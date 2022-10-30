Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube

Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший свою роль в создании и финансировании активно участвующей в войне в Украине «ЧВК Вагнера», отправил генпрокурору России Игорю Краснову заявление с просьбой заблокировать в стране доступ к видеохостингу Youtube и объявить его владельца, корпорацию Google, нежелательной организацией.

Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину корпорации «Конкорд». Она опубликовала скан письма прокурору.

Как пишет Пригожин, YouTube «наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил». По его мнению, сервис является орудием «информационной войны», которую якобы ведут с Россией США, и проводит «последовательную политику цензуры для русских каналов». Как утверждает Пригожин, на Youtube публикуются «русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы». Google предлагается признать нежелательным, поскольку он, как утверждается, «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

Евгений Пригожин, ранее получивший известность под прозвищем Повар Путина (его компания обеспечивала питание на приемах в Кремле), а впоследствии в связи с деятельностью так называемой фабрики троллей и «ЧВК Вагнера», после начала российского вторжения в Украину все чаще выступает по общественно-политическим вопросам. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он, в частности, критиковал командующего российской группировкой «Центр» в Украине генерала Александра Лапина (накануне со ссылкой на источники сообщалось о том, что он снят с должности).

После начала российского вторжения в Украину в России был заблокирован доступ к ряду соцсетей, в том числе твиттеру, фейсбуку и инстаграму. Владелец двух последних из названных соцсетей, корпорация Meta, была внесена в перечень «террористов и экстремистов» - власти обосновали это тем, что модераторам Meta разрешено не удалять призывы к вооруженной борьбе против российского вторжения и убийствам российских солдат, если речь идет об общем контексте, а не конкретных лицах.

Youtube после начала войны заблокировал ряд российских каналов. Недавно - во исполнение санкций США - был заблокирован аккаунт Совета Федерации. При этом представители российских властей сдержанно говорят о возможности блокировки популярного сервиса. Уже после блокировки аккаунта Совета Федерации в министерстве цифрового развития РФ заявили, что в России нет планов заблокировать доступ к YouTube.

Накануне Пригожин сообщил о создании в Петербурге бизнес-пространства «ЧВК Вагнер Центр». По его словам, это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», – сообщила пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на Пригожина.