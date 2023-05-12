При обстреле сектора Газа погибли два командира «Исламского джихада»

Товары на сумму более одного миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из стран Европейского союза в Армению, Казахстан и Кыргызстан, «исчезли» во время транзита через территорию России. Об этом сообщает Financial Times. Издание называет ситуацию «призрачной торговлей».

Согласно открытым данным, после начала российского военного вторжения в Украину из стран ЕС в Россию под предлогом транзита ввезли товаров на два миллиарда долларов. При этом, как подчёркивает издание, действительный объем «призрачной торговли» из ЕС в Россию значительно выше.



Получателями европейских товаров, в том числе и находящейся под санкциями продукции двойного назначения, которую можно использовать в военной промышленности, были компании в Армении, Казахстане и Кыргызстане.

России удалось обойти санкции, указав фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС, пишет FT. Таким образом, товары, экспорт которых в Россию запрещен, например, компоненты самолётов, оптическое оборудование и газовые турбины, напрямую попадали в страну из Евросоюза под предлогом того, что они находились на российской территории только транзитом.

«Куда еще они могли пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в это время? Кому в регионе больше всего нужны эти товары? Очевидно, России», — утверждает Эрки Кодар, министр по санкциям Эстонии.

В публикации говорится, что непропорционально большая часть такого экспорта идёт в Россию из стран Балтии.

В то же время в соседних с Россией странах, не поддержавших санкции, был зафиксирован подозрительно резкий рост импорта некоторых категорий товаров. Предположительно, они затем отправлялись в Россию.

Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в Россию обходными путями. В частности, в мае ЕС запретил транзит через Россию товаров двойного назначения.

Новый – 11-й- пакет санкций, который сейчас обсуждается странами Еврсоюза, среди прочего, предполагает расширение списка запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами.

Больше новостей Радио Свобода: