Пригожин: «Разворачиваем колонны, уходим в обратном направлении»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что прекращает свой марш на Москву.

«Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – заявил Пригожин.

Аудиосообщение появилось в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

За несколько минут до его заявления было опубликовано сообщение пресс-службы белорусского лидера Александра Лукашенко. Она выступила с утверждением, что по договоренности с Владимиром Путиным Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который – по оценке российских властей – накануне начал вооруженный мятеж.

Как говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, в результате переговоров они «пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», а Пригожин принял предложение Лукашенко «об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения».



Официальные представители российских властей пока не комментировали ни сообщение Пригожина, ни информацию пресс-службы Лукашенко. Пригожин же не упомянул о переговорах с Лукашенко и каких-либо договоренностях.

Текст заявления пресс-службы Лукашенко:

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.

В развитие договоренностей Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации».