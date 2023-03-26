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Продюсер Пригожин отрицает подлинность записи с критикой Путина
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал фейком получившую распространение в интернете аудиозапись разговора с критикой президента Владимира Путина, властей России и войне в Украине. На запись обратили внимание украинские СМИ и российские оппозиционные активисты. На ней, как утверждают те, кто ее распространяют, запечатлен разговор Пригожина с бизнесменом, бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым.
«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком, – заявил Пригожин на видео в своем инстаграме. – Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк. Моя гражданская, политическая позиция всем известна».
При этом Пригожин заявил, что, послушав запись, сам «чуть было не поверил», что на ней звучит его голос. «Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу», – отметил Пригожин.
В комментариях ряд пользователей отметили, что «все понимают» и поддерживают Пригожина.
На записи участники разговора обсуждают положение дел в России и взаимоотношения российских элит. В разговоре много нецензурной брани. Оба собеседника недовольны войной с Украиной и ее последствиями. Не называя президента Владимира Путина по имени, участники разговора резко его критикуют, утверждая, что он завел страну в тупик и лишил ее будущего. Отношения в его окружении собеседники описывают как «грызню» и предполагают, что представители российских элит «понимают, что они тонут». Главная претензия участников разговора к Путину - то, что вместо развития страны он сделал ставку на войну. Помимо прочего, обсуждаются якобы существующие планы смещения министра обороны Сергея Шойгу. Также на аудио звучит резкая критика в адрес Дмитрия Медведева, Игоря Сечина, Бориса Ротенберга и других людей из окружения Путина.
Как Пригожин, так и Ахмедов включены в санкционные списки ЕС как представители российских элит, поддерживающие Путина и войну.
Другие новости дня
Туроператоры России фиксируют рост спроса на туры в Абхазию на майские выходные
Высокий спрос на отдых в самопровозглашенной республике Абхазия в летнем сезоне-2023 подтверждает и статистика продаж на майские праздники, сообщает ассоциация туроператоров России.
«По их информации, в среднем по рынку количество бронирований на этот высокий период уже на 20-40% опережает показатели прошлого года. У ряда компаний динамика еще выше, отмечают двукратный рост спроса на туры в Абхазию с заездом в период майских праздников», - уточняется на сайте АТОР.
По прогнозам участников рынка, основной пик спроса наступит в первой половине апреля. По оценкам туроператоров, в зависимости от гостиницы и санатория, размещение на майские праздники в Абхазии в сравнении с прошлым годом подорожало от 5 до 40%. Не исключено, что ближе к высоким датам отели снова повысят цены, пишет информагентство «Апсныпресс».
В Ростове депутат предложила использовать труд детей для нужд войны без согласия их родителей
В Ростовской области предложили без согласия родителей привлекать школьников к производству окопных свечей для «спецоперации» (так в России называют войну против Украины – Кавказ.Реалии.). С такой инициативой выступила депутат заксобрания от КПРФ Татьяна Иващенко. По российскому законодательству использование принудительного детского труда в школах запрещено.
Изготовление окопных свечей и маскировочных сетей Иващенко назвала «общественно значимым добровольческим трудом» и заявила, что для привлечения к нему учебным заведениям не должно требоваться разрешение от родителей школьников.
«Родители не доверяют школе? Мы сколько лет вот так вот школу унижаем? [Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд. Мы должны выйти с инициативой», – цитирует Иващенко донской сайт 161.ру.
По итогам заседания председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко поручил своему заместителю «проработать этот вопрос», пишет 1Rnd.ру.
Член профсоюза «Альянс учителей» Хельга Пирогова называла привлечение детей к подобному «абсолютно пропагандисткой историей». «Подобное, во-первых, является эксплуатацией детского труда. Во-вторых, нормализует в детском сознании происходящее со страной, делает их причастными к этому», – отметила она.
- В официальных аккаунтах нескольких средних школ Пятигорска появились листовки Минобороны о контрактной службе. Сообщается, что такое распоряжение дал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- В ноябре прошлого года сообщалось, что школьников в Предгорном округе Ставропольского края привлекли к акции «Тепло родного дома» – они вяжут для солдат носки с буквами Z и V, которые стали символами российских войск во время вторжения в Украину.
- В октябре в третьем классе школы в станице Привольная Каневского района Краснодарского края на урок «Разговоры о важном» в качестве «почетного гостя» был приглашен наемник «ЧВК Вагнера». Школа опубликовала фотографии с мужчиной в камуфляже и с закрытым лицом, его имя не называлось. Несколько дней спустя, после огласки в СМИ, школа удалила информацию о встрече со своего сайта.
Северная Македония передаст Украине 12 боевых вертолетов
Генштаб Вооруженных сил Македонии одобрил передачу Украине 12 вертолетов Ми-24. Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская. По ее словам, правительство страны одобрит соответствующее решение в среду.
