы эвакуированы. Подача электроэнергии и газа дому прекращена.
Территория оцеплена. На месте работают спасатели.
Бывший полицейский вышел на Красную площадь с плакатом «Путин убийца»
В Москве на Красной площади задержали майора полиции в отставке Олега Кашинцева. Он вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: «Свободу Навальному. Putin is a killer» (в переводе с английского: «Путин убийца»).
Кашинцев, который был одет в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего бывшие коллеги доставили его в отдел МВД по району «Китай-город». Задержанного обвинили в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из отделения до суда.
- Олег Кашинцев проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 - в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей в отношении оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку Алексей Навального, на одной из них он был задержан.
- Алексей Навальный был отравлен на территории России 20 августа прошлого года. Он выжил после долгого лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества «Новичок», которое производится в России и запрещено к использованию международной Организацией по запрещению химического оружия.
- Несколько независимых расследовательских групп пришли к выводу, что Навальный был отравлен специально собранной для этого группой сотрудников ФСБ. Сам оппозиционер считает заказчиком неудавшегося убийства лично президента России Владимира Путина. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отвергают. Российские власти так и не открыли уголовное дело по факту случившегося с оппозиционером.
В Кирове прошел согласованный пикет против войны с Украиной
Сегодня, 18 декабря, в Кирове прошел пикет против, как считают пикетчики, «возможного начала» российско-украинской войны. Акция прошла около памятника большевику Сергею Кирову (именем которого назван город), в ней участвовали шесть активистов. Они развернули плакаты, призывающие Кремль не начинать войну против Украины. Пикетчики держали над собой флаги Украины и России.
- О милитаристских настроениях узнал от тещи, которая телевизор смотрит, — поделился с корреспондентом сайта Идель.Реалии один из организаторов антивоенной акции, учитель Сергей Дядькин. - Чувствуется, что путинские СМИ опять нагнетают шовинистическую истерию, как это было во время оккупации Крыма в 2014 году. Обыватель средней полосы России не знает, что такое война. Ему кажется, что у нас после Второй мировой все время «мирное небо» над головой. А то, что Россия в постсоветское время вела войну в Чечне, Грузии, Украине, Сирии - забывается. Украина всегда была, есть и будет самой близкой и дружественной страной для мыслящих и совестливых россиян, сказал кировский учитель.
Участники антивоенной акции рассказали, что большинство прохожих не поддержало пикет, кто-то плюнул в сторону пикетирующих, другие крутили пальцем у виска и называли пикетчиков оскорбительными или бранными словами. Кировчане, в основном это были люди старшего поколения, призывали «стереть Украину с лица земли», а протестующим предлагали «не позориться».
Глава абхазского МИДа прибыл в Сочи для участия в переговорах с Сергеем Лавровым
Глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прибыл в Сочи, где завтра, 20 декабря, состоится его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Также запланирована встреча Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в рамках бесед в двустороннем и трехстороннем формате предусматривается обмен мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений России с этими республиками, внешнеполитической координации и региональной безопасности.
На Смоленской площади напомнили, что Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией «тесные союзнические отношения, которые имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре».
«В соответствии с линией, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии», - отметили в МИД РФ. Так, республикам предоставляется комплексная помощь в борьбе с COVID-19.
В российском МИДе также отметили регулярный характер диалога на уровне глав республик и по линии министерств. Налажено активное взаимодействие в рамках российско-абхазской и российско-югоосетинской межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству, реализуются инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию каждой из республик на 2020-2022 годы.
Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб и с трудом передвигается. Об этом сегодня журналистам сообщила мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в Горийском военном госпитале, передает агентство «Новости-Грузия».
«Он не может ходить по прямой. Когда его ведут, если в этот момент справа никого нет, он может упасть, это происходит с правой стороны. То же самое с глазами – когда его проверяет невропатолог, правый глаз не следит за движением. У него явно слабость, таково мое впечатление», - сказала Аласания.
Мать экс-президента полностью согласна с обнародованным накануне заключением организации «Эмпатия». В нем говорилось, что лечение Саакашвили в Горийском военном госпитале не может быть оценено эффективно и пациенту должна быть предоставлена возможность продолжения реабилитации в другом медицинском учреждении.
«Вывод абсолютно приемлемый. Человеку нужна нормальная адекватная реабилитация. Я не знаю, насколько эта реабилитация поможет ему, по крайней мере, без нее все будет гораздо хуже, и это видно из этого вывода», - сказала Аласания.
- 21 декабря, в день рождения Саакашвили, оппозиция планирует провести в Тбилиси масштабную акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии. По словам Аласания, политик «с надеждой смотрит» на предстоящий митинг и рассчитывает, что он будет многочисленным.
- Ранее сам Саакашвили призывал сторонников к активности, подчеркивая, что мирные протесты необходимы для того, чтобы придать импульс диалогу, который политики пытаются начать для разрешения кризиса и преодоления поляризации в обществе. Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников экс-президента ничего не дадут.
Власти Грузии увеличивают финансирование вынужденных переселенцев
Власти Грузии увеличивают размер помощи вынужденно перемещенным лицам по программе «Дом в деревне». Об этом сообщает Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии.
Проект «Дом в деревне» осуществляется с 2013 года. В рамках этой программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает дом в селе любого региона, и государство выделяет определенную сумму на покупку этого дома. Сумма зависит от количества членов семьи.
Согласно изменениям, на одного человека со статусом ВПЛ теперь будет выделяться 22 тысячи лари (7 тысяч долларов) и по 3 тысячи (чуть менее тысячи долларов) на каждого последующего члена семьи. К примеру, на дом для семьи из семи человек министерство выделит не за 32 тысячи лари (более 10 тысяч долларов), как было ранее, а за 40 тысяч (13 тысяч долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Кроме того, увеличиваются сроки, в течение которых семьи должны предоставить конкретные данные по покупке дома, - с трех месяцев до шести. Заключение эксперта о стоимости жилья больше не требуется.
Изменения коснулись и тех семей переселенцев, которые ждут жилья в городах и стоят на учете. Теперь им не обязательно ждать завершения строительства в тех многоквартирных домах, которые предлагает государство. Они могут сами найти необходимую жилплощадь по цене 550 долларов за квадратный метр в Тбилиси и 470 долларов за квадрат в регионах.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.
Министр ФРГ: Людям Путина надо пригрозить, что их не пустят в Париж
Министр обороны в новом правительстве Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в новый санкционный пакет, который может быть введен в действие в случае широкомасштабного вторжения России в Украину, должны быть включены санкции против окружения президента России Владимира Путина.
«Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать последствия, для себя лично – например, они не смогут больше съездить на Елисейские поля в Париж за покупками», – сказала Ламбрехт в интервью газете Bild am Sonntag. Персональные санкции, как правило, предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.
Министр обороны Германии, представляющая сильнейшую партию правящей коалиции – социал-демократов, отметила, что Россия является агрессором по отношению к Украине и «хорошо понимает опасения украинцев» в связи с сосредоточением у границ с Украиной крупной группировки российских войск. «Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций», – заявила министр. При этом она ушла от ответа на вопрос о том, может ли быть включен в санкционный список газопровод «Северный поток – 2». На вопрос о возможной отправке на Украину солдат бундесвера Ламбрехт ответила: «Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Spectator TV накануне назвал маловероятным отправку британских войск на Украину, поскольку эта страна не является членом НАТО: «Мы не должны обманывать людей по этому поводу», – сказал он.
Возможность отправки в страну американских военных ранее отверг Белый дом. Как отмечает «Украинская правда», министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в случае вооруженной агрессии Украине придется защищаться самостоятельно. При этом он отметил, что Киев нуждается в помощи Запада в виде поставок вооружения, как он выразился, не только оборонительного, но и наступательного на случай широкомасштабной войны.
Ввести санкции против людей из ближайшего окружения Путина неоднократно призывал Европарламент. Такие же призывы звучат от соратников российского оппозиционера Алексея Навального.
США и их союзники заявляют, что ответом на возможную российскую агрессию станут санкционные меры, равных которым в прошлом еще не было. При этом о конкретных мерах продолжаются дискуссии. СМИ сообщали о возникших разногласиях. Киев, со своей стороны, приветствовал бы, если бы страны Запада четко сообщили Москве, какие именно последствия ей грозят.
Югоосетинские власти освободили задержанного 14 августа в зоне конфликта гражданина Грузии
Гражданин Грузии Гела Гочошвили, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия 14 августа, находится на свободе. Информацию об этом распространяет Служба госбезопасности Грузии.
«Центральное правительство Грузии регулярно ставило вопрос о немедленном освобождении гражданина Грузии из незаконного задержания в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM) и Женевских международных дискуссий. Систематически задействовалась «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС.
Центральное правительство Грузии активно использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для освобождения других незаконно задержанных грузинских граждан. Незаконные задержания граждан Грузии российскими оккупационными силами нарушает основные права человека и наносит ущерб среде безопасности на местах. Российская Федерация несет полную ответственность за деструктивные действия, осуществляемые на линии оккупации и оккупированных территориях», - говорится в заявлении СГБ Грузии.
В отношении Гелы Гочошвили, который по официальной информации был задержан за пересечение де-факто границы, югоосетинскими властями было инкриминировано другое уголовное преступление, сообщает грузинская служба Радио Свобода. 19 ноября на встрече в Эргнети стало известно, что цхинвальский суд приговорил его к одному году лишения свободы. По данным Института исследований демократии, семья Гочошвили проживает в Каспийском районе, а также имеет родственников в Ахалгори.
