Пригожин назвал Шойгу «тварью», сняв видео на фоне мёртвых бойцов

Основатель и спонсор частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео на фоне десятков трупов бойцов ЧВК, обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооружённых сил Валерия Герасимова. Ролик опубликовала пресс-служба Пригожина.

«Вот это парни, которые погибли сегодня, ещё кровь свежая», – говорит на кадрах основатель ЧВК «Вагнер», срываясь на крик и показывая на сложенные в ряд мёртвые тела. Далее он утверждает, что нехватка боеприпасов у подразделений ЧВК составляет 70%, и что если бы им выдавали хотя бы «норму», то жертв было бы в пять раз меньше.

«Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», – резюмирует Пригожин, обращаясь, в том числе в нецензурной форме, к Шойгу и Герасимову, которых, помимо прочего, называет «тварями».

Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер», которые несколько месяцев безуспешно пытаются захватить украинский город Бахмут. Украинская сторона утверждает, что в этих боях российская армия и ЧВК «Вагнер» теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда – до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери «большими».