По словам министра, это решение не повлияет на боеспособность македонской армии, поскольку страна намерена приобрести новые боевые вертолеты на Западе. Кроме того, большая часть Ми-24 в последнее время уже не были на боевом дежурстве.
Речь идет о вертолетах советского производства, которые Украина более 20 лет назад продала Македонии. Некоторые из них были модернизированы при участии израильской компании Elbit Systems. Они были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО.
По словам министра обороны, техника передается по просьбе украинской стороны. «Это техника, которой украинская армия умело пользуется», - сказала Петровская.
В августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25.
Вертолеты Ми-24 Украине ранее передала, в частности, Чехия. Недавно Польша и Словакия приняли решение о передаче Киеву имевшихся у них на вооружении истребителей МиГ-29. Речь идет об авиатехнике советского производства; западные боевые самолеты и вертолеты Украине пока не поставлялись.
Илия II написал Вселенскому патриарху письмо о ситуации в Украине
Глава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился с письмом к Вселенскому патриарху в связи с ситуацией в Украине, вокруг Киево-Печерской лавры и митрополита Онуфрия.
«Прежде всего, мы хотели бы еще раз выразить нашу огромную боль в связи с российско-украинской войной, которая уносит жизни солдат, защищающих Родину, и тысяч невинных людей. Мы прошли через эти процессы и прекрасно понимаем всю серьезность ситуации. Наряду с вышеизложенным, мы сожалеем о сложившейся ситуации в Украинской Православной Церкви», – говорится в письме.
Илия Второй отмечает, что «находящееся в ситуации войны правительство Украины имеет свою позицию и религиозные глубины учитывает в меньшей степени», поэтому просит Вселенского патриарха помочь с разрядкой напряженности, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Факт, что Православная церковь Украины оказалась в очень сложном положении со многих сторон», – пишет Илия Второй, отмечая, что митрополит Онуфрий лишен Киево-Печорской лавры, есть проблемы с другими храмами-монастырями, находящимися в его ведении. При этом отмечается, что большая часть священников, служителей и прихожан Украинской Православной Церкви «проявили в этой войне верность своей стране, и их единодушие определило силу Украины».
«Чрезвычайно важен тот факт, что блаженный Онуфрий синодальным решением отделился от Русской Церкви и предпринял некоторые шаги для переговоров.
Православный мир сегодня сталкивается с рядом серьезных вызовов, и каждый позитивный шаг на этом фоне будет высоко оценен…. Дай Бог здоровья Украине и всему миру».
К моменту начала российского военного вторжения в Украине действовали две православные церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата и независимая Единая автокефальная православная церковь Украины.
Митрополит Онуфрий, бывший глава Киево-Печерской лавры объявил о разрыве отношений с Русской православной церковью после того, как патриарх Кирилл поддержал войну России в Украине. Однако власти Украины не считают, что Церковь полностью прекратила зависимость от Московского патриархата.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что до 29 марта монахи и священники Украинской православной церкви Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры.
В конце прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил кабинету министров внести предложение в Верховную раду о запрете деятельности Украинской православной церкви при Московском патриархате в Украине. Президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 клириков Украинской православной церкви при Русском патриархате.
До провозглашения автокефалии Украинской церкви Украинская православная церковь Московского патриархата считалась доминирующей среди церквей в Украине. Киево-Печерская лавра, главный православный комплекс страны, до недавнего времени была резиденцией Украинской церкви Московского Патриархата.
Единая автокефальная православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года. В начале 2019 года Церковь Украины получила томос об автокефалии от Вселенского константинопольского патриархата. Со временем автокефалию Украины признали Александрийский и Африканский патриархаты, а также Церкви Эллады (Греции) и Кипра. Грузинская православная церковь не признала автокефалию Украины.
Празднование «Батумоба» назначено на 29 апреля после трехлетнего перерыва
После трехлетнего перерыва в Батуми в этом году будут праздновать день города – «Батумоба». Последний раз день города отмечался в 2019 году. Потом была пандемия коронавируса, а в 2022 году мероприятия перенесли на открытие туристического сезона.
Праздничные мероприятия в этом году пройдут 29 апреля. Центром «Батумоба» станет Старый бульвар, рядом с Летним театром, сообщает издание Batumelebi.
Городские власти объявили тендер на 202 тысячи 196 лари. Победитель должен будет организовать выставочное пространство, место для кинопоказов и зоны питания, разместить различные инсталляции, печать банеров, плакатов, флагов и футболок, обеспечить оборудование для работы диджеев, пиротехнику и так далее.
Прием предложений начнется 31 марта и завершится 3 апреля.
TI: должностные лица Грузии заполняют декларацию с нарушениями
Неправительственная организация Transparency International Georgia опубликовала новый отчет, согласно которому в 2022 году каждое второе должностное лицо указало в декларации неполную информацию, а 83% депутатов заполнили декларацию с нарушениями. Кроме того, по данным организации, в 78% деклараций неверно указаны данные членов семьи.
