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Производство автомобилей в России упало до исторического минимума
Объем производства автомобилей в России за 2022 год обрушился на 60 процентов, до исторического минимума в 620 тысяч машин. Статистику 27 февраля привёл на парламентских слушаниях в Совете федерации замглавы министерства промышленности Альберт Каримов.
До этого худшим результатом за год было производство 729 тысяч автомобилей в 2009 году, на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы никогда не производилось меньше миллиона автомобилей, свидетельствует статистика Росстата.
После начала полномасштабного вторжения в Украину производства в России остановили крупнейшие международные концерны. Одни напрямую связали это с войной, другие ссылались на возникшие на фоне войны логистические проблемы. Об уходе с рынка заявила большая часть европейских, американских и японских производителей.
Производство было остановлено, в частности, на заводе «Автотор», собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве «АвтоВАЗ» были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.
Из-за этого правительству пришлось разрешить производить «упрощённые» модели автомобилей, выполненных по нормам 1990-х годов. На фоне ухода западных и японских производителей на рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.
Другие новости дня
ЕС выразил демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг Саакашвили
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол председательствующей в ЕС Швеции Ульрик Тидесстрём провели встречу с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Дипломаты от имени 27 стран ЕС выразили демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его здоровья. Важно, что этот демарш был согласован с 27 государствами-членами ЕС в Брюсселе, при участии всех столиц стран ЕС. У нас был очень открытый и откровенный разговор с министром юстиции. Мы представили позицию ЕС, и министр проинформировал нас о том, что делает правительство Грузии, чтобы соблюдать права бывшего президента», – отметил Павел Герчинский.
Ранее о решении стран ЕС выразить демарш властям Грузии сообщило издание RMF. Предположительно, с заявлением о Саакашвили выступит и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет издание.
Напомним, что Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. Вначале предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Сегодня стало известно, что к демаршу присоединился и Будапешт.
Южная Осетия: сотрудники охранного ведомства требуют выплаты зарплат
Работники охранного предприятия «Ирбис» в самопровозглашенной республике Южная Осетия требуют выплаты зарплат. Они собрались сегодня у здания югоосетинского правительства. Один из сотрудников «Ирбиса» рассказал, что он не получал зарплату с января.
«Зарплата и так у нас маленькая, на эту сумму невозможно прокормить свою семью. С данной проблемой мы сталкиваемся не первый раз», – отметил собеседник агентства «Рес».
Исполняющий обязанности начальника ведомства Николай Кабисов сообщил, что сотрудники получат причитающуюся им зарплату за два месяца в марте. По его словам, задержка связана с тем, что их ведомство вовремя не подготовило необходимые документы.
Он добавил, что благодаря помощи югоосетинских властей данный вопрос будет решен. Премьер Константин Джуссоев пообещал, что сотрудникам зарплату выплатят на этой неделе, отметил Кабисов.
Нобелевский лауреат призвала создать международный трибунал для Путина
Украинская правозащитница Александра Матвийчук – глава организации «Центр гражданских свобод», которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира, – призвала создать международный трибунал для президента России Владимира Путина. Она потребовала сделать это как можно скорее: по мнению Матвийчук, это будет иметь «охлаждающий эффект» для российского руководства и предотвратит дальнейшие военные преступления.
Матвийчук заявила, что многие российские военные и их командование не осознают, что власти Путина рано или поздно придёт конец и им придётся нести ответственность за содеянное. Угроза уголовного преследования, по словам правозащитницы, должна заставить их задуматься.
Ранее за проведение международного расследования российской агрессии в Украине высказывались многие политики на уровне ООН, парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента. Генеральная прокуратура Украины расследует преступления, предположительно совершённые российскими войсками – она завела уже более 65 тысяч уголовных дел. Наряду с национальными расследованиями открыты дела в Международном уголовном суде в Гааге.
- Предметом обвинений являются как само по себе развязывание агрессивной войны, нарушающее устав ООН и принципы международного права, как и конкретные военные преступления: убийства гражданских лиц, в том числе массовые, пытки, изнасилования, обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- Парламенты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной – спонсором терроризма. В США Сенат потребовал этого от Белого дома. Резолюцию о признании режима в России террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.
Саакашвили: Москва планирует полный захват власти в Грузии
Российские власти планируют полный захват власти в Грузии, написал в соцсети бывший президент страны Михаил Саакашвили. При этом он заявил, что поддерживает заявления действующего президента Саломе Зурабишвили.
