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При пожаре в ночном клубе в Костроме погибли более десяти человек
При пожаре в ночном кафе-клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек, более 250 были эвакуированы. Причиной пожара экстренные службы называют использование пиротехники. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС.
В ночь на 5 ноября посетители клуба устроили массовую драку, во время которой кто-то применил ракетницу или сигнальный пистолет. Сейчас его ищут.
Пожарная сигнализация и система оповещения в клубе сработали в штатном режиме. В результате возгорания рухнула кровля клуба на площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Открытый огонь потушили к 7:30 (мск).
Другие новости дня
Мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий
Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание «Сота» и телеграм-канал ASTRA.
Как сообщает «Сота», мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они «каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием».
К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его «объяснить пацанам» – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.
- Это не первый раз, когда мобилизованные на войну в Украине жалуются на проблемы с обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео. Например, мобилизованные в Белгородской области также жаловались на нехватку дров.
- После объявления мобилизации 21 сентября из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооруженных сил оказалась готова плохо. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что «такой документ не нужен».
- Вчера, 4 ноября, Путин заявил, что на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
Румыния предоставила уроженке Чечни Амине Герихановой статус беженца
Верховный суд Румынии принял решение о предоставлении уроженке Чечни Амине Герихановой статуса беженца.
36-летняя Гериханова была задержана вместе с малолетним сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом – позже его смог забрать живущий в Австрии двоюродный дед Амрудди Бахарчиев.
Бахарчиев рассказал Кавказ.Реалии, что Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции 30 октября, однако она узнала об этом только 4 ноября. Она уже получила документ, подтверждающий статус, ее перевели из закрытого лагеря в городе Рэдэуци, где она ранее содержалась, в общежитие для беженцев, вернули телефон, деньги и личные вещи.
Сын Герихановой сейчас по-прежнему находится в Австрии с Амрудди Бахарчиевым. Власти страны уже согласились предоставить ему статус беженца, но документы пока находятся на оформлении.
Бахарчиев рассказал, что помогавший Амине Герихановой адвокат международной правозащитной организации Amnesty International советует ей не покидать Румынию, пока она не исключена из базы данных Интерпола, куда ее внесли по запросу России. Правозащитники намерены добиваться ее исключения из этой базы данных.
После этого и после получения всех необходимых документов в Румынии и в Австрии Амина Гериханова сможет воссоединиться с сыном.
- В октябре в интервью Кавказ.Реалии Амина Гериханова рассказала о попытках чеченских силовиков сделать из нее «шахидку», об условиях содержания под арестом в Румынии и возможных последствиях экстрадиции в Россию, где для нее существует риск пыток и убийства.
- Также в октябре освобождения Амины Герихановой потребовал и премьер-министр правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев. Он обратился к властям Евросоюза, заявил, что ее незаконно арестовали по ложным обвинениям, и потребовал отпустить ее с правом выехать в третью страну.
- После задержания Герихановой на протяжении нескольких месяцев уроженцы Чечни в разных городах Европы проводили пикеты и митинги в поддержку беженки с требованием отпустить ее на свободу.
- В мае в интервью Кавказ.Реалии Амрудди Бахарчиев рассказал историю Амины Герихановой, объяснил причины ее преследования в Чечне и предположил, почему румынские власти не хотят предоставить ей убежище.
Страны G7 пригрозили Минску «сокрушительными расходами»
Главы внешнеполитических ведомств «Группы семи» (G7) повторили свой призыв к Беларуси прекратить содействовать российскому вторжению в Украину. Их совместное заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД ФРГ.
«Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы», говорится в заявлении. Также в документе представители стран G7 снова призывают Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.
Ранее в пятницу, 4 ноября, Лукашенко заявил «в 1200-й раз», что у него нет планов посылать белорусских военных в Украину. «Нам там делать нечего», – сказал Лукашенко. При этом он добавил, если украинцы ступят на территорию Беларуси с оружием в руках – «мало не покажется».
Также представители стран G7 в своем заявлении осудили «безответственную ядерную риторику России» и пообещали продолжать вводить санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.
Кроме того, делегаты объявили о создании координационного механизма G7, «чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее энергетическую и водную инфраструктуру». Также они подтвердили, что страны G7 продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую помощь.
«Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», сказано в заявлении.
- В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза. С начала российского вторжения они уже оказали помощь Украине более чем на 67 миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. При этом помощь США наиболее существенна.
Шалва Папуашвили посетит Японию и Республику Корея
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 5-12 ноября вместе с делегацией посетит Японию и Республику Корея, сообщает пресс-служба парламента.
Председатель парламента проведет встречи с председателем Палаты представителей Японии, другими высокопоставленными лицами законодательного органа, а также спикером Национальной ассамблеи Республики Корея.
Запланирована встреча с членами парламентской группы дружбы Япония-Грузия.
В рамках визита председатель парламента вместе с делегацией встретится с представителями деловых кругов.
Протесты экоактивистов в Германии привели к гибели человека
В Берлине в результате протестов экологических активистов погиб человек. Члены движения Die Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие за борьбу с климатическими изменениями, в понедельник перекрыли своими телами движение по одной из самых оживленных трасс немецкой столицы - шоссе А100, чем спровоцировали гигантскую пробку. Застрявшая в ней машина скорой помощи не успела вовремя к участнику ДТП. В пятницу стало известно, что жертва - 44-летняя мотоциклистка - скончалась.
Власти Германии резко осудили активистов. Министр экономики и проблем климата, сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил: «Каждый, кто ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей, теряет всякую легитимность, а также вредит самому климатическому движению». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже высказался против выбранной активистами тактики. «Боюсь, что это поставит под вопрос общественную и государственную поддержку движения в защиту климата», - сказал он.
Сами активисты в соцсетях выразили сожаление в связи со смертью мотоциклистки, но пожаловались, что теперь «вся система медиа обернулась против них».
Движение Die Letzte Generation в Германии выступает за отказ от использования углеводородов. Оно тесно связано с похожими движениями в других европейских странах - британским Just Stop Oil, итальянским Ultima Generazione, норвежским Stop Oljeletinga и другими, у них общие эпатажные тактики. Чтобы привлечь внимание к проблемам климата, они перекрывают дорожное движение, приковывая или приклеивая себя к дорогам.
Также активисты этих движений приклеивают себя суперклеем к стенам, полу или непосредственно экспонатам в музеях. Нередко при этом они обливают цветными жидкостями сами экспонаты. В пятницу итальянские активисты облили гороховым супом картину Винсента ван Гога в Риме. Ранее от их действий пострадала картина Клода Моне «Стога» в музее Барберини в Потсдаме (музей был вынужден закрыться на несколько дней), «Подсолнухи» того же ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера в музее в Гааге, и многие другие - всего около двух десятков случаев.
В Гааге суд приговорил нарушителей к двум месяцам лишения свободы (месяц - реально, второй - условно). Они заявляют, что их цель - привлечь внимание к проблемам климата, а не нанести ущерб культурному наследию, поэтому для атак они выбирают экспонаты, выставленные под защитным стеклом. Однако искусствоведы утверждают, что даже если прямого ущерба холстам не наносится, при таких происшествиях зрителей удаляют из залов, музеи вынуждены закрываться хотя бы частично, а картины все равно изымают из экспозиции, чтобы их осмотрели реставраторы.
Экоактивисты в Перу взяли в заложники как минимум 70 туристов
В Перу представители коренного населения захватили в заложники не менее 70 туристов - как перуанцев, так и иностранцев. Они стараются привлечь внимание правительства и общественности к разливам нефти на реке Кунинико. Ранее из-за загрязнения реки нефтью погибли женщина и двое детей.
Помимо перуанцев, среди туристов - граждане Великобритании, США, Испании, Франции и Швейцарии. Они отправились в круиз по перуанским рекам, однако местные жители перекрыли водное сообщение. Люди остаются на прогулочных катерах; своим близким они рассказали по телефону, что с ними обращаются хорошо.
Протестующие - жители района Ураринас в провинции Лорето. Они требуют, чтобы власти пресекли загрязнение местных рек нефтью. Последний разлив топлива здесь случился 16 сентября, когда в реку Кунинико попало около 2500 тонн сырой нефти из поврежденного нефтепровода Norperuano. Нефтепровод был построен более 40 лет назад; статистика только с 1996 по 2016 годы зафиксировала 37 утечек из него.
