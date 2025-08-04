Батумский городской суд завершил рассмотрение дела журналистки и основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. Судья Нино Сахелашвили огласит приговор 6 августа в 14:00.

Сегодня, 4 августа, суд заслушал заключительное слово обвиняемой. В своём выступлении Мзия Амаглобели отвергла вину и заявила, что предложенное ей процессуальное соглашение стало бы для неё «равносильно смерти». Она поблагодарила коллег, гражданских активистов, дипломатов и международные организации за поддержку и присутствие на заседаниях.

Амаглобели подчеркнула, что её действия не соответствуют обвинению в нападении, и назвала «злом» попытку представить пощёчину как уголовно наказуемое преступление. Она заявила, что не избегает ответственности, но отвергает политически мотивированное преследование.

«С первого дня я ясно заявила: я не прячусь от ответственности – в отличие от (Ираклия) Дгебуадзе. Считаю, что в законе есть статья, соответствующая пощёчине, но не нападению», – сказала журналистка.

В заключительном слове она обвинила представителей власти, в частности премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в распространении безосновательных обвинений, а также напомнила о нерасследованных случаях насилия в отношении других граждан.

Амаглобели подробно описала обстоятельства своего задержания, указав на применение физической силы и унизительное обращение в полицейском участке. Она обратилась к судье с просьбой опираться исключительно на доказательства, а не на её пол, возраст или состояние здоровья.

«Какое бы решение вы ни приняли, я чувствую себя победительницей, потому что мои адвокаты смогли противопоставить фактам обвинения аргументы, и я сохранила доверие общества», – заявила она.

Амаглобели также выразила благодарность международным организациям, дипломатам и гражданам, которые выражают солидарность и выступают против давления на критические СМИ.

Мзию Амаглобели задержали 11 января в Батуми на протестной акции – сначала в административном порядке, а затем – по уголовному делу: за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Юристы считают, что обвинение несоразмерно и имеет политическую подоплёку. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

По данным защиты, здоровье журналистки ухудшилось в заключении: у неё тяжёлое заболевание роговицы – кератоконус. По результатам медобследования, проведённого в феврале, зрение на одном глазу составляет всего 0,04 %.

Амаглобели голодала 38 дней. На 24-й день голодовки её перевезли в клинику, вернув в тюрьму лишь после её прекращения.

31 июля ведущие правозащитные и медиаорганизации вновь призвали власти снять обвинения и обеспечить немедленное освобождение журналистки.