Прокурор – Трампу: «Ваши деньги не означают, что вы выше закона»

В понедельник Дональд Трамп предстал перед судом по обвинению в мошенничестве в рамках гражданского дела против него лично и его семейного бизнеса, сообщают агентство Reuters и «Голос Америки».

Суд над Трампом начался через шесть дней после того, как председательствующий по делу судья Артур Энгорон признал экс-президента, его сыновей и 10 его компаний виновными в мошенничестве. Нынешний судебный процесс в основном занимается назначением меры пресечения.

Юрист из офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс заявил во вступительном слове, что Трамп на протяжении десяти лет «существенно неточно» описывал свои финансы банкам и страховщикам. Кевин Уоллес пояснил, что таким образом обвиняемый незаконно получил более 1 миллиарда долларов.

Трамп претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Обвинение в завышении стоимости своих активов на миллиарды долларов он назвал «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен». Он назвал судебное разбирательство против него «обманом» и «подделкой».

Он снова назвал Джеймс, которая является афроамериканкой, «расисткой» и сказал, что прокурор-демократ мстит ему.

Летиция Джеймс заявила, что ее офис готов доказать свою правоту. «Независимо от объема ваших денег, никто не стоит выше закона», – сказала она перед входом в зал суда. Генпрокурор штата Нью-Йорк утверждает, что Трамп переоценил свои активы, включая пентхаус Trump Tower на Манхэттене, поместье Mar-a-Lago во Флориде, офисные небоскребы и гольф-клубы. Сторона обвинения утверждает, что Трамп завысил свое собственное состояние на сумму до 2,2 миллиарда долларов.

Адвокат Трампа Кристофер Кисе заявил, что финансовая документация его подзащитного полностью соответствует требованиям закона.

Трампу также предъявлены обвинения по четырем уголовным делам.

Во Флориде его обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами после ухода с поста президента. В Вашингтоне – в попытках отменить свое поражение на президентских выборах 2020 года. В штате Джорджия – в попытках отменить результаты выборов. В Нью-Йорке – в выплате денег порноактрисе.