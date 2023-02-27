Производство автомобилей в России упало до исторического минимума

Объем производства автомобилей в России за 2022 год обрушился на 60 процентов, до исторического минимума в 620 тысяч машин. Статистику 27 февраля привёл на парламентских слушаниях в Совете федерации замглавы министерства промышленности Альберт Каримов.

До этого худшим результатом за год было производство 729 тысяч автомобилей в 2009 году, на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы никогда не производилось меньше миллиона автомобилей, свидетельствует статистика Росстата.

После начала полномасштабного вторжения в Украину производства в России остановили крупнейшие международные концерны. Одни напрямую связали это с войной, другие ссылались на возникшие на фоне войны логистические проблемы. Об уходе с рынка заявила большая часть европейских, американских и японских производителей.

Производство было остановлено, в частности, на заводе «Автотор», собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве «АвтоВАЗ» были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.

Из-за этого правительству пришлось разрешить производить «упрощённые» модели автомобилей, выполненных по нормам 1990-х годов. На фоне ухода западных и японских производителей на рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.