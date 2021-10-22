Против экс-губернатора Фургала возбуждены новые уголовные дела

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в серии заказных убийств 15-летней давности, возбудили два новых уголовных дела. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил его сын Антон Фургал.

Позже эту информацию подтвердил "Интерфаксу" адвокат Борис Кожемякин. По его словам , Следственный комитет возбудил дела по статьям об организации преступного сообщества и об особо крупном мошенничестве. Новых обвинений Фургалу пока не предъявили, добавил он. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.

Другой адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что дело о мошенничