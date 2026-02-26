Accessibility links

Приграничное состояние. Опасен ли Казахстан для российских эмигрантов

Сегодня в подкасте «Первая полоса» — Казахстан. Здесь в феврале были задержаны несколько российских релокантов, спасавшихся на его территории. Двое уже выданы Москве, от такого же финала не застрахованы и остальные. И вообще, как предупреждают некоторые правозащитники, основания для тревоги есть у всех россиян, оказавшихся в Казахстане, особенно критически относящихся к российской власти. Действительно ли Казахстан перестал быть надежным убежищем для россиян и был ли он таковым прежде, и как это связано с поисками Астаной баланса, обсуждаем с журналистом Лукпаном Ахмедьяровым.

