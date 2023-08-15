При атаках на приграничные районы России ранены двое

При обстреле Белгородской области ранены двое местных жителей. В Брянской области предотвращена попытка проникновения украинских разведчиков, при атаке погибло животное. Об этом сообщили главы регионов.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Новая Таволжанка рядом с частным домом, в котором велись восстановительные работы, взорвались три артиллерийские мины. Пострадавших – женщину и мужчину с осколочными ранениями – госпитализировали. В обстреле Гладков обвинил украинскую армию.
Сегодня же, 15 августа, жители Новой Таволжанки попросили не восстанавливать жильё в селе, а переселить их в безопасные районы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регион пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, но её остановили. Пострадавших нет, погибло "одно животное сельхозпредприятия", повреждены производственные помещения и автомобиль.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.