В 2022 году Бюро государственной службы проверило декларации об имуществе 346 должностных лиц, из которых 181 (52%) были заполнены с нарушениями. По решению бюро 136 должностных лиц (39%) были оштрафованы, а 45 (13%) получили предупреждения, пишет SOVA.
По данным организации, несмотря на то, что количество деклараций, получивших отрицательную оценку, уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим годом, 52% - является высоким показателем, означающим, что каждая вторая декларация является неполной или заполнена неверно.
Авторы отчета отмечают, что высокий уровень нарушений зафиксирован среди руководителей государственных предприятий и некоммерческих организаций (67%) и муниципальных служащих (55%). Что касается должностных лиц на секретных должностях, то в 2022 году было проверено 27 таких деклараций, из них в 11-ти (41%) выявлены нарушения.
В организации также отметили, что с 2019-го ежегодно увеличивается количество нарушений, связанных с указанием данных членов семьи. В частности, по заявлению TI, если в 2019 году этот вид нарушения фиксировался в 63% отрицательно оцененных деклараций, то в 2022 году этот показатель увеличился до 78%:
«Масштабное сокрытие/неуказание или неполное представление информации должностными лицами при подаче деклараций, помимо того, что является прямым нарушением законодательства, препятствует полноценному осуществлению внешнего мониторинга со стороны гражданского общества и СМИ.
Кроме того, важным недостатком является то, что информация о масштабах выявленного нарушения не публикуется. Из отчета бюро невозможно узнать, сколько и какая стоимость недвижимого имущества не была указана чиновником (например, дача или гараж или чердак, одна единица имущества или несколько и т.д.)», - говорится в сообщении.
В Transparency International подчеркивают, что механизм мониторинга деклараций об активах не используется для выявления коррупции на высоком уровне.
Гондурас объявил о разрыве с Тайванем и установлении дипотношений с КНР
Центральноамериканское государство Гондурас в субботу объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и намерении установить их с Китайской народной республикой.
Власти КНР утром в воскресенье заявили о том, что дипотношения с Гондурасом уже установлены.
В заявлении МИД Гондураса говорится, что страна считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а власти КНР единственным легитимным правительством в Китае. Это необходимая формулировка для установления отношений с Пекином.
До последнего времени Гондурас был одной из немногих стран мира, которые признавали Тайвань в качестве Китайской Республики - легитимного правительства Китая - и, соответственно, не имели дипотношений с КНР. Администрация президента Сиомары Кастро, однако, заявила о смене политики. Глава МИД Гондураса на этой неделе посетил Пекин, разрыв отношений с Тайванем был ожидаемым.
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Гондурас ради сохранения отношений требовал от Тайбэя 2,5 миллиардов долларов в качестве экономической помощи. Тайвань отказался.
После разрыва с Гондурасом Тайвань, который по-прежнему официально называет себя Китайской Республикой, поддерживает дипотношения только с 13 странами. Со многими государствами, в том числе США и странами ЕС он, однако, поддерживает тесные связи без формального признания. В последние годы США все чаще заявляют о своей поддержке Тайваня и о том, что КНР не должна нарушать статус-кво. В ближайшее время президент Тайваня Цай Инвэнь должна отправиться в поездку, в ходе которой посетит Белиз и Гватемалу, сохраняющие дипотношения с Тайбэем, а также США.
Глава Комавтодора рассказал о ходе строительства нового моста в Цхинвали
В исторической части Цхинвали на месте снесенного «Старого моста» ведутся работы по устройству буронабивных свай, оснований опор нового моста.
«На объекте задействованы семь специалистов, из них двое приглашенные из Северной Осетии. Работы ведутся по плану. Как только эти работы закончатся, мы приступим к верхним опорам сооружения», - сообщил глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южнаяя Осетия Константин Елдзаров.
Елдзаров подчеркнул, что внешний вид моста пока не определен. «Мы ждем решение Министерства культуры и Минстроя республики по внешнему виду моста. От этого зависит организация работы», - отметил он.
Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев отметил, что проект «Старого моста» предполагает расширение проезжей части и тротуаров с сохранением прилегающих к мосту исторических зданий. Новый мост будет двухполосным, пишет информагентство «Рес».
Реконструкция «Старого моста» была внесена в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. На строительство нового моста Российская Федерация выделила 147 млн. рублей. Генподрядной организацией выступает РГУП «Дорэкспострой».
Ожидаем, что российские миротворцы предпримут практические шаги – МИД Карабаха
Министерство иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха выступило с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном линии соприкосновения, которое также подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В заявлении отмечается, что «25 марта вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз грубейшим образом нарушив взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательства, пересекли линию соприкосновения с вооруженными силами Республики Арцах [Нагорный Карабах – прим. Радио Азатутюн] и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор».
«Такими действиями Азербайджан стремится еще больше ужесточить блокаду Арцаха, перерезав единственную связь между столицей Степанакертом и рядом сел Шушинского района республики. В то же время азербайджанская сторона пытается оправдать свои незаконные действия и провокации сфабрикованными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью.
Действия Азербайджана по сжиманию кольца вокруг Арцаха являются циничным ответом на решение Международного суда ООН о немедленном разблокировании Лачинского коридора, соединяющего Арцах с Арменией, и вызовом международному правопорядку.
Ожидаем, что российские миротворческие силы предпримут практические шаги по ликвидации последствий очередного нарушения Азербайджаном положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также для предотвращения новых возможных нарушений.
В таких условиях необходимо, чтобы международное сообщество заняло единую жесткую позицию, чтобы заставить Азербайджан вернуться в правовое поле и выполнить свои международные обязательства. Международное сообщество и, в частности, Совет безопасности ООН должны предпринять конкретные коллективные шаги, направленные на немедленное открытие Лачинского коридора и сдерживание геноцидной политики Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.
Ранее из Информационного штаба Нагорного Карабаха сообщили, что после позиционного продвижения ВС Азербайджана на одну из высот, примыкающих к дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор, российские миротворцы заняли данную высоту и контролируют ее.
В то же время в сообщении отмечалось, что при этом российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходные позиции.
«Наряду с этим подразделения Армии обороны предприняли и предпринимают соответствующие шаги для предотвращения возможных дальнейших провокаций со стороны Азербайджана и в случае необходимости для обеспечения безопасного использования данной горной дороги. Власти Арцаха находятся на постоянной связи с командованием миротворческих войск Российской Федерации с целью принятия всех возможных мер для урегулирования ситуации», - отметили в Информационном штабе Нагорного Карабаха.
США и Украина прокомментировали заявление Путина о ЯО в Беларуси
США отреагировали на вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Представитель Госдепартамента Ведант Патель сообщил CNN, что ведомство будет продолжать наблюдать за ситуацией. Однако, подчеркнул он, Госдепартамент США не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, и Вашингтон не считает нужным приводить собственные ядерные силы в повышенную боевую готовность.
С подобным же заявлением выступили в Пентагоне и Совете национальной безопасности США.
Американский Институт изучения войны (ISW) назвал интервью Путина «очередной информационной операцией». Эксперты института считают, что Путин преувеличивает возможность мобилизовать предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы напугать западных союзников Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов охарактеризовал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как шаг к внутренней дестабилизации страны. По его мнению, оно максимально повышает уровень негативного восприятия России и Путина у белорусского общества. «Кремль взял Беларусь в ядерные заложники», - констатировал Данилов.
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси напрямую противоречит конституции страны и нарушает ее безъядерный статус, прописанный в Декларации о независимости от 1990 года. «Россия ведет себя как оккупант, вредит национальной безопасности и сталкивает Беларусь с ее соседями и международным сообществом», - сказала Тихановская.
В ISW также отмечают, что заявленные Путиным цели по производству танков в этом году (около 1,6 тысячи) не учитывают ограниченные возможности производства и игнорируют потери на поле боя. Единственный производитель танков «Уралвагонзавод» производит всего 20 танков в месяц.
- В субботу на государственном телеканале «Россия-24» вышло интервью с президентом Путиным. Он объявил, что Россия намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие по просьбе авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, по словам Путина, Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие.
- Путин также заявил, что Россия готова производить в три раза больше боеприпасов, чем Украина, а «общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ». При этом российский президент сказал, что наращивание производства вооружений не повлечет за собой каких-то ограничений для российской экономики.
Министр обороны Израиля заявил об угрозе безопасности в связи с протестами
В Израиле продолжаются массовые протесты против готовящейся судебной реформы. По мнению протестующих, она антидемократична. Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с предложением приостановить процесс принятия реформы. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны.
Галант предложил остановить процесс как минимум на несколько месяцев, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии и службах безопасности Израиля. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. Лапид назвал заявление Галанта смелым шагом, жизненно необходимым для безопасности Израиля.
Протесты против реформы судов в Израиле продолжаются 12-ю неделю подряд. По словам их организаторов, вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. Это крупнейшая акция протеста за всю историю страны. Население Израиля составляет чуть более восьми миллионов человек.
Предложенная правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Демонстранты считают, что ее принятие будет означать утрату независимости судов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, полагает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Жертвами торнадо в штате Миссисипи стали более 20 человек
По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Несколько человек числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения.
Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там с корнем вырваны деревья, десятки тысяч домов остались без света.
Мощные торнадо причинили большие разрушения городу Роллинг Форк на западе штата. Его мэр заявил: «Нашего города буквально больше нет». В городе с населением около 1700 человек разрушены десятки домов.
