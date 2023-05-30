При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погибла женщина, пострадали 10 детей

На гребном канале в Ростове-на-Дону рухнула трибуна. Пострадали 15 человек – 10 детей и пять взрослых, в том числе одна женщина погибла, еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии.

О происшествии около 17 часов по московскому времени. Случившееся подтвердили в региональном МЧС, пишет государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первоначально сообщалось об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях, позднее глава региона Василий Голубев заявил, что пострадали 10 детей и пять взрослых, еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии. Причиной случившегося он назвал порыв шквалистого ветра. Детей доставили в медучреждение, на месте работают спасатели, пишет 161.ru.

По данным телеграм-канала Don Mash, трибуна обрушилась, когда в спорткомплексе проходил футбольный матч школьных команд Ростова-на-Дону и Батайска. Телеграм-канал Батайск Город уточняет, что играли дети 2010 года рождения. По информации телеграм-канала «Тютина», всего в момент обрушения на трибуне находились около 30 человек.

Также, по данным канала «Тютина», в 2018 году на гребном канале прошла реконструкция, касавшаяся в том числе и трибун, которая стоила 800 млн рублей. Однако неясно, затрагивала ли она упавшую более легкую металлическую трибуну. Издание 1Rnd со ссылкой на источники пишет, что рухнувшая трибуна – новая, установлена лишь недавно.