Лидер местной общины Уотсон Трухильо Акоста заявил в интервью радиостанции RPP Noticias, что был вынужден пойти на такой радикальный шаг, чтобы достучаться до властей. Он также сказал, что община уже 46 раз обращалась к государству за решением проблемы разливов нефти, но никаких ответных действий не было предпринято. Протестующие намерены держать водное сообщение закрытым около недели.
В числе туристов, оказавшихся в заложниках на круизных катерах, есть пожилые люди, люди с инвалидностью, как минимум одна беременная женщина и грудной ребенок. Одна из туристок, Ангела Рамирес, написала в фейсбуке: «Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят. Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными.»
Дипломатические ведомства стран, гражданами которых являются туристы, потребовали от перуанских властей принять меры для разрешения конфликта.
США передадут Украине 1100 дронов-камикадзе в новом пакете военной помощи
Соединённые Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов передадут Украине 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost, 250 бронетранспортеров, 40 речных бронекатеров, комплексы ПВО Hawk и советские танки Т-72, стоявшие на вооружении Чехии.
Часть выделенных средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировки военного персонала, сообщила в пятницу на брифинге представитель Пентагона.
Большая часть вооружений будет произведена или восстановлена специально для Украины, а не взята со складов. Поэтому поставки предполагается завершить в 2023 году.
С февраля Вашингтон выделил Украине военной техники и другого оборудования на общую сумму более 18 миллиардов долларов. Ранее Киеву уже выделялись не менее 700 Phoenix Ghost. Дрон может находиться в воздухе больше 6 часов, ожидая подходящей цели. После чего он пикирует на нее и взрывается, мощности взрыва должно хватать для уничтожения бронированной техники.
Путин: Уже 318 тысяч россиян мобилизованы на войну в Украине
В России на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с волонтерами на Красной площади. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
По плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. «Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается», – пояснил Путин. Сегодня он подписал закон о добровольческих формированиях.
Также Путин подписал закон, согласно которому на войну в Украине могут быть мобилизованы граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Закон не касается лиц, осужденных среди прочего за педофилию, терроризм, экстремизм, госизмену и организацию незаконного вооруженного формирования. Ранее сообщалось о вербовке заключенных в так называемую «ЧВК Вагнера».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В конце сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. По плану сначала должны были призвать 300 тысяч резервистов.
- Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о выполнении плана по мобилизации. Указа о ее завершении нет. Также Шойгу заявил, что дополнительный призыв не планируется – войска будут комплектоваться за счет контрактников и добровольцев.
- Издание «Верстка» со ссылкой на источники утверждает, что вторая волна мобилизации россиян на войну в Украине может начаться сразу после Нового года.
Журналисты подтвердили гибель 115 мобилизованных в войне с Украиной
Как минимум 115 мобилизованных в российскую армию граждан было убито в ходе войны с Украиной. Всего достоверно известно о 8294 погибших российских военных. Это следует из обновления статистики, которую подсчитывают «Медиазона» и Русская служба Би-би-си.
Журналисты собирают информацию о погибших в войне с российской стороны с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери, вероятнее всего, кратно выше.
Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщали, что счет идет на десятки тысяч. Генштаб украинской армии утверждает, что убиты 74 840 россиян.
Число погибших военных со стороны Украины так же не раскрывается. В середине июля представительница Министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно «работе на врага».
В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что потери украинской стороны, предположительно, немного меньше, чем у России. Если сложить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои.
Институт Маккейна заявил о «конце демократической мечты в Грузии»
Американский Институт Маккейна (McCain Institute) заявил об ухудшении положения со свободой прессы в Грузии после решения Апелляционного суда, оставившего в заключении гендиректора оппозиционного канала «Мтавари Архи» Нику Гварамия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Арест и продолжающееся тюремное заключение Ники Гварамия знаменует собой «конец демократической мечты, которую разделяют многие граждане Грузии. Политически мотивированные обвинения и арест могут стать ударом по заявке Грузии на получение статуса члена ЕС», - подчеркивается в документе.