«Я поддерживаю заявления президента Зурабишвили, сделанные в последние дни, и ее призыв бороться за свободу. На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также провести немедленные консультации с президентом. Совершенно очевидно, что параллельно провалу в Украине, поражению в Молдове, Москва собирается в ближайшее время открыто захватить власть в Тбилиси, ради этого она заставит согласиться запуганных марионеток со всем», – отметил Саакашвили.
Экс-президент считает, что Зурабишвили «должна использовать свое положение и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация».
«Сейчас не время припоминать обиды, мы должны использовать любую возможность, чтобы сразиться в этой великой войне. Президент говорит, что без свободы нет настоящего мира, а нас пытаются поработить под страхом войны. А потому сопротивление – обязанность каждого настоящего грузина, каждого президента, бывшего или действующего. В этой битве мы не можем себе позволить кого-то потерять», — написал Саакашвили.
Отметим, что Зурабишвили отказывается помиловать заключенного Саакашвили, который с мая 2022 года проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамеди».
Бадри Эсебуа говорит, что после 2020 года жил в Сухуми и Батуми
Бадри Эсебуа, обвиняемый в нападении на банк в Зугдиди и захвате заложников, утверждает, что после осени 2020 года жил на территории самопровозглашенной республики Абхазия.
«Я находился на оккупированной территории полтора года или год. В октябре 2022 года я вернулся. Жил в Батуми, а также в столице – Тбилиси. Передвигался на метро, так как это было безопасно», – написал Эсебуа в письме телеканалу «Пирвели».
Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.
Тогда переговоры шли около 12 часов. Налетчик, который был в камуфляже и маске, скрылся, получив полмиллиона долларов и освободив заложников.
Эсебуа утверждает, что он не совершал нападения на банк, а скрывался из-за преследования силовиков. По его словам, он покинул регион Самегрело осенью 2020 года, после чего жил «то в Сухуми, то в Батуми».
Ранее СМИ сообщали, что у Бадри Эсебуа нашли абхазский паспорт на имя Беслана Анчабадзе. Абхазские власти эту информацию не комментировали.
Телеканал «Пирвели» утверждает, что Эсебуа вернулся на территорию, подконтрольную властям Грузии, из-за возлюбленной, с которой, в частности, жил в тбилисской квартире.
- Ограбление филиала «Банка Грузии» в Зугдиди произошло 21 октября 2020 года. Вооруженный гранатой и автоматом человек в камуфляже взял в заложники более 40 человек, требуя 500 тысяч долларов. По итогам многочасовой полицейской спецоперации все заложники были освобождены, налетчик забрал деньги и скрылся в лесах Цаленджихского района.
- Позже МВД заявило, что на банк напал бывший военный Бадри Эсебуа и квалифицировало преступление, как террористический акт.
- Спустя два месяца после нападения, 12 декабря 2020 года, полиция задержала младшего брата разыскиваемого — Бидзину Эсебуа. По данным полиции, у него были обнаружены две гранаты, патроны для автомата, спальный мешок, одежда и продукты. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Пуск корабля SpaceX к МКС отменили за 2 минуты до старта
Американское космическое агентство и корпорация SpaceX 27 февраля отменили полёт космического корабля «Крю Дрэгон» к Международной космической станции за две минуты до старта. Причиной стали проблемы с загрузкой зажигательной смеси на ракету-носитель «Фалькон-9».
Трансляция подготовки к пуску велась в Youtube-канале SpaceX. Наземные системы сообщили, что в один из девяти двигателей первой ступени не удалось загрузить смесь триэтилалюминия с триэтилбораном, которая используется для пуска. Следующая возможность запуска будет 28 февраля, говорилось в трансляции.
Старт «Крю Дрэгон» с космодрома на мысе Канаверал в США должен стать шестым коммерческим запуском корабля на орбиту. В экипаж миссии входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Предполагается, что все они проведут на станции полгода.
В Южной Осетии учреждена партия «За справедливость»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошел учредительный съезд партии «За справедливость». В нем приняли участие более ста человек, на мероприятии присутствовали и представители югоосетинского Минюста.
Как пишет агентство «Рес», делегатами были приняты устав и политическая программа партии. Её председателем единогласно был избран депутат парламента, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров.