Небольшой город Силвер-Сити, как и Роллинг Форк, сообщил о серьезных разрушениях, пострадали также Винона и Амори.
Как сообщает «Голос Америки», для оказания помощи пострадавшим от торнадо были развернуты поисково-спасательные команды и дополнительные экипажи скорой помощи. Начался сбор средств для оказания помощи людям, оставшимся без крова.
Первые лица Грузии поздравили ГПЦ с 106-летием восстановления автокефалии
Первые лица Грузии поздравили Грузинскую православную церковь и верующих страны с 106-летием восстановления автокефалии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пишет, что 25 марта 1917 года с восстановлением церковного самоуправления грузинский народ вернулся к древним традициям православия, начал трудный путь восстановления исторической справедливости, и в то же время был сделан решительный шаг к независимости Грузии.
«Христианские ценности являются основой самосознания грузин и определяют нашу историю, традиции и культуру на века. И в современную эпоху, при строительстве европейской Грузии, традиционные ценности, которые олицетворяет Церковь, укрепляют нас», – заявил Гарибашвили, отметив роль Католикоса-Патриарха Илии Второго.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что именно Грузинская церковь сегодня может сыграть решающую роль и показать пример национального согласия.
«Сегодня, в этот важнейший для нашей страны период, когда Грузия находится на одном из решающих этапов европейского пути, роль и сила Грузинской церкви в процессе преодоления поляризации имеют первостепенное значение, и она должна показать нам пример национального согласия», - написала Зурабишвили в соцсети.
- В 1811 году русский императорский двор де-факто упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и подчинил Грузинскую церковь, на правах экзархата, Синоду Русской церкви. Должность Католикоса-Патриарха Грузинской православной церкви была упразднена, а во главе Грузинской церкви поставлен российский экзарх.
- Автокефалия Грузинской церкви была провозглашена 12 марта (25 марта) 1917 года на Мцхетском Соборе – именно эта дата отмечается сегодня. Московский патриарх Тихон в том же году в послании к Католикосу Кириону II осудил самочинный характер восстановления автокефалии Грузинской церкви. Общение между Московским Патриархатом и Грузинской церковью было прервано.
- Русская православная церковь восстановила каноническое общение с Грузинской и признала ее автокефалию только в 1943 году. Спустя еще несколько десятков лет, уже при Католикосе-Патриархе Илие Втором, 25 января 1990 года Вселенский патриарх Димитрий своим Томосом признал древнейшую автокефалию Грузинской православной церкви.
Футбол: Сборная Армении уступила сборной Турции в отборочном матче Евро-2024
В первом туре отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе D сборная Армении в домашнем матче проиграла сборной Турции со счетом 1:2, сообщает Радио Азатутюн.
Счет в матче, проходившем на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в Ереване, на 10-й минуте открыли армянские футболисты после автогола со стороны турецкого защитника Озана Кабака, неудачно замкнувшего прострел в собственной штрафной площадке.
Гости отыгрались на 34-й минуте, благодаря голу, забитому Оркуном Кёкчю. Во втором тайме на 64-й минуте турецкий полузащитник Керем Актюркоглу вывел турецкую сборную вперед.
В оставшееся время сборная Армении, которая играла свой первый матч под руководством нового старшего тренера, украинского специалиста Александра Петракова, так и не смогла отыграться.
Свой следующий матч в рамках отборочного турнира Евро-2024 сборная Армении сыграет в гостях против сборной Уэльса 16 июня. А 28 марта в Ереване армянские футболисты сыграют товарищеский матч против сборной Кипра.
Азербайджанские военные заняли высоту в Карабахе, МО РФ недовольно
Минобороны России в субботу обвинило азербайджанских военных в нарушении договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутых в 2020 году между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы.
Как утверждается в сообщении ведомства, позразделение вооруженных сил Азербайджана «пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту... и приступило к инженерному оборудованию поста». В заявлении говорится, что российская сторона потребовала от азербайджанских военных вернуться на прежние позиции.
МИД Азербайджана в субботу заявил, что подразделения азербайджанской армии «в целях предотвращения использования грунтовых дорог на севере Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также для предотвращения дальнейшего обострения ситуации путем переброски со стороны Армении на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов» «осуществили надлежащие меры контроля». В Баку утверждают, что армянские силы в последние дни активизировали поставки оружия на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обход так называемого Лачинского коридора. Цель субботней операции, как утверждается - пресечение этих действий.
Власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили, что горная дорога не использовалась для перевозки оружия, а только «для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом (азербайджанское название Ханкенди) и 4 общинами Шушинского района».
Лачинский коридор - это единственная трасса, по которой должны перевозиться грузы из Армении на подконтрольную этническим армянам территорию Нагорного Карабаха. С декабря прошлого года, однако, движение по этой трассе затруднено из-за протестов азербайджанских активистов, которые называют себя экологами. Азербайджанские власти регулярно выступают с утверждениями, что Армения пытается организовать поставки в Карабах в обход коридора.