Здесь отмечается, что многие эксперты, знакомые с ситуацией, считают, что несправедливое задержание Гварамия напрямую связано с его критикой основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
«Заключение Гварамия также может быть напрямую связано с его ролью в разоблачении продолжающейся поддержки Кремля грузинским правительством. Дело против Гварамия также использовалось как показательное наказание для других независимых СМИ, сторонников Украины и борцов за демократию в Грузии», - говорится в заявлении.
Авторы заявления ссылаются на резолюцию Европарламента от 9 июня 2022 года, в которой обозначена тенденция нарушения прав, угрожающая свободе грузинских журналистов и СМИ.
Кроме того, по данным Института Маккейна, в последнем отчете Госдепа США о соблюдении прав человека в Грузии упоминается политический характер обвинений против Гварамия и его роль в разоблачении коррупции, преступлений и других недемократических действий грузинского правительства.
Авторы заявления считают, что международное сообщество должно продолжать помогать Гварамия, чтобы все жители Грузии имели доступ к «точной и прозрачной» информации.
В Южной Осетии бастовали водители автобусов
Водители автобусов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, устроившие накануне забастовку, сегодня приступили к осуществлению пассажирских перевозок.
Как пишет агентство «Рес», в четверг водители отказались выходить на маршруты. С бастующими встретился премьер-министр Константин Джуссоев, который выслушал волнующие их вопросы.
Причиной забастовки стали низкие зарплаты и другие проблемные вопросы, возникающие у извозчиков в процессе работы.
Директор Управления автомобильного транспорта Альберт Дудаев в комментарии «Рес» рассказал, что зарплаты водителей не повышались долгие годы. По его словам, максимальный размер заработной платы водителей общественного транспорта составляет 8 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского правительства, данному вопросу посвятят отдельное совещание.
«Премьер встретился с водителями, пообещал обсудить волнующие их вопросы на специальном совещании, особое внимание будет уделено вопросу повышения заработных плат водителям. Константин Хасанович заверил, что вопрос будет решен в положительном русле», – сказали в пресс-службе правительства.
В Управлении автомобильного транспорта на сегодняшний день работают более 40 водителей.
Зять Рамзана Кадырова назначен на должность вице-премьера Чечни
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова, сын действующего министра внутренних дел республики Адам Алханов назначен на должность заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку.
О назначении Алханова на пост вице-премьера сообщает провластное агентство "Грозный-Информ" со ссылкой на председателя парламента Магомеда Даудова. В опубликованной там же биографии говорится, что Алханов закончил школу экстерном в 2010 году и поступил в Американский университет в городе Шаржа ОАЭ. В 2013 году он перевелся в Австралийский университет Дубая и в итоге через пять лет закончил Грозненский политехнический колледж, получив диплом юриста.
После его окончания Адам Алханов практически сразу же стал первым заместителем директора Фонда медицинского страхования, где и работал до сегодняшнего дня.
Адам Алханов женат на второй дочери Рамзана Кадырова Хадижат. Она - начальник департамента дошкольного образования Грозного.
- Отец Адама Алханова Руслан Алханов возглавляет республиканское МВД уже 18 лет. Он - односельчанин Кадырова. Один из братьев Адама Алханова - начальник ОМВД по Грозненскому району, другой - директор Центра занятости населения Ахматовского района Грозного.
- Адам Алханов как минимум до 2020 года владел апартаментами на искусственном острове Палма Джумейра в Дубае. По данным издания "Важные истории", стоимость его недвижимости оценивается более чем в 700 тысяч долларов.
- Согласно информации телеканала "Дождь", мать Адама Алханова Тамара прописана в Москве и вместе с тремя сыновьями (в том числе и с ним) владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе "Ближняя дача" на Староволынской улице, расположенной неподалеку от Кутузовского проспекта.
- Кавказ.Реалии собрал список 52 родственников Рамзана Кадырова, работающих в госструктурах региона. В их числе – дочери главы Чечни Айшат (министр культуры республики), Хадижат (начальник департамента дошкольного образования Грозного) и Хутмат (замруководителя секретариата Кадырова), а также его старший сын, 17-летний Ахмат, который является председателем Российского движения детей и молодежи Чеченской республики.