«Наши предшественники многим пожертвовали за право жить на своей земле, родине, самим решать свою судьбу, говорить на родном языке… Сменяются поколения, но мы шли, идем и будем идти к своей мечте – к достижению процветания нашей Осетии. Неоценимую поддержку нам оказала и оказывает Российская Федерация, за что мы ей всегда будем благодарны», – отметил Мулдаров.
По его словам, осетины умеют отвечать на добро и словом, и делом.
«Сегодня наши ребята принимают участие в спецоперации России, защищают жителей Донбасса от истребления», – сказал он.
Гарри Мулдаров подчеркнул, что основной целью создаваемой партии является «борьба за справедливость». Партия также намерена выступать за вхождение Южной Осетии в состав России.
- Мулдаров – глава комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы Южной Осетии с Грузией. В 2019 году он был избран депутатом от правящей партии «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как поддержал позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. В декабре того же года Мулдаров вошел в состав объединения «За справедливость» вместе с нынешним югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. В первом туре президентских выборов в апреле 2022 года за Мулдарова проголосовали 2592 человека, он набрал 9.33% голосов.
Турецкого бизнесмена приговорили в Грузии к восьми годам тюрьмы
Батумский городской суд приговорил к восьми годам тюрьмы турецкого бизнесмена Галифа Озтюрка. Он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.
Озтюрк себя виновным не признает, защита собирается обжаловать приговор в Апелляционном суде. Тем временем, по словам адвокатов, в апреле начинается еще один процесс против Озтюрка, связанный с финансовыми правонарушениями.
Озтюрк, чья компания владеет сетью отелей и торговых центров в Батуми, был задержан в конце мая прошлого года в ходе спецоперации, после многочасового обыска в доме и офисах. При обыске было изъято более семи грамм кокаина, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Следственная служба Минфина тогда заявила, что ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывания денег.
По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов. Ему принадлежат несколько компаний в сфере туризма, транспорта и строительства. Одним из его крупнейших активов является гостиница «Эйфория» в Батуми.
Посольство Турции в Грузии заявило после ареста Озтюрка, что турецкая сторона требует его экстрадиции.
В Турции против Озтюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениями, но его адвокатам удавалось добиться прекращения дел. В 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, однако он успел уехать в Грузию, где еще в 2015 году получил второе гражданство.
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины
Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 «Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы», от 5 июня 2015 года, сообщил портал BM.ge.
Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных 2 лет. Ранее это было возможно на год, после чего нужно было снова пересечь границу и въехать в Грузию заново, пишет агентство «Новости-Грузия».
Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе России, остался без изменений.
По данным ООН, в Грузии с начала войны в качестве беженцев находится не менее 25 тысяч граждан Украины.
Центр социальной справедливости недавно распространил доклад, в котором указал на проблемы в политике государства в отношении беженцев, сообщает портал Civil.ge.
По данным НПО, трудоустроены только 20% из украинских беженцев. Еще 58% хотели бы работать, но в этом направлении нет специальной госпрограммы. При этом 69% имеют высшее образование, а 84% имеют опыт работы. Самой серьезной проблемой беженцы называют жилье из-за роста цен на аренду.
Законопроекты об «иноагентах» отправят в Венецианскую комиссию – «Сила народа»
Движение «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта об «иностранных агентах».
Первый документ под названием «О прозрачности иностранного влияния» был представлен несколько назад. Второй, «О регистрации иностранных агентов», будет инициирован на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии.
Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским». Во втором варианте статус иноагентов предлагается присваивать не только СМИ и НПО, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа (за некоторыми исключениями). Для физических лиц за нарушение закона – отказ или задержку с регистрацией, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических – штраф.
Как сообщил один из лидеров «Силы народа» Дмитрий Хундадзе, после утверждения в первом чтении законопроекты будут направлены в Венецианскую комиссию. Парламент попросит консультативный орган изучить законопроекты в кратчайшие сроки, после чего, по словам Хундадзе, будет утвержден или «грузинский», или «американский» законопроект. Депутат при этом вновь отверг обвинения в том, что законопроекты – «российские».
Хундадзе также сообщил, что в инициативу «О прозрачности иностранного влияния» перед утверждением будет внесены технические поправки. Так, под термин «агент иностранного влияния» не будут подпадать образовательные и медицинские учреждения, получающие иностранное финансирование.
Он говорит, что утвердить один из законопроектов планируется до конца весенней сессии парламента – до конца июня.
