Прокуратура ФРГ расследует атаки российских хакеров на Бундестаг

«Полиция не выполнила ни одного требования грабителя, ворвавшегося сегодня в отделение банка в Кварели», - сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. В своем первом комментарии после того, как полиция задержала вооруженного мужчину, захватившего заложников в филиале «Банка Грузии» в Кварели, министр сообщил, что задержанный идентифицирован.

«Мы арестовали и опознали его, спасибо нашим сотрудникам, а также сотрудникам банка, которые находились внутри. Все было сделано на максимально высоком уровне и всё, слава богу, закончилось без кровопролития. С заложниками все в порядке, мы также пытались задержать и привлечь к ответственности этого человека, не причиняя ему вреда. [Во время переговоров] он требовал разные суммы. Иногда полмиллиона, иногда миллион, иногда 300 тысяч. На этот раз мы справились без выполнения каких-либо требований», - сказал Гомелаури.

Сегодня около 16 часов вооруженный мужчина ворвался в отделение «Банка Грузии» на проспекте Чавчавадзе в городке Кварели в регионе Кахети на востоке Грузии. По сообщениям очевидцев, нападавший мужчина был в маске и держал в руке гранату, которую угрожал взорвать. Некоторым людям удалось сразу покинуть банк - через окно, однако в здании по-прежнему находилось 15 заложников - сотрудники банка и клиенты. Приблизительно через два часа грабитель отпустил и этих людей, сообщает «Новости-Грузия».

Полиция продолжала вести с грабителем переговоры после того, как он остался в здании один. В операции участвовал спецназ под руководством главы областной полиции.

Операция по нейтрализации вооруженного грабителя заняла три часа. В МВД подтвердили, что все заложники освобождены и никому из них не угрожает опасность.

Год назад, 21 октября 2020 года, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.