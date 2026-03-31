Сайты Сибирь.Реалии и Север.Реалии объединены с сайтом Радио Свобода

Сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода — Сибирь.Реалии и Север.Реалии — объединены с основным сайтом Радио Свобода.

Теперь информацию о событиях в российских регионах можно найти на главной странице Радио Свобода, в разделе «Проекты», в телеграм-каналах Сибирь. Реалии и Север.Реалии, а также в инстаграме.

Проект «Сибирь.Реалии» был запущен осенью 2017 года, «Север.Реалии» — в 2019 году. Оба сайта публиковали уникальные репортажи из десятков регионов России, включая специальные проекты.

Среди них «Территория ГУЛАГа» о времени Большого террора, «Такие малые народы» о коренных жителях Сибири и цикл документальных фильмов «Хранители Сибири».

Авторы проектов становились лауреатами конкурса «Вместе медиа», неоднократно номинировались на премию «Редколлегия» и «Профессия – журналист».

Одновременно, в связи с изменением сетки вещания, с понедельника 30 марта в прямой эфир не выходят выпуски новостей Радио Свобода в начале каждого часа. Самые актуальные и оперативные новости команда Радио Свобода публикует в разделе «Новости» на главной странице сайта, в телеграм-канале и в социальных сетях X и Facebook.