- Как сообщалось ранее, Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
- Сотни неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали совместное заявление, в котором говорят, что законопроект об иноагентах является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия, и проводят прямую аналогию с Россией.
Умер российский политолог Глеб Павловский
Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер в Москве на 72 году жизни. Об этом сообщил его друг, профессор ВШЭ Симон Кордонский, впоследствии информацию подтвердила семья Павловского.
Павловский был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию политика.
В начале — середине 2000-х Павловский был важным идеологом Кремля, участвовал в создании «Единой России», прокремлёвских молодёжных движений, популяризации неоимперской идеи. В 2011 году, незадолго до возвращения Путина на третий срок, попал в опалу. Активно комментировал политическую повестку в российских СМИ, осторожно критиковал власть.
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Павловский — бывший участник советского диссидентского движения. В 1974 году он дал показания в КГБ на своего знакомого Вячеслава Игрунова по делу о распространении сведений, порочащих советский строй, во время суда отказался от них и их изъяли из обвинения.
Переехал в Москву, был редактором самиздатовского журнала «Поиски». В 1982 году был арестован, дал показания на других диссидентов — по собственным утверждениям, только на тех, что уехали из страны. Был отправлен жить в Коми, вернулся в столицу с началом перестройки. Жить в городе ему было нельзя, он добился отмены запрета, встретившись с руководителем Москвы, будущим президентом Борисом Ельциным, писала «Медуза».
В Москве в начале 1990-х познакомился с американским филантропом Джорджем Соросом. Стал директором программы «Гражданское общество», распространявшей по СССР современную оргтехнику — в том числе компьютеры и факсы. Вместе с бизнесменом Владимиром Яковлевым создал кооператив «Факт», из которого вышел один из крупнейших в 1990-х издательских домов в России — «Коммерсантъ». Был главой первого в России частного информационного агентства. Занялся политическими технологиями.
В 1996 году основанный Павловским Фонд эффективной политики принял участие в кампании по перевыборам президента Бориса Ельцина. В начале кампании глава государства обладал высоким антирейтингом и, по всем опросам, проигрывал выборы основному конкуренту — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Против победы коммуниста объединились все ключевые российские олигархи, центральные СМИ, представители силовых структур.
ФЭП занимался на выборах чёрным пиаром и компроматом. «Вся Москва была обклеена красными наклейками „Этот дом после июня подлежит национализации“, — вспоминал политолог в разговоре с «Медузой». — Вспоминать стыдно, но это было [редакция отметила, что вспоминал Павловский «с явным удовольствием» — РС]. После победы Ельцина начал работать с Кремлём, был участником создания партии «Единство» — будущей «Единой России».
После победы на выборах команда, сложившаяся вокруг Кремля, планировала сохранить власть, избрав президенту подходящего преемника. Выбор пал на директора ФСБ Владимира Путина. Павловский принял активное участие в его президентской кампании Путина, работал с будущим президентом, над его имиджем и речами.
Фонд Павловского был создателем нескольких интернет-СМИ в стране, в том числе Vesti.ru и Lenta.ru. Организация участвовала в разработке ключевых пунктов внутренней политики Кремля: Москва сокращала полномочия регионов, атаковала свободу прессы и активно противодействовала любой оппозиции. Фонд принял участие в атаке Кремля на нефтяную компанию ЮКОС, закончившуюся тюремным сроком для главы компании Михаила Ходорковского.
Постепенно Павловский был отстранён от принятия решений и занялся техническими функциями: мониторингом и пиар-сопровождением работы власти в интернете. В Украине ФЭП участвовал в неудачной кампании в Раду Социал-демократической партии, первым номером в предвыборном списке которой был политик Виктор Медведчук, после чего политтехнолог был отстранён от доступа к Путину.
В 2011 году Кремль разорвал с Павловским контракт — тот предлагал переизбрать на второй срок президента Дмитрия Медведева, но он уступил кресло Путину.
Павловский жил между Москвой и Австрией. Был гостем эфиров Радио Свобода. В последние годы болел раком. О времени и месте его похорон на момент публикации новости не сообщалось.
Медведев: Южная Осетия и Крым — точки невозврата в отношениях с Западом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что события 2008 и 2014 годов стали точками невозврата в отношениях России с Западом.
«Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года (август 2008-го, российско-грузинская война — ред.), когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор.
Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину (референдум не признан международным сообществом — ред.). У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор», — написал Медведев в своей статье для газеты «Известия».