Серж Саргсян переизбран председателем Республиканской партии Армении
Третий президент Армении Серж Саргсян был переизбран председателем Республиканской партии Армении (РПА) в ходе 17-го съезда партии, который прошел 18 декабря, сообщает Радио Азатутюн.
В своем выступлении в ходе съезда Серж Саргсян затронул ряд вопросов, касающихся внутриполитических и внешнеполитических развитий, в частности, затронул тему прошлогодней карабахской войны, вновь раскритиковав действующие власти и обвинив ее в капитулянтстве.
Лидер бывшей правящей партии Армении заявил, что РПА продолжит отстаивать интересы страны с национально-консервативной платформы. Он заявил, что в настоящее время партия не борется за власть, а борется за суверенную Армению.
«Республиканская партия сегодня хочет не власти, а суверенитета Армении», - заявил Серж Саргсян.
«Сегодня приоритетной целью нашей партии не является обладание властью. Мы, как и другие классические партии, вновь будем стремиться стать властью, чтобы воплотить в жизнь наши программы, данные людям обещания, когда вместе с другими здоровыми политическими силами удалим капитулянта и дадим Армении шанс подняться на ноги с колен, выправить спину, укрепиться и вновь стать поддержкой и тылом для Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - в частности, подчеркнул экс-глава государства.
Азербайджан при посредничестве ЕС освободил 10 армянских пленных
Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих, плененных в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.
Согласно информации, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.
Официальный Ереван подтвердил данную информацию. Пресс-секретарь МИД Армении обнародовал данные о возвращенных пленных, передает Радио Азатутюн.
Президент Европейского совета ЕС Шарль Мишель приветствовал освобождение пленных.
На своей странице в Twitter он написал: «Тепло приветствуем освобождение со стороны Баку 10 армянских пленных как следствие обсуждений с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении».
Мишель назвал освобождение военнослужащих «важным гуманитарным жестом, демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия», подчеркнув, что передаче пленных способствовал Евросоюз.
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар также приветствовал освобождение армянских военнослужащих, назвав его «важным жестом». В своем сообщении в Twitter Клаар отметил, что ЕС продолжит работать с обеими сторонами, чтобы «развить успех встреч» президента Европейского совета с лидерами двух стран.
В Грузии растут темпы вакцинации против коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 078 455 человек, что составляет 37,6% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
Темпы вакцинации в стране продолжают расти. За последнюю неделю число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 32 358 человек. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 254 991 или 43,7% взрослого населения.
Бустерные дозы получили 46 562 человека. Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины. Таким образом, по состоянию на 19 декабря в целом в Грузии сделали 2 380 972 укола. Из них 7 081 прививку от COVID-19 провели накануне, 18 декабря.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.
- Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Чтобы стимулировать процесс, правительство Грузии разработало разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 60 лет.
- С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
Сенат США до 14 января рассмотрит вопрос о санкциях против «СП-2»
В Сенате США до 14 января пройдет голосование по предложенному сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроекту о санкциях против пока не запущенного в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.
Как сообщает издание Politico, об этом была достигнута договоренность между Крузом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В обмен на включение законопроекта в повестку дня Круз отказался от своей тактики обструкции, из-за которой в Сенате «завязли» назначения десятков предложенных президентом Джо Байденом кандидатур на высокие посты в Госдепартаменте. Ряд из них - в частности новый посол США в Японии - уже одобрены Сенатом в пятницу, после нескольких месяцев ожидания.
Круз - один из самых последовательных критиков газопровода. В 2019 году он добился включения в законодательство санкций против судов-трубоукладчиков, из-за чего «Северный поток-2» был достроен на полтора года позже, чем ожидалось. Администрация Байдена, однако, не стала накладывать санкции на сам газопровод и его владельцев - как утверждается, чтобы не испортить отношения с Германией. Санкции также не стали включать в недавно принятый оборонный бюджет США.
Пока неясно, как отнесутся к инициативе Круза демократы. Без их поддержки законопроект не может быть принят (в Сенате у обеих партий по 50 голосов, а для принятия законопроекта необходима поддержка 60 сенаторов). Представители администрации Байдена заявляли, что газопровод не должен заработать в случае широкомасштабного вторжения России в Украину.
Против сооружения газопровода выступает ряд стран ЕС и Украина, называя его инструментом шантажа Москвы по отношению к Евросоюзу. Газопровод уже достроен, но еще не сертифицирован - этот процесс может затянуться до второй половины 2022 года. Предыдущее правительство Германии выступало за реализацию проекта. Члены нового кабинета Олафа Шольцы высказываются более критически - так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент «Северный поток-2» не может быть сертифицирован по юридическим причинам, а министр экономики Роберт Хабек назвал сооружение газопровода «геополитической ошибкой». Официально, однако, новое правительство Германии не выступило за закрытие проекта.
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