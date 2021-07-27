Прокуратура Швейцарии закрыла расследование, связанное с Магнитским

Федеральная прокуратура Швейцарии во вторник сообщила, что на прошлой неделе закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование по подозрению в отмывании денег, похищенных из российского бюджета. В ходе расследования, как говорится в сообщении, не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом швейцарского разбирательства, были получены в результате преступления.

При этом прокуратура постановила конфисковать около 4-х миллионов швейцарских франков из замороженных в начале следствия на счетах в Швейцарии около 18 миллионов, обосновав это тем, что "связь между некоторыми активами, конфискованными в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России, была доказана". Как этот тезис сочетается с завершением расследования, из сообщения прокуратуры неясно. Эти счета предположительно связаны с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к "делу Магнитского".

Расследование началось в 2011 году по заявлению компании Hermitage Capital, основанной британским бизнесменом Уильямом Браудером и базирующейся в Лондоне. Российский аудитор Сергей Магнитский сотрудничал с Hermitage Capital и, как утверждает Браудер, вскрыл схему хищения из российского бюджета не менее 230 миллионов долларов - после чего был сам обвинён в мошенничестве и помещён в СИЗО, где погиб в 2009 году. В России за смерть Магнитского никто не понёс ответственности. Браудер стал инициатором принятия в США и других странах так называемых законов Магнитского - о санкциях в отношении нарушителей прав человека. Браудер, как и многие знакомые с делом общественные деятели и правозащитники, считает виновниками смерти Магнитского российские власти – он подвергался в СИЗО жестокому обращению и не получал необходимого лечения.

В сообщении швейцарской прокуратуры говорится, что она расследовала именно утверждения об отмывании денег из российского бюджета в других странах, а не обстоятельства гибели Магнитского. "Основываясь на своём обширном расследовании, прокуратура пришла к выводу, что нет никаких обоснованных подозрений, которые могли бы служить основанием для предъявления обвинения в Швейцарии" - заявила прокуратура. Постановление о прекращении расследования может быть обжаловано в суде.

Браудер пока не комментировал заявление швейцарского ведомства. В прошлом году, получив от прокуратуры письмо о возможном закрытии дела, он обвинял швейцарскую прокуратуру в "капитуляции перед Россией".