В Минобороны ФРГ подтвердили факт прослушки разговора офицеров ВВС

Представители армии Германии заявили телеканалу ZDF, что считают подлинной опубликованную 1 марта главредом прокремлевского телеканала RT Маргаритой Симоньян запись разговора высокопоставленных военных бундесвера о поставках крылатых ракет Taurus Украине.

В воскресенье министерство обороны ФРГ подтвердило берлинской студии телеканала ARD, что «имеет место случай прослушки». Представитель Минобороны сообщил: «По нашей оценке, был перехвачен один разговор, имеющий отношение к ВВС. Были ли в записанный устный или письменный вариант, которые курсируют в социальных сетях, внесены изменения, мы в настоящее время с точностью сказать не можем».

Симоньян опубликовала запись вероятного разговора главнокомандующего ВВС Германии генерала Инго Герхартца с бригадным генералом Франком Грэфе и двумя офицерами бундесвера. Откуда у нее эта запись, она не пояснила.

В опубликованном аудио собеседники детально обсуждают, как бундесвер может технически поддержать поставки Украине крылатых ракет Taurus в случае положительного решения канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Шольц неоднократно заявлял, что против поставки Украине этих ракет.

Разговор также идет об обучении украинских пилотов. Кроме того, участники разговора обсуждают самостоятельное управление ракетами украинскими военными – без присутствия военнослужащих Германии на территории Украины.

Среди потенциальных целей поражения в аудиозаписи называются склады российских боеприпасов и Крымский мост. При этом собеседники обсуждают лишь теоретические возможности применения ракет для нужд ВСУ. В процессе разговора один из вероятных военных подчеркивает, что конечные цели – это не дело бундесвера, а решение украинцев. Собеседник упоминает, что канцлер ФРГ пока не одобрил поставку Taurus.

В начале недели Шольц обосновал отказ поставлять крылатые ракеты прежде всего необходимостью дислокации германских военных на территории Украины и помощи бундесвера при наведении ракет на цель. Канцлер опасается, что Германия может быть втянута в военные действия.

Участники разговора также обсуждают секретные детали возможных поставок. Один из них считает реалистичными поставки максимально ста крылатых ракет: 50 в первой партии и 50 во второй. Исходя из нужд бундесвера больше было бы невозможно, подчеркивает участник разговора.

Вероятные военные также обсуждают, что Великобритания выслала своих военных «на место» для обслуживания Storm Shadows. Упоминается, что на территории Украины находятся «много людей с американским акцентом в гражданской одежде».

Участники переговоров называют Крымский мост «большим, как аэродром». Для вероятной атаки по нему, как утверждают собеседники, были бы необходимы 10 или 20 ракет Taurus. Вместе с тем собеседники критикуют Штаб стратегической разведки бундесвера, который, по их словам, не обладает «чистым описанием ситуации» на мосту.

Как и когда именно разговор был записан и как он попал к Симоньян, неизвестно. Один из участников разговора во время телефонного разговора находится в отеле в Сингапуре. Германские СМИ предполагают, что в номере были установлены прослушивающие устройства. Известно, что переговоры проходили на платформе WebEx, без использования внутренней линии, обеспечивающей защиту от прослушивания.

Официально аутентичность разговора не подтверждена. Военная контрразведка сразу же после публикации записи начала расследование. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку аудиозаписи очень серьезной ситуацией. Он также пообещал, что Берлин проведет расследование случившегося.

Депутаты бундестага считают, что прослушанный разговор может привести к политическому кризису в правительстве ФРГ. В случае подтверждения аутентичности будет нанесен ущерб репутации канцлера и министра обороны. Многие высказывают обеспокоенность тем, что последуют дальнейшие публикации.

МИД России потребовал от Германии срочных разъяснений.