В Абхазии обсудили мероприятия по укреплению обороноспособности
На встрече в Кабинете министров самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили мероприятия по укреплению обороноспособности.
По информации пресс-службы правительства, в соответствии с поручениями абхазского лидера Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова и директора республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустама Адлейба.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения Министерства обороны необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Другие подробности не сообщаются.
- 22 сентября под председательством Аслана Бжания прошло заседание Совета безопасности. Оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
- Кроме того, в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, а 26 сентября Аслан Бжания провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями.
- 12 октября Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества. По итогам встречи стало известно, что бизнесмены могут подключиться к финансированию абхазской армии.
Медведев: мы слушаем слова Создателя и боремся с властелином ада
Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что "священная цель" России в войне против Украины – "остановить верховного властелина ада". В своём телеграм-канале Медведев опубликовал поздравления с Днём народного единства, ответив при этом на пять вопросов, которые он сам же и сформулировал.
На вопрос "За что мы воюем?" Медведев ответил, что Россия воюет "за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", заявив при этом, что ей не нужны чужие территории. Почему Россия при этом аннексировала украинские территории, он не объяснил.
В ответе на вопрос "Кто воюет против нас?" Медведев предположил, что это делает "часть умирающего мира", в том числе "кучка безумных нацистов-наркоманов", "большая стая лающих собак из западной псарни", а также "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной". "Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – утверждает Медведев.
Он также обрушился с критикой на неких неназванных "испугавшихся партнёров". Медведев предположил, что по итогам войны "трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов". На вопрос о том, в чём оружие России, Медведев ответил: "У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им".
Слово "Украина" в записи Медведева не употребляется, отсутствуют и упоминания о "специальной военной операции".
С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
В последнее время ряд высокопоставленных деятелей – от патриарха Кирилла до главы Чечни Рамзана Кадырова – выступали с утверждениями, что Россия борется в Украине против "сатанистов" или самого "Антихриста".
Подобная риторика свойственна радикальным философам и идеологам, которые в последнее время, как накануне писала "Медуза", увеличили своё влияние на Кремль, – таким как Александр Дугин и Александр Проханов. Несколько дней назад Дугин выступил с утверждениями о войне в Украине как аналоге "Страшного суда", которые теперь фактически повторил Медведев.
Сатана (известный также под другими именами) – предводитель сил зла, центральная фигура-антагонист Бога в таких религиях, как христианство и ислам. С именем Сатаны верующие связывают беды и несчастья.
За время российского вторжения в Украину, даже по консервативным оценкам, погибли десятки тысяч людей, военнослужащих и мирных жителей. Международные организации расследуют сообщения о массовых убийствах, пытках, применении оружия против гражданских лиц со стороны российских военных - все эти деяния, по международному праву, могут представлять собой военные преступления.
4 ноября в России отмечается день народного единства - этот праздник был установлен в 2005 году. В Москве по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Традиционный Русский марш в этом году не планируется.
Россия и Беларусь создадут совместную спутниковую группировку
Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко объявил в пятницу, что Россия и Беларусь приступают к созданию совместной спутниковой группировки. По словам Лукашенко, она сможет использоваться не только в военных целях.
Лукашенко назвал сотрудничество с Россией в области космических технологий "колоссальным шагом". Он упомянул о спутниках, которые способны "с высоты 500-600 километров просматривать объект в 35 сантиметров". Также Лукашенко сказал, что в ближайшее время на орбиту отправится белорусский космонавт.
После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз, США и другие страны мира подвергли жёстким санкциям как Россию, так и Беларусь в качестве её союзника. Санкции коснулись и космической отрасли. Страны Запада отказались от сотрудничества с Россией в рамках уже действующих проектов и от разработки новых.
В апреле тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на Международной космической станции (МКС) в области пилотируемых полётов; в июле NASA и Роскосмос подписали соглашение о перекрёстных полётах космонавтов и астронавтов на МКС. Однако новый глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает выхода России из проекта МКС после 2024 года.
- Страны Запада не признали Александра Лукашенко легитимно избранным в августе 2020 года на новый, шестой срок, президентом Беларуси. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций за жестокое подавление антиправительственных выступлений, нарушения прав человека и фальсификацию итогов выборов. Сам Лукашенко это отвергает.
