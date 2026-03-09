Против Бачо Ахалая возбуждено новое дело

Против экс-министра обороны Грузии времен правления «Национального движения» Бачо Ахалая заведено новое уголовное дело, сообщили грузинской службе Радио Свобода в Государственной службе безопасности. Ему вменяют призывы к свержению власти.

Экс-министра обвиняют за заявление, сделанное на закрытом судебном заседании по другому делу, возбужденному против него (организация акции «мирного свержения власти» 4 октября 2025 года). На этом заседании могут присутствовать только адвокаты, прокуроры и состав суда. На одном из процессов Ахалая заявил:

«Я считаю, что [Бидзина] Иванишвили подлежит свержению всеми возможными способами… Если потребуется сила, свергнуть нужно силой, вместе с Иванишвили свергнуть российские щупальца, насколько это возможно в масштабах Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы завершить этот ад, в котором нас держит Россия уже более двухсот лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем», - сказал он, согласно распространенной аудиозаписи.

Эту запись распространила жена Бачо Ахалая, Ана Надареишвили. По её пояснению, это было «запрещённое вступительное слово».

Уголовный кодекс Грузии рассматривает такое заявление как: «публичный призыв к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, либо распространение материалов, содержащих такой призыв».

В качестве наказания предусмотрено лишение свободы до 3 лет – размер наказания определяет судья.