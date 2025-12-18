Профессора зарубежных вузов призывают Кобахидзе пересмотреть реформу высшего образования

Международные исследователи и зарубежные профессора обратились к грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе с призывом пересмотреть реформу высшего образования. Совместное заявление распространил профессор Кембриджского университета Хубертус Ян.

«Предложенные вами меры усилят государственный контроль над сектором высшего образования. Управление будет передано ректорам и администраторам, которые будут подотчетны правительству. Автономия университетов и, вместе с ней, контроль преподавательского состава над учебными программами и планами будут значительно ослаблены. Университетские бюджеты будут дополнительно сокращены, и в рамках реорганизации станет проще увольнять профессоров, придерживающихся иных взглядов. Эта «реформа» закроет последнюю оставшуюся в Грузии область, открытую для здорового инакомыслия», - говорится в письме.

Подписанты также выражают беспокойство другими мерами, принятыми правительством «Грузинской мечты», «которые привели к арестам академического персонала и студентов за мирную защиту своих прав»:

«Предложенная вами концепция национальных реформ высшего образования не только сведёт на нет демократический прогресс Грузии, но и ограничит перспективы ваших граждан, представителем которых вы были избраны… Мы призываем правительство пересмотреть это вредное с образовательной точки зрения предложение и вступить в диалог со всеми заинтересованными сторонами системы высшего образования Грузии, чтобы создать реальную реформу, которая улучшит жизнь граждан Грузии и их детей».

О планируемой реформе системы высшего образования Ираклий Кобахидзе впервые заявил в эфире телеканала «Имеди» 17 октября. Он отметил, что нынешняя система образования не отвечает современным вызовам и стандартам, и что у партии «Грузинская мечта» есть «амбициозная цель» - обеспечить студентам в Грузии такое же образование, как и за рубежом.

Правительство «Грузинской мечты» планирует реформу университетского образования, которая включает в себя сокращение числа факультетов по принципу «один город - один факультет».

Реформа направлена на изменение системы финансирования государственных университетов и перевод их на работу в рамках государственного управления.