Экс-президент уверен, что «безумная истерика, навязчивое желание растерзать» Россию и привели в конечном счете к т.н. «специальной военной операции».
Медведев добавил, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако «разгорелась сейчас».
Политик считает, что если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.
«Мир без России нам не нужен», — подчеркнул Медведев, перефразировав таким образом схожее высказывание Владимира Путина («Зачем нам такой мир, если там не будет России?»).
- 26 августа 2008 года, спустя две недели после окончания пятидневной российско-грузинской войны, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашенных республик — Южной Осетии и Абхазии. За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Двое погибших
Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками «Шахед», сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них.
В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область погибли двое спасателей, несколько местных жителей ранены. Об этом сообщили местные власти. Сообщается, что в результате первого удара были повреждены несколько зданий, спасатели выехали на место, чтобы тушить пожар – и в это время по тому же месту был нанесён второй удар.
В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы два попадания в объект гражданской нежилой инфраструктуры. Он частично разрушен, люди не пострадали.
Украинское оперативное командование «Север» заявило о трёх сбитых беспилотниках, в том числе одного над Черниговской областью.
К 5 утра объявленную вечером 26 февраля воздушную тревогу в нескольких областях Украины начали отменять.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.
WSJ: Минэнерго США считает вероятной версию о лабораторной утечке COVID-19
Пандемия COVID-19 в мире произошла в результате утечки из китайской лаборатории. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада американской разведки.
Газета напоминает, что версию о лабораторном происхождении коронавируса ранее поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР). Другие ведомства США не разделяли подозрений. Теперь к такому выводу пришло и Министерство энергетики.
У ФБР имеется «умеренная уверенность» в лабораторном происхождении вируса, у Минэнерго - «низкая степень уверенности», пишет The Wall Street Journal.
Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.
Разведке США при этом склоняется к версии о том, что вирус начал распространение от зараженного животного. В отчете 2021 года, в частности, говорится, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие. Составители доклада также упоминают, что даже если утечка из лаборатории и была, то сотрудники института вирусологии в Ухане, откуда пошло распространение инфекции, не знали об этом. Сотрудники лаборатории начали изучать COVID-19 уже после вспышки.
Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Ученые пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьезной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
- Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным» и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
- С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат мира по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира. Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве, несмотря на проигрыш в матче со сборной Исландии со счетом 77:80.
Поединок прошел на площадке «Тбилиси арена». В напряженной борьбе победила Исландия, однако для выхода на чемпионат мира ей не хватило одного очка.
ЧМ по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября текущего года в Индонезии, Японии и Филиппинах.
Сборная Грузии по баскетболу пять раз принимала участие в европейском первенстве. Лучший результат команда показала на дебютном турнире в 2011-м году, заняв 11-е место.
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На военном аэродроме под Минском произошли взрывы
На военном аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска произошли взрывы. Повреждены российский самолет и снегоуборочная техника. Об этом сообщает оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур.
Очевидцы сообщают, что на месте работают военные и экипажи ГАИ. Они проверяют проезжающие машины. Утром о взрывах в районе аэродрома также сообщали местные телеграм-каналы.
Пророссийские блогеры пишут, что аэродром, по предварительным данным, атаковали беспилотниками.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
- Белорусская территория используется российскими военными в боевых действиях против Украины, но сейчас гораздо менее активно, чем в первые недели войны. Александр Лукашенко заявлял, что Минск не собирается вводить свои войска на территорию Украины, а белорусская армия включится в войну только в случае агрессии со стороны Киева.
- Разведка стран Запада и Украины считает, что наступление с белорусской территории, хотя и возможно, но на сегодняшний день маловероятно.
В ООН выразили обеспокоенность грузинским законом об иноагентах
В ООН выразили глубокую обеспокоенность законопроектом «О прозрачности иностранного влияния», который вынесен на рассмотрение юридического комитета парламента Грузии. В организации считают, что он угрожает деятельности гражданского общества и СМИ и в целом демократии страны, пишет SOVA.
В опубликованном заявлении говорится, что неправительственные организации Грузии оказывают существенную поддержку наиболее незащищенным и уязвимым группам. Принятие законопроекта может лишить эти группы необходимой поддержки, считают в ООН.
«Законопроект угрожает уважению и защите таких прав, как свобода объединения и самовыражения, право на участие в общественной деятельности, право на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных, а ставит под угрозу запрет на дискриминацию.
