Четвёртый раунд российско-украинских переговоров «на паузе»

В четвёртом раунде российско-украинских переговоров об урегулировании вооружённого конфликта "техническая пауза до завтра". Об этом сообщил советник главы офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

На этот раз делегации не встречаются лично, а проводят переговоры в режиме он-лайн. Член украинской делегации, советник Офиса президента Михаил Подоляк написал перед началом переговоров, что ожидается трудный разговор, и что украинская сторона будет настаивать на своих требованиях - среди которых прекращение огня, вывод войск и гарантии безопасности. Он высказал мнение, что российская сторона, несмотря на упорное сопротивление Украины, по-прежнему питает иллюзии, что "19 дней насилия против мирных городов - это правильная стратегия".

По словам Подоляка, переговоры также касаются гуманитарных вопросов в связи с бедственным положением мирных жителей в осаждённых городах.

Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.

Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила об определенных "признаках готовности России к серьезным переговорам" с Украиной. По её мнению, этому способствовало давление Запада на Москву. Подробностей, однако, она не привела.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российская специальная операция - как в Кремле называют вооружённый конфликт в Украине - "развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме". При этом о каком сроке идёт речь, Песков не сказал. Представитель Владимира Путина также заявил, что российский президент в начале операции якобы приказывал не штурмовать крупные города, однако теперь не исключено, что такой штурм пожет произойти.

Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси в конце февраля-начале марта и завершились без конкретных результатов. Боевые действия в Украине, куда Россия ввела войска 24 февраля, продолжается.