В Абхазии из-за аварии на ЛЭП требуют создать парламентскую комиссию
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиционная организация ветеранов «Аруаа» требует создать парламентскую комиссию, чтобы изучить качество ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара» и причины аварии, произошедшей на ЛЭП.
11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщали о ремонтных работах на линии «Ачгуара», в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек).
Несмотря на проведенные работы, 1 ноября на линии произошла крупная авария. Тысячи абонентов остались без света. Оперативно устранить аварию не удалось.
«По нашим данным, ни качество провода, ни качество работ российской компании, которая была привлечена к работам по согласованию с министром экономики, не соответствуют необходимым требованиям и уровню», – сказано в заявлении «Аруаа».
Оппозиционеры считают, что 50 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт линии «Ачгуара», расходованы неэффективно.
«Думаем, что генпрокуратура займется этим вопросом и проведет экспертизу по качеству материалов и выполненных работ», – говорится в заявлении «Аруаа».
Ветераны считают, что министр экономики Кристина Озган «не соответствует занимаемой должности и задачам, стоящим перед одним из ведущих министерств».
Отметим, что накануне вечером Озган провела заседание технического штаба в центральной диспетчерской «Черноморэнерго». По информации энергетической компании, ремонтные работы на линии «Ачгуара», начатые в октябре, были вынуждено приостановлены «из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России».
«За период с 1 октября по 1 ноября проведена замена 24 километров высоковольтной линии из 32», – заявили в компании.
Сегодня утром на линии «Ачгуара» увеличили нагрузку. Режим тестирования показал, что ЛЭП держит необходимую номинальную нагрузку. По информации пресс-службы Минэкономики, энергоснабжение Абхазии осуществляется без перетока из России.
Сегодня же ремонтные работы на линии «Ачгуара» осмотрел абхазский президент Аслан Бжания.
Рубен Варданян официально возглавил карабахское правительство
Бизнесмен Рубен Варданян назначен главой правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом говорится в указе на сайте карабахского президента Араика Арутюняна. Ранее возглавлявший правительство Артак Бегларян освобожден от должности государственного министра.
Новый госминистр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктуры, градостроительства, финансов и экономики.
На Рубена Варданяна также возложены функции по координации деятельности руководителя Службы государственного контроля, комитета кадастра и управления государственным имуществом, комитета по вопросам материального ущерба, комитета госдоходов, комитета управления госинспекции и комитета водного хозяйства.
В начале октября Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян тогда заявил, что готов принять предложение, если его подходы и решения получат широкую поддержку.
Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея» в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. Ранее бизнесмен, у которого также есть армянский паспорт, выступил с предложением создать Всеармянский фронт для поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха.
Тамаз Бестаев назначен главой администрации Южной Осетии в изгнании
Главой администрации Южной Осетии в изгнании назначен Тамаз Бестаев. С ним сегодня встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее Бестаев возглавлял в администрации Службу здравоохранения и социального обеспечения.
Временная администрация Южной Осетии была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Со дня основания ей руководил Дмитрий Санакоев, который ранее был министром обороны и премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В 2007 году он возглавил временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, созданную властями Грузии в селе Курта Цхинвальского района. После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси.
Недавно Дмитрий Санакоев объявил об отставке. Он говорит, что планирует продолжить деятельность в бизнес-секторе.
Джо Байден пообещал освободить Иран
Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Глава Белого дома выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.
«Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», – сказал Байден.
Президент не привел подробностей, пишет Голос Америки.
Байдену уже ответил президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, Иран был освобожден в ходе исламской революции 1979 года.
«Я говорю [президенту США Джо] Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад», — заявил он в телевизионном выступлении (цитата по Reuters).
- В Иране уже более месяца проходят массовые протесты против правящего режима. Поводом для них стала гибель 22-летней активистки Махсы Амини - участники протестов утверждают, что она была убита полицией нравов. При разгоне протестов были убиты десятки демонстрантов. Соединённые Штаты выступили с осуждением действий иранских властей. Они также приостановили переговоры с Тегераном о возобновлении так называемой ядерной сделки и ввели ряд санкций в связи с предполагаемыми поставками в Россию иранских ударных дронов, которые используются российскими войсками на войне в Украине.
