Российская прокуратура запросила для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии

Прокурор во время прений в Химкинском городском суде запросил для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает "Медиазона".

Прокуратура считает вину Грайнер полностью доказанной.

По статье о контрабанде наркотиков в значительном размере (пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК) прокуратура запросила 8 лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. По статье о хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК) – 2 года лишения свободы.

17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.

Суд по делу баскетболистки начался 1 июля. В России спортсменке грозит 10 лет лишения свободы. На суде американка рассказала, что использовала найденное у нее гашишное масло с разрешения врачей, но не собиралась брать его с собой в Россию. При этом спортсменка признала свою вину.

Пятого июля спортсменка написала письмо президенту США Джо Байдену – в нем она просила его "сделать все возможное" для ее освобождения. "Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты своей семьи, друзей, олимпийской футболки или каких-либо достижений, я в ужасе от того, что могу остаться здесь навсегда", – написала она в письме, выдержками из которого поделились ее представители.

Ранее Белый дом предложил Кремлю обменять Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме в США по обвинению в торговле оружием.

Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной она дважды выигрывала Олимпийские игры.