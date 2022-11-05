При пожаре в ночном клубе в Костроме погибли более десяти человек

Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что "священная цель" России в войне против Украины – "остановить верховного властелина ада". В своём телеграм-канале Медведев опубликовал поздравления с Днём народного единства, ответив при этом на пять вопросов, которые он сам же и сформулировал.

На вопрос "За что мы воюем?" Медведев ответил, что Россия воюет "за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", заявив при этом, что ей не нужны чужие территории. Почему Россия при этом аннексировала украинские территории, он не объяснил.

В ответе на вопрос "Кто воюет против нас?" Медведев предположил, что это делает "часть умирающего мира", в том числе "кучка безумных нацистов-наркоманов", "большая стая лающих собак из западной псарни", а также "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной". "Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – утверждает Медведев.

Он также обрушился с критикой на неких неназванных "испугавшихся партнёров". Медведев предположил, что по итогам войны "трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов". На вопрос о том, в чём оружие России, Медведев ответил: "У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им".

Слово "Украина" в записи Медведева не употребляется, отсутствуют и упоминания о "специальной военной операции".

С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.

В последнее время ряд высокопоставленных деятелей – от патриарха Кирилла до главы Чечни Рамзана Кадырова – выступали с утверждениями, что Россия борется в Украине против "сатанистов" или самого "Антихриста".

Подобная риторика свойственна радикальным философам и идеологам, которые в последнее время, как накануне писала "Медуза", увеличили своё влияние на Кремль, – таким как Александр Дугин и Александр Проханов. Несколько дней назад Дугин выступил с утверждениями о войне в Украине как аналоге "Страшного суда", которые теперь фактически повторил Медведев.

Сатана (известный также под другими именами) – предводитель сил зла, центральная фигура-антагонист Бога в таких религиях, как христианство и ислам. С именем Сатаны верующие связывают беды и несчастья.

За время российского вторжения в Украину, даже по консервативным оценкам, погибли десятки тысяч людей, военнослужащих и мирных жителей. Международные организации расследуют сообщения о массовых убийствах, пытках, применении оружия против гражданских лиц со стороны российских военных - все эти деяния, по международному праву, могут представлять собой военные преступления.

4 ноября в России отмечается день народного единства - этот праздник был установлен в 2005 году. В Москве по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Традиционный Русский марш в этом году не планируется.