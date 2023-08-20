При обстрелах Волчанска и Купянска погиб 1 человек, есть раненые

Российские войска в воскресенье обстреляли из артиллерии центральные районы городов Волчанск и Купянск в Харьковской области Украины - сообщают представители украинских властей. Фотографии последствий обстрелов опубликовал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Из 11 раненых в Купянске, по его словам, семь находятся в тяжелом состоянии.

В Волчанске при обстреле погиб местный житель.

Российские военные сообщения об обстрелах не комментировали.

Оба города находятся недалеко от линии фронта. В марте прошлого года они были заняты российскими войсками, однако в сентябре освобождены в ходе украинского контрнаступления. В последние недели началось новое наступление российской армии на Купянск. Местные власти объявили эвакуацию из десятков населенных пунктов, расположенных на восточном берегу реки Оскол, включая и восточную часть Купянска.

Накануне в результате удара российской баллистической ракеты по драматическому театру в центре Чернигова погибли 7 человек, около 150 пострадали. Опубликовано видео из разрушенного здания.

Среди погибших - 6-летняя девочка. В городе объявлен траур.

Внимание пользователей соцсетей привлек пост об ударе по Чернигову в инстаграме уехавшего из России артиста Максима Галкина. Он выразил соболезнования жителям города, вспомнив о том, что когда-то выступал в разрушенном театре, и написал о гибели шестилетней Софии.