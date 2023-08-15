При атаках на приграничные районы России ранены двое

При обстреле Белгородской области ранены двое местных жителей. В Брянской области предотвращена попытка проникновения украинских разведчиков, при атаке погибло животное. Об этом сообщили главы регионов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Новая Таволжанка рядом с частным домом, в котором велись восстановительные работы, взорвались три артиллерийские мины. Пострадавших – женщину и мужчину с осколочными ранениями – госпитализировали. В обстреле Гладков обвинил украинскую армию.

Сегодня же, 15 августа, жители Новой Таволжанки попросили не восстанавливать жильё в селе, а переселить их в безопасные районы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регион пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, но её остановили. Пострадавших нет, погибло "одно животное сельхозпредприятия", повреждены производственные помещения и автомобиль.