Принимая во внимание нынешнее членство Грузии в Совете ООН по правам человека, мы призываем парламент Грузии запросить юридические заключения по указанному законопроекту от компетентных региональных и международных органов, принять во внимание существующие мнения по аналогичному законодательству и провести широкое, всеобъемлющее и содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами, которые могут быть затронуты принятием этого законопроекта. Принятие такого закона может затруднить деятельность Организации Объединенных Наций в рамках Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития, которую мы подписали с правительством Грузии.
Мы призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения действий, которые поставят под угрозу грузинскую демократию, воспрепятствуют или замедлят поддержку развития Грузии», - говорится в заявлении.
Монастырь Джвари в опасности - существует сразу два проекта реставрации
Министерство культуры Грузии больше года задерживает разрешение на профинансированный посольством США проект консервации фасада Джвари - символа христианства, монастыря и храма VI-VII веков. Об этом заявили в Национальном исследовательском центре истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили.
Проект прошел все национальные и международные экспертизы, в 2020 году был одобрен Национальным агентством по охране культурного наследия, затем Центром архитектуры, искусства и реставрации Патриархата Грузии. В октябре 2021 года проект получил высшую оценку Центра всемирного наследия ЮНЕСКО на основе технического обзора ICOMOS International.
Работы по проекту должны были начаться еще в ноябре 2021 года, на это из фонда культурного наследия посла США в Грузии было выделено полмиллиона долларов, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
«После реорганизации в конце 2021 года разрешения выдает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии. Несмотря на многочисленные обращения Центра им. Чубинашвили, разрешение так и не было выдано. Реализация проекта приостановлена на 15 месяцев», - говорится в заявлении Давида Хоштария, руководителя проектной группы.
Хоштария отмечает, что на днях стало известно, что Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии начинает работы по сохранению храма внутри здания.
Агентство по охране культурного наследия Минкульта 23 февраля, в ускоренном порядке, запросило право закупки инженерных услуг без проведения конкурса, заявив о повреждении внутренних свай, угрозе обрушения камней и попадания воды внутрь храма. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии планирует потратить на работы 150 тысяч лари.
По мнению специалиста центра Чубинашвили, одновременная реализация двух проектов, фасада и интерьера, не только возможна, но была бы очень эффективна.
«Хочу пожелать успехов проекту Агентства и еще раз выразить сожаление и удивление тем, что органы, ответственные за охрану культурного наследия, упорно блокируют предыдущий проект», - написал Хоштария.
- Монастырь Джвари входит в исторические памятники древней столицы Грузии Мцхета, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на вершине горы, у слияния Куры и Арагви, - там, где, согласно историческим источникам воздвигла крест Святая Нино.
- В 2004 году Джвари был внесен в международный перечень памятников, как один из ста, которым грозит гибель, однако реставрационные работы 2007 года позволили исключить его из этого списка.
Путин: «Будут московиты, уральцы и так далее» – так «на бумаге изложено»
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» обвинил Запад в стремлении развалить Россию.
В интервью, которое он дал, как следует из контекста, после своего послания Федеральному собранию 21 февраля, Путин выступил с утверждением, что у Запада «одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию». «И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно», – сказал Путин.
Он высказал мнение, что в этом случае русский народ перестанет существовать «в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – сказал Путин, заявив также, что такие планы были «изложены на бумаге». «Это же все написано, на бумажке все написано», – заявил российский президент.
Он обвинил страны НАТО в участии в войне в Украине в связи с поставками этой стране оружия.
Путин не в первый раз обвиняет страны Запада в стремлении не просто подчинить себе Россию, но и развалить ее. Ранее он, в частности, неоднократно использовал выдуманную цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая якобы сказала: «Несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила.
Не просто о развале России, но и о превращении русского народа в «московитов» и «уральцев» Путин публично заявил впервые.
Что именно президент имеет в виду под планами, которые были «изложены на бумаге», неясно. Наиболее известная конспирологическая теория, связанная с подобными планами, – это так называемый план Даллеса. Согласно этой теории, это план действий США против СССР, якобы заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания». Никаких доказательств того, что такой план действительно существовал, представлено не было.
- Лидеры стран Запада, поддерживая Украину, подчеркивают, что не стремятся к развалу России или к какому-то ее переформатированию. Президент США Джо Байден, выступая недавно в Варшаве, обратился к российским гражданам, заверив их в том, что Соединенные Штаты не стремятся разрушить или контролировать Россию.
