При крушении вертолёта в Дагестане погибли 4 человека

При крушении вертолёта Ка-226 в Дагестане погибли четыре человека, ещё трое ранены и находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает издание «База».

Вертолёт потерпел крушение у города Избербаш на юге от Махачкалы, в посёлке Ачи-Су. Рядом находится база отдыха.

Туристов на борту вертолета не было, сообщил ТАСС руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

Вертолёт упал на частный дом. В момент крушения в строении, по данным «Базы», людей не было.

Причина случившегося не называется. Рядом с местом падения есть линия высоковольтных передач. Падения после зацепа проводов винтом — частая причина вертолётных авиакатастроф.