Члены Совета нацбезопасности Грузии собрались впервые с декабря 2021 года
Под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности. Члены Совбеза собрались впервые с декабря 2021 года.
«На заседании обсуждались важные тенденции глобальной и региональной безопасности, а также вызовы, стоящие перед Грузией», – заявили в пресс-службе грузинского правительства.
Также члены Совета нацбезопасности обсудили процесс обновления концептуальных документов национального уровня. По информации правительства, в феврале текущего года Концепция национальной безопасности была готова к внесению в парламент, но «с учетом кардинально изменившейся обстановки в сфере безопасности документ приводится в соответствие с существующими нормами безопасности».
Кроме того, ведется активная работа по обновлению Стратегии национальной обороны и документа об оценке угроз. Также на заседании обсудили вопрос создания отраслевых перечней объектов критической инфраструктуры.
В заседании не принимала участие президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она не является членом Совета нацбезопасности. Однако в марте текущего года, выступая в парламенте, Зурабишвили с учетом ситуации в Украине заявляла о необходимости провести расширенное заседание Совбеза.
В сегодняшнем заседании под председательством премьер-министра приняли участие секретарь Совета национальной безопасности, глава МВД Вахтанг Гомелаури, глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, глава СГБ Григол Лилуашвили, руководитель службы разведки Шалва Ломидзе и командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили.
Посетителей кафе в Махачкале допросили о побеге четырех сестер в Грузию
Сотрудники полиции в штатском доставили в отдел Советского района Махачкалы в Дагестане пятнадцать посетителей кафе «Дом 15». Они спрашивали у них о девушках, сбежавших ранее от домашнего насилия в Грузию. После разговора, продержав их до поздней ночи, всех их отпустили, сообщила Кавказ.Реалии правозащитница Светлана Анохина.
«Видимо, они пытаются найти ячейку, которая вербует нашу «праведную кавказскую молодежь» и портит ее, инфицирует шприцом, заражённым ЛГБТ-вирусом. Понятное дело, что все подозрения падают на «Дом 15», как на сборище неформалов», – рассказала Анохина.
По словам правозащитницы, «Дом 15» – «славная кафешка в центре Махачкалы, бельмо на глазу у долбодятлов всех возрастов и мастей, потому что «там собираются неформалы».
В дежурной части Советского отдела полиции не ответили на вопросы редакции Кавказ.Реалии, сославшись на то, что «вчера была другая смена». В пресс-службе МВД также затруднились оперативно прокомментировать задержание посетителей кафе. Редакция направила туда официальный запрос.
- Как сообщалось ранее, российские пограничники на границе России и Грузии на КПП «Верхний Ларс» в течение 11 часов удерживали четырех сестер из Дагестана, спасавшихся бегством от домашнего насилия. Все это время родственники пытались силой забрать сестер домой. Девушек пропустили в Грузию только, после того как они написали заявление о насилии со стороны родственников.
- Полиция Махачкалы и ранее массово доставляла посетителей «Дома 15» в отдел.
- В конце августа в «Доме 15» был анонсирован «Фестиваль шорт», который пришлось отменить из-за угроз его организаторам.
- Ранее пресс-секретарь кризисной группы «СК SOS» Мирон Розанов рассказал Кавказ.Реалии о последних случаях преследования ЛГБТ-людей на Кавказе и о том, как изменилась работа правозащитников в условиях войны.
- Жители Дагестана и соседних республик Северного Кавказа регулярно жалуются не только на факты домашнего насилия, но и на отсутствие реакции правоохранительных органов на их жалобы. Так, уроженка Дагестана Патимат Идрисова рассказывала, как родственники избивали ее, принудительно лечили и в итоге похитили. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя.
- Бежать после побоев в семье и насильственного «лечения» от бисексуальности пришлось и чеченке Аминат Лорсановой. В 2021 году родственники похитили из шелтера Халимат Тарамову. Перед побегом из дома она также заявила о побоях и угрозах в семье.