Российские миротворческие силы введены в регион осенью 2020 года после 44-дневной войны, в результате которой Баку восстановил контроль над районами по периметру самопровозглашенной республики и частью самого Нагорного Карабаха.
Путин: Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси
Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Интервью с ним в субботу показал канал «Россия-24».
По словам Путина, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время просил его разместить это оружие в стране. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие, и самолеты, которые могут нести ядерные ракеты.
Как следует из слов Путина, решение разместить ядерное оружие в Беларуси было окончательно принято после того, как Великобритания заявила о намерении предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Такие снаряды не относятся к ядерному оружию, сама Россия их таковыми не считает. Сам Путин сказал, что в России есть «сотни тысяч таких снарядов». Однако Москва крайне резко отреагировала на намерения Британии, обвинив Лондон в ядерной эскалации и пообещав ответные меры. При этом из того же интервью Путина следует, что ракетный комплекс и самолеты были переданы Беларуси задолго до британского заявления (об этом ранее говорил и Лукашенко). Строительство хранилища, очевидно, также началось раньше, чем стало известно о планах поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине.
По словам Путина, Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на ее территории. Российский президент сослался на то, что США размещает свое ядерное оружие в ряде стран Европы.
Путин также назвал угрозой для России поставки Украине вооружения и боеприпасов странами Запада. Их он назвал «поджигателями войны» - используя советскую риторику. Так страны Запада во главе с США, в частности, охарактеризовал Иосиф Сталин в своем последнем публичном выступлении на съезде КПСС осенью 1952 года.
По словам Путина, Россия готова производить в три раза больше боеприпасов, чем Украина, а «общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ». При этом российский президент заявил, что наращивание производства вооружений не повлечет за собой каких-то ограничений для российской экономики.
- Точного определения тактического ядерного оружия нет - предполагается, что речь идет о ядерных боеприпасах меньшей мощности и о носителях меньшего радиуса действия, чем в случае стратегического (межконтинентального) ядерного оружия. Официальный радиус действия ракет «Искандер» - до 500 км, то есть ракеты, размещенные в Беларуси, могут угрожать практически всей территории Польши, а частично также соседним с ней странам.
- Лукашенко еще в августе прошлого года говорил о завершении переоборудования самолетов Беларуси для несения ядерного оружия. «Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» – заявил Лукашенко.
Cборная Грузии по футболу с крупным счетом обыграла Монголию
В первом матче 2023 года сборная Грузии по футболу принимала в Батуми команду Монголии и обыграла гостей со счетом 6:1, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В товарищеской встрече со 183-й по рейтингу ФИФА командой на «Батуми Арене» наставник грузинской команды Вилли Саниоль включил в стартовый состав игроков, у которых было меньше игрового времени в составе сборной. В частности, впервые в основном составе выступили Лука Гагнидзе и Саба Сазонов.
28 марта в 20:00 в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года сборная Грузии сыграет с Норвегией. Матч пройдет в Батуми.
Зеленский: Украина пока не может начать наступление
Вооруженные силы Украины пока не могут начать контрнаступление, отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.
Президент Украины назвал ситуацию на востоке страны сложной и пояснил, что причина того, что подготовка к наступлению пока не завершена, в нехватке боеприпасов. «Ждем боеприпасов от наших партнеров», – сказал Зеленский, отметив, что российская армия ежедневно использует втрое больше снарядов, чем украинские силы.
Он подчеркнул, что «Украина не может отправлять своих храбрых защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения».
Ранее представители Украины, в том числе руководители Главного управления разведки и советник офиса президента Михаил Подоляк, говорили о том, что украинское наступление может начаться в апреле-мае. Его предполагаемым направлением многие эксперты считают южное - Запорожскую и, возможно, Херсонскую области.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в субботу призвала украинских журналистов и общественность не задавать военным и политикам вопросов о дате начала предполагаемого контрнаступления украинских войск. По ее словам, с заявлениями, касающимися стратегических военных планов, могут выступать лишь три лица: президент Украины, главнокомандующий ВСУ и министр обороны.
В качестве примера успешной операции, время начала которой не разглашалось, Анна Маляр привела прошлогоднее контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого практически вся ее территория вернулась под контроль Украины. «Тишина дала военным время и возможность делать свою работу», – отметила замминистра.
Британская военная разведка в очередном обзоре Минобороны Великобритании в субботу отметила, что российские военные переходят в Украине к «оборонительному оперативному плану». Отмечается в частности, что штурм Бахмута в Донецкой области практически остановился после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений. Однако, по его словам, заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом «требуют уточнения». Украинская сторона по-прежнему считает, что Бахмут, наступление на которые российские войска ведут с лета прошлого года, остается «направлением главного удара противника».
