Вердикт вынесло правительство – адвокат Мзии Амаглобели выступила с заключительным словом

В Батумском городском суде, где проходит заключительное заседание по делу Мзии Амаглобели, основателя и директора газет «Батумелеби» и «Нетгазети», её адвокат Майя Мцариашвили выступила с заключительным словом. Корреспондент грузинской службы Радио Свобода, присутствовавший на заседании, записал основные тезисы выступления Мцариашвили. Адвокат описала Мзию Амаглобели как профессионала своего дела.

«Я открыла для себя странную роль – сейчас я выступаю защитницей её прав, хотя должна быть лишь адвокатом... «Батумелеби» ровно на 10 лет моложе независимой Грузии, хотя у них одинаковая дата рождения – 26 мая... Думаю, выход первого номера именно в этот день не был случайным... Они начинали работать в одной маленькой комнате, с одним компьютером и верой в свободную Грузию. На же (Мзия Амаглобели) начала работать в 26 лет, а 50 лет ей исполнилось в заключении». Журналисты «Батумелеби» и «Негазети» были удостоены многочисленных наград. Конечно, Мзия сыграла большую роль в этом», — сказала Майя Мцариашвили.

По её словам, Мзия Амаглобели инициировала ряд проектов, направленных на укрепление общественных групп. Среди таковых – проект по поддержке экомигрантов, открытие пресс-кафе, где состоялось около 500 дискуссий, информационная кампания во время пандемии COVID-19 и расширение прав и возможностей социально уязвимых людей.

«Комната Мзии находится на четвёртом этаже офиса в Батумелеби. Как мне рассказали коллеги, в её комнате никогда не выключался свет. Она неустанно трудилась ради будущего страны», — сказала Мцариашвили, вручая судье и прокурорам список реализованных проектов Мзии Амаглобели.

Адвокат уделила особое внимание заявлениям грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе о Мзии Амаглобели, сделанным ими в разное время. Она заявила, что они «целенаправленно» говорят о «преступлении» Мзии Амаглобели и задала судье вопрос:

«Практически вердикт вынесло правительство… Мой вопрос к вам, госпожа судья: как вы можете убедить нас в своей способности противостоять этому давлению… Можете ли вы сказать им, что это не тяжкое преступление, и вообще, их никто не спрашивает – можете ли вы сказать им такое?! Если судья не может указать на это, не может «поставить на место», представьте, какова может быть моя роль – чем мне ответить премьер-министру? К сожалению, я не верю, что этот суд или какой-либо другой судья может сказать такое».

Говоря о свидетелях стороны обвинения Майя Мцариашвили отмечает, что их показания повторялись «как под копирку», а расследование началось и закончилось «без появления следователей»:

«(Мзия Амаглобели) впервые увидела его (следователя) на суде... Ей заявили, что не беспокоили её потому, что оно объявила голодовку. Дело против неё началось и закончилось так, что она никого и не видела. Дело было решено с самого начала, когда (начальник полиции Батуми Ираклий) Дгебуадзе пригрозил кровью… Обвинение не может быть основано только на показаниях сотрудников полиции – сравните их показания, они слово в слово скопировали всё друг у друга... Следствие не было беспристрастным».

Майя Мцариашвили также привела конкретный пример «безнравственности» следователей:

«Было представлено одно короткое, 44-секундное видео, чтобы оставить много места для лжи. Кадры записи были обрезаны, чтобы мы видели только пощёчину, а не то, что произошло до и после... Прокурор с большим воодушевлением рассказывал, что делали участники протеста, но это не тот вопрос, который он должен описывать, как сказку. Он даже не искал [доказательств]... Почему он не предоставил [другие] кадры? Потому что это было не в их интересах. Они не исполнили указ судьи об изъятии всех отснятых материалов», — сказала Майя Мцариашвили.