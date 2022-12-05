Протестующие в Монголии требуют отставки правительства из-за хищений

Протестующие пытаются ворваться в Дом правительства в Улан-Баторе. Они требуют расследовать коррупцию и отправить правительство в отставку. Об этом сообщает издание правящей партии Монголии "Монголын унэн".

Протесты в Улан-Баторе начались в воскресенье, 4 декабря, из-за вскрывшихся фактов хищения угля на сумму 12,9 миллиарда долларов. Уголь предназначался для поставок в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы с требованиями расследовать кражу природных ресурсов и бюджетных денег, обнародовать имена причастных и отправить правительство в отставку.

Несколько протестующих держали национальные флаги и плакаты "Хватит грабить народ", "Хватит есть, думая о моём будущем". Несколько сотен демонстрантов решили продолжить протест в понедельник, заявив, что они "пойдут до конца".

В третьем по численности монгольском городе Дархан также требовали объявить имена похитителей угля и конфисковать их имущество. В воскресенье протестующие прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги, в том числе "Объединимся против воров". Демонстранты считают, что права и свободы граждан, закреплённые в Конституции, всё больше ограничиваются, а их жизнь ухудшается с каждым днём.