- Дагестанец Магомед Асхабов рассказывал Кавказ.Реалии, как его пытали в «реабилитационном центре». Его туда поместили родственники якобы для лечения от гомосексуальности. Следственный комитет не реагирует на его жалобы с просьбой расследовать пытки.
Гарибашвили поздравил Нетаньяху победой на выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил лидера партии «Ликуд», экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на выборах.
«Поздравляю Биньямина Нетаньяху с победой на недавних выборах. Желаю ему всего наилучшего и больших успехов на новом сроке службы в Израиле. Наша дружба имеет глубокие корни в прошлом. Уже сейчас мы твердо настроены на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Израилем и Грузией», – написал Гарибашвили в Twitter.
1 ноября в Израиле прошли уже пятые за последние 3,5 года досрочные всеобщие выборы в Кнессет (парламент) 25-го созыва, в которых участвовали 40 партий и политических блоков.
Правая партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху и ее разнообразные союзники, судя по последним данным, набрали не менее 65 мандатов. Таким образом, Нетаньяху возвращается в кресло главы правительства Израиля.
При этом Биньямин Нетаньяху все еще находится под судом по обвинению в коррупции. Он возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996 по 1999 год и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и 3 месяца. Известен Нетаньяху и тем, что за время своего второго премьерства почти 20 раз летал в Россию на встречи с Владимиром Путиным, с которым у него, по его словам, сложились «отличные рабочие отношения», и даже ходил вместе с ним на марши «Бессмертного полка».
Пентагон: применение ядерного оружия станет концом режима в КНДР
Руководители военных ведомств США и Южной Кореи предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия северокорейским лидером Ким Чен Ыном станет "концом" его режима.
В коммюнике, которое по итогам встречи в Вашингтоне одобрили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп, говорится, что любое ядерное нападение на Соединённые Штаты или их союзников и партнёров, в том числе с использованием тактического ядерного оружия, неприемлемо и приведёт к концу режима Ким Чен Ына". Союзники, как утверждается, дадут "подавляющий и решительный ответ".
Министры также договорились продлить проходящие в Южной Корее учения "Бдительный шторм", - сообщает "Голос Америки".
Заявление сделано на фоне всё более частых запусков Северной Кореей баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ракеты с наиболее дальним радиусом действия способны достичь американского штата Гавайи.
В пятницу Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, в том числе F-35A. Это произошло после того, как в воздухе у линии разграничения сторон были обнаружены около 180 боевых самолётов КНДР. В ночь на пятницу Северная Корея также произвела артиллерийские стрельбы в море, а в четверг запустила более 20 ракет. Одна из них предположительно была межконтинентальной баллистической ракетой, однако её испытание, как считают наблюдатели, завершилось неудачей, она упала в море после нештатного отделения второй ступени. В октябре Северная Корея провела не меньше пяти ракетных пусков.
Грузию посещает российская телеведущая, нарушившая закон «Об оккупации»
Российская телеведущая Ксения Бородина отдыхает в Тбилиси, не скрывая, что ранее посещала Абхазию без разрешения центральных властей Грузии, сообщает телеканал «Формула».
По словам Бородиной, на границе с Грузией её ничего не спрашивали, более того, «приветливо встретили». Она сказала, что не в курсе действующего в Грузии закона «Об оккупированных территориях».
«Нет, никаких вопросов [на границе], я спокойно зашла, нас встретили очень радушно, очень приятно. Когда я объявила [в России], что еду сюда, сказали, что могут быть какие-то проблемы, но были никаких проблем, все в порядке. Да, я была в Абхазии. Я нарушила [закон]? Почему? Я не знаю об этом. Я путешествовала с друзьями, и мы поехали в Абхазию. На границе об этом не спрашивали», – сказала Бородина.
Ранее Бородина публиковала в социальных сетях фото и видеоматериал своего пребывания в Абхазии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционные телеканалы Грузии уже не раз привлекали внимание МВД к нарушению закона «Об оккупации» со стороны российских медийных персон. Официальных комментариев по поводу поездки Ксении Бородиной пока не сделано.
Согласно закону «Об оккупированных территориях», принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии лишь через Зугдидский и Горийский муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет. После прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» тюремное заключение по данной статье не применяется, а число возбужденных уголовных дел сокращено до минимума.
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