Часть города в последние недели перешла под контроль российской ЧВК «Вагнер». Центр, однако, остается под украинским контролем. Хотя дороги в город и простреливаются, он не окружен. Обе стороны несут под Бахмутом большие потери, российские потери разведка западных стран оценивает как более высокие.
В Карабахе заявили о «позиционном продвижении» ВС Азербайджана в районе Лачинского коридора
Власти непризнанного Нагорного Карабаха сегодня, 25 марта, заявили об «определенном позиционном продвижении» Вооруженных сил Азербайджана в районе Лачинского коридора.
«25 марта Вооруженные силы Азербайджана, нарушив в очередной раз обязательства, принятые Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г., на участке Шуши-Лисагор нарушили линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах [Нагорный Карабах – прим. Радио Азатутюн]», - говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.
«Власти Республики Арцах сразу же проинформировали командование российских миротворческих сил об очередном грубом нарушении положений Трехстороннего заявления, учитывая возложенные на них согласно данному документу миссию и функции. Власти ожидают от миротворческих сил практических шагов по устранению последствий этого нарушения и недопущению новых нарушений», - говорится в заявлении.
Ранее в субботу Министерство обороны Азербайджана заявило, что, «учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были проведены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий».
В связи с этим власти Нагорного Карабаха заявили, что «ложное утверждение азербайджанской стороны об использовании горной дороги Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор для перевозки боеприпасов является лишь предлогом для осуществления их очередных агрессивных и деструктивных действий», напомнив, что «якобы по этой же причине 5 марта они напали, ранили одного и убили троих сотрудников Полиции, выполняющих свои служебные обязанности».
«Власти Арцаха неоднократно заявляли, что в условиях блокады, начавшейся 12 декабря, эта горная дорога используется для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом и 4 общинами Шушинского района, которое осуществляется на высоких транспортных средствах, учитывая крайне сложный и опасный рельеф местности.
А существование и нормальная деятельность Армии обороны ни для кого не представляет угрозы, поскольку нацелена исключительно на самооборону, учитывая реальные и непосредственные опасности и угрозы физическому существованию и безопасности народа Арцаха», - говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.
Медведев: Нельзя платить «иноагентам», нужен пиратский контент
Заместитель председателя Совета безопасности России, автор множества громких заявлений в поддержку войны в Украине Дмитрий Медведев призвал лишить людей, признанных «иностранными агентами», доходов в России, а также выступил за пиратское, то есть нарушающее авторские права, распространение контента, принадлежащего западным компаниям.
Свою идею о лишении «иноагентов» доходов он проиллюстрировал примером фильма по произведению Бориса Акунина. Писатель уже несколько лет живет за рубежом, он активно осуждает российское вторжение в Украину. При этом Акунин (Георгий Чхартишвили) не включен в реестр «иностранных агентов».
В интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте», отрывки из которого публикуются уже несколько дней подряд, Медведев, в частности, сказал, что необходимо внести изменения в законодательство и «прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России». «Какой-нибудь Акунин. Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию... В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам... Появляется очередная версия этого «Азазеля». Четвертый раз поставили! Спрашивается, зачем? Закажите подобную антиутопию кому-то» - сказал Медведев. При этом он сказал, что люди, уехавшие после начала войны за границу и «сидящие тихо», то есть не выступающие против войны, закон не нарушили и могут вернуться в Россию.
По всей видимости, экс-президент России имел в виду мини-сериал «Фандорин. Азазель», который вышел на экраны в начале года. Он снят по мотивам романа Акунина «Азазель» - однако действие перенесено в XXI век.
Ранее сообщалось о том, что имя Акунина убрали с афиш ряда российских театров, которые продолжают ставить спектакли по его произведениям, а в некоторых книжных магазинах его книги, как и произведения «иноагентов», заворачивают в бумагу, чтобы не было видно обложку.
Акунин высказывания Медведева прямо не прокомментировал. Однако он написал в субботу в фейсбуке, что он написал новый «незапланированный» роман о приключениях Эраста Фандорина и его друга Масы. Акунин также пишет, что получил статистику с американского сайта, на котором продаются его электронные книги. «Обнаружилось одно интересное обстоятельство, которого я совсем не ждал. Тридцать процентов покупателей – из РФ! То есть многие не хотят платить деньги в своей стране, хотя цена в американском магазине существенно выше», - пишет Акунин.
Также в своем интервью Дмитрий Медведев призвал к нарушению авторских прав западных компаний на интеллектуальную собственность. По его словам, пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. «Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» - сказал Медведев.
Эту позицию уже поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Мы же имеем дело с пиратами - [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», - приводит ТАСС слова Пескова.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину основные голливудские кинопроизводители – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony – приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка. Видеосервис Netflix также прекратил работу в России.
- «Иноагентами» власти России могут признать любых лиц, которые получают финансирование из-за границы или «находятся под иностранным влиянием». Для них в российском законодательстве прописано множество ограничений, получать деньги из российских источников им не запрещено. Правозащитники считают российский закон об «иноагентах» дискриминационным и указывают, что он применяется избирательно и по политическим мотивам.
Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной эскалации
Недавняя поездка главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным снизила вероятность применения Москвой ядерного оружия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Financial Times.
Европейский дипломат сообщил журналистам, что Си очень ясно дал понять Путину, что Россия не должна разворачивать ядерные вооружения в войне с Украиной.
По словам Борреля, китайский лидер хочет свести к минимуму риск быть связанным с российским вторжением. Глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметил, что Китай не полностью поддерживает Россию и пока нет никаких признаков того, что Пекин отправлял Москве оружие.
Вместе с тем Боррель раскритиковал КНР и Индию за продолжающиеся закупки российских энергоресурсов на фоне санкций.
Источник Financial Times в Евросоюзе сообщил, что лидеры ЕС пытаются склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника газеты, Брюссель настаивает на том, чтобы Китай слышал не только российскую позицию, но и украинскую.
На фоне подготовки визита Си в Москву западные СМИ писали, что глава КНД после встречи с Путиным намерен переговорить с президентом Украины. Об подготовке разговора Си и Зеленского рассказывал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Владимир Зеленский в недавнем интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun скептически отнесся к китайским инициативам о мирном урегулировании конфликта России с Украиной и подчеркнул, что Киев не получал от Пекина предложения выступить посредником или о проведении встречи с Си Цзиньпином. «Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая», – сказал президент Украины.
- Си Цзиньпин находился с государственным визитом в России 20-22 марта, тогда прошли его неформальные переговоры с Владимиром Путиным. 21 марта он провел официальные встречи главы КНР с представителями властей России.
Мишель провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана
В субботу утром председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Радио Азатутюн.
«Мы обсудили ситуацию на месте. Я подчеркнул готовность Евросоюза помогать процессу урегулирования между их странами, способствовать диалогу и миру в регионе», - написал Шарль Мишель в Twitter.
Согласно пресс-релизу аппарата премьер-министра Армении, Пашинян и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили «продолжающуюся кризисную ситуацию, сложившуюся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».
По сообщению отдела информации аппарата премьер-министра, состоялся обмен мнениями по вопросам процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, мирного договора, перезапуска региональных путей сообщения.
Пашинян выразил обеспокоенность в связи со «все более агрессивной риторикой и провокационными действиями Азербайджана в последнее время, которые препятствуют усилиям по достижению стабильности и мира».
Азербайджанская сторона пока не обнародовала сообщение о телефонном разговоре.
В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России
В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России. Собравшиеся представители российской оппозиции среди прочего обсуждают вопросы помощи украинским беженцам и российским политэмигрантам.
По словам организаторов, главная цель мероприятия, выработать способы противодействия российской военной агрессии и объединить все силы для скорейшей победы Украины в войне. Участники также планируют выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в послевоенной России.
Основатель Форума свободной России Гарри Каспаров отметил, что война России против Украины развязана наследниками сталинизма. «Будущее свободной России связано с осуждением страшных традиций», - сказал оппозиционер.
По видеосвязи перед собравшимися выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она назвала конференцию «невероятно важной» для борьбы за демократию. «Авторитарные режимы – Россия и Китай – работают вместе, стараясь навязать свою волю другим и подоровать свободу во всем мире», - отметила Трасс, подчеркнув, что Москва и Пекин не имеют права решать будущее.
Трасс призвала поддержать Украину в войне, которую развязал Владимир Путин. Экс-премьер также отметила необходимость поставлять Киеву оружие, в котором нуждается украинская армия – современное оружие НАТО, включая самолеты.
- Форум свободной России был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения «Солидарность» Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции.
- В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Форум свободной России провел в Вильнюсе три антивоенные конференции. В них участвовали живущие главным образом за рубежом российские активисты, а также представители Украины и ряда других стран.
- В феврале российская Генпрокуратура признала Форум свободной России нежелательной организацией.
Инал Ардзинба: Абхазия заинтересована в развитии отношений с Индией
В Дели в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии прошел Международный бизнес-форум «Бизнес-диалог на евразийском пространстве».
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в онлайн-формате выступил с приветственной речью перед участниками форума, сообщается на сайте абхазского МИДа.
Ардзинба отметил роль туристической отрасли как ключевого направления развития экономики Абхазии. Он также подчеркнул, что руководство республики уделяет особое внимание развитию туристического сектора. Создаются инфраструктурные условия для полноценного развития туристического сектора в условиях возрастающего туристического потока в республику.
«У нас работает профильное министерство, и Абхазия готова к активному взаимодействию и реализации совместных инициатив», - подчеркнул Инал Ардзинба.
Глава МИД отметил заинтересованность во всеобъемлющем развитии отношений с Индией, пишет информагентство «Апсныпресс».
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