Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию по управлению имуществом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, организовавший в прошлом месяце вооруженный поход на Москву, названный российскими властями мятежом, создал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Компанию, как сообщает издание Reform.by, 19 июля зарегистрировал Могилевский облисполком. Адрес ее регистрации расположен в деревне Цель Осиповичского района. Рядом с этой деревней расположен полевой лагерь, куда после мятежа по договоренности с властями Беларуси переместились наемники ЧВК «Вагнер».

Уставный капитал компании - 200 белорусских рублей, это около 7 тысяч российских рублей. Генеральным директором компании является сам Пригожин, а ее владельцем - российская компания «Конкорд», которой также владеет Пригожин. Единственным видом деятельности белорусской компании указано «управление недвижимым имуществом».

23-24 июня наемники ЧВК «Вагнер», неофициальной российской военной структуры, обладавшей десятками тысяч вооруженных бойцов и тяжелой техникой и активно участвовавшей в войне в Украине, под руководством Пригожина совершили вооруженный марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК «Вагнер» перебазируется в Беларусь.

По данным мониторингового проекта «Беларускі Гаюн», сейчас в Беларуси находятся уже более двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин, судя по перемещениям его авиалайнера, иногда приезжает в страну, но большую часть времени проводит в России.

Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наемники «Вагнера» будут обучать белорусских военнослужащих.

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», появилось видео выступления руководителей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наемниками. В нем они в частности обещают сделать из белорусских вооруженных сил «вторую армию мира» и выступить на стороне Александра Лукашенко в случае каких-либо вооруженных конфликтов.

Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наемников ЧВК «Вагнер», считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений, в Беларусь. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.