- Тема распада России иногда поднимается в публицистике и академических кругах как один из возможных, далеко не самых вероятных сценариев в случае поражения Москвы в войне с Украиной. Политическую цель распада России декларирует ряд организаций, главным образом эмигрантских, выступающих за самоопределение живущих в России народов; страны Запада не выражали поддержки этой цели.
Бастующие сотрудники завода «Саирме» требуют встречи с властями
Бастующие сотрудники компании «Минеральные воды Саирме» требуют встречи с представителями властей. Требования сотрудников неизменны. Наряду с 30-процентным повышением заработной платы бастующие требуют улучшения условий труда, обеспечения безопасных условий труда и технической исправности предприятия, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Участников забастовки поддержал председатель профсоюза «Лейбор». Георгий Диасамидзе заявляет, что если представители власти не вмешаются в процесс, забастовщики прибегнут к крайней форме протеста и перекроют дорогу.
К бастующим работникам «Минеральные воды Саирме» присоединились и сотрудники компании «Боржоми».
Замглавы ГУР: Украина весной будет готова к наступлению на юге
Украинская армия будет готова весной перейти в наступление, одной из стратегических целей которого будет «вбить клин в российский фронт на юге». Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью германским СМИ - сообщает Deutsche Welle.
Скибицкий подчеркнул, что момент начала наступления зависит от ряда факторов, в том числе и от поставок оружия с Запада.
По словам замглавы ГУР, в то время как одной из главных целей наступления будет нарушение сообщения между территорией России аннексированным Крымом, не исключены и удары по оружейным складам на российской территории, включая Белгородскую область. Скибицкий подчеркнул, что оттуда ведутся атаки на Украину.
Главы приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах, как они утверждают, со стороны Украины. В результате обстрелов есть разрушения, убитые и раненые. Украинские военные официально возможные удары по территории России не комментируют. Представители стран Запада подчёркивают, что поставляемое Украине оружие предназначено для освобождения украинской территории, но не для ударов по России.
Скибицкий утверждает, что цель предстоящего настуления - «освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым», и восстановить границы 1991 года.
О том, что Крым может быть возвращён военным путём, руководство Украины начало заявлять после российского широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Восстановление границ, в которых была провозглашена независимая Украина, сейчас называется Киевом условием начала переговоров о мире.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что с возвращением Крыма Украине наступит мир. «Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», - написал он в телеграме. В Украине сегодня отмечают «День сопротивления российской оккупации Крыма» - 9 лет назад 26 февраля в Симферополе собрался большой митинг в защиту территориальной целостности Украины. На следующий день российский спецназ захватил здание парламента Крыма и другие объекты, и фактически началась подготовка к аннексии полуострова.
- Генштаб Вооружённых сил Украины в воскресенье сообщил, что в Крыму, в том числе с участием российских военнослужащих-срочников, активно строят фортификационные сооружения. Ранее неоднократно публиковались свидетельства об этом.
- Ряд представителей стран Запада выражали скепсис по поводу способности Украины в ближайшее время отвоевать Крым, но в то же время подчёркивали, что только сам Киев может решить, вести наступление или нет.
- С конца февраля - начала марта прошлого года Россия контролирует часть южных Херсонской и Запорожской областей Украины. Осенью было объявлено о формальной аннексии этих территорий, которую не признала почти ни одна страна мира.
Чеченская диаспора в Брюсселе провела акцию к годовщине войны в Украине и депортации народов
25 февраля на площади Альбертина в Брюсселе прошел массовый митинг представителей чеченской диаспоры, приуроченный к годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей, а также началу войны против Украины. Участниками стали порядка 200 представителей диаспоры из разных стран Европы.
«На посвященном депортации памятном митинге выступили представители разных диаспор – украинцы, белорусы, азербайджанцы, грузины. Также приехали чеченцы из Австрии, Германии, Франции, Финляндии и других стран, многие из них выступили, говоря о важности сохранения памяти о депортации и новых преступлениях Кремля», – рассказала сайту Кавказ.Реалии участвовавшая в акции представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева.
Участники митинга держали флаги Ичкерии, Украины, Грузии, различные плакаты. После этого они присоединились к общему маршу против войны с Украиной.
По оценке организаторов, участниками шествия стали более 10 тысяч человек. Они несли плакаты с надписями «Путин, гори в аду», «Остановите Путина, остановите войну», «Украина победит – победит демократия», пели гимн Украины и народные песни.
Основательница организовавшей шествие украинской общественной организации Promote Ukraine Марта Барандий приняла делегацию чеченской диаспоры и дала слово председателю правительства Ичкерии за рубежом Ахмеду Закаеву, сообщил редакции почетный консул Чеченской республики Ичкерия за рубежом и чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.
Завершением стало мероприятие в память погибших в депортации в арендованном зале. На всех этапах было от ста до двухсот участников, уточнил собеседник Кавказ.Реалии.
В сам день годовщины депортации, 23 февраля, в Париже состоялись два митинга, посвященных годовщине сталинской депортации чеченского и ингушского народов. В одном митинге приняли участие представители чеченской диаспоры, тему памяти о репрессиях в отношении вайнахов совместили с выступлением против российской агрессии в Украине, к которому присоединились украинские активисты. Также публичная акция чеченской диаспоры прошла перед офисом ООН в Вене. Ее организатором стало представительство непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии.
Траурные мероприятия прошли в Ингушетии у Мемориала памяти и славы в Назрани.
- Вернуть дома выселенным при сталинской депортации с территории Ауховского района потребовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Об этом он заявил на траурной акции, посвященной депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.
- 21 февраля 1944 года народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия под руководством Иосифа Сталина издал приказ о депортации чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан, а через два дня началась операция «Чечевица». Свои дома были вынуждены покинуть почти полмиллиона человек. День памяти жертв депортации отмечается 23 февраля.
- В Советском Союзе были частично депортированы миллионы людей, однако тотальному выселению по этническому признаку подверглись 11 этносов: немцы, поляки, финны-ингерманландцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, калмыки и корейцы.
- В 2004 году Европарламент принял резолюцию, где депортация чеченцев была признана актом геноцида.
Минкульт Грузии уступил Патриархии руководство реставрацией Гелати
Координацию и руководство работами по восстановлению Гелатского монастыря возьмет на себя Патриархия Грузия, об этом сообщило Министерство культуры со ссылкой на распоряжение главы ведомства Теи Цулукиани.
Ранее Грузинская православная церковь резко раскритиковала ход реставрации комплекса, которой руководил Минкульт и потребовал срочно заменить привлеченных иностранных специалистов на более квалифицированных.
Решение передать реставрационные работы в ведение Патриархии Цулукиани приняла после встречи на этой неделе с представителями патриархии, депутатов, Агентства по охране культурного наследия и других структур.
«Патриархия приняла предложение и позаботится о создании некой площадки, где будут задействованы все компетентные стороны для решения проблем Гелати, что должно обеспечить поиск наилучших методов и путей дальнейшей работы», - говорится в сообщении патриархии.
До последнего времени Министерство культуры отвергало любую критику реставрационных работ в комплексе, утверждая, что все делается правильно и по рекомендации специалистов ЮНЕСКО, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Скандал вокруг Гелати продолжается уже несколько лет - монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации.
- Гелати - монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, известный своими уникальными фресками и самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Главная проблема - влага, уничтожающая бесценные настенные росписи. Специалисты говорят, что многое из того, что уже разрушено в Гелати, восстановлению не подлежит. патриархия в своем недавнем заявлении назвала ситуацию критической.
Около 45 человек погибли при крушении судна в Италии
У берегов Италии потерпело крушение судно, перевозившее мигрантов. Погибли, по последним данным властей, не менее 45 человек, в том числе дети.
Выжили более 80 человек, более 20 из них госпитализированы. По словам выживших, всего на судне были 140-150 человек.
Судно несколько дней назад отправилось из турецкого порта Измир. Крушение произошло у восточного берега Италии, в провинции Калабрия. Корабль наткнулся на скалы. На борту судна были главным образом мигранты из Афганистана, а также граждане Пакистана, Ирана, Сомали.
- Италия – один из главных пунктов назначения для нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в Евросоюзе. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести 20 333 человека.
- Нынешняя трагедия вновь вызвала дискуссию о том, что должны делать власти и помогающие мигрантам организации. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чье правоцентристское правительство жестко настроено по отношению к нелегальной миграции, обвинила неправительственные организации, занимающиеся помощью мигрантам, в том, что они поощряют попытки добраться до Европы по морю и тем самым подвергают жизни мигрантов опасности. НКО отвергли эти обвинения.
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