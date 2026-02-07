Проповедь в мечети Марнеули посвятили аятолле Хаменеи

Главной темой проповеди, прошедшей на этой неделе в мечети Имама Али в Марнеули, стал Верховный лидер Исламской Республики Иран, аятолла Али Хаменеи.

В четверг, 5 февраля, проповедь проводил Хаджи Хаджиев — ахунд мечети Имама Али, также известной как Красная мечеть, то есть «учитель», знаток религиозного закона. Он вел молитву на фоне постера аятоллы Хаменеи.

У некоторых из собравшихся в зале также были демонстративно подняты постеры Али Хаменеи.

Фотографии и информацию распространила страница в Facebook «Фонда Имама Али» — некоммерческого (непредпринимательского) юридического лица, зарегистрированного в реестре в 2024 году. Директор фонда — Амиль Халилов, передает грузинская служба Радио Свобода.

«Во время проповеди обсуждались такие вопросы, как признание Верховного лидера, повиновение ему и его защита», — пишет фонд.

Согласно тому же источнику, Хаджи Хаджиев [в официальных документах его имя указано как Гаджи Гаджиев] также говорил о Палестине и Газе:

«Он указал на убийство тысяч невинных людей, лишение их пищи, воды и медикаментов и призвал всех людей всегда быть на стороне угнетённых и противостоять угнетателям», — пишет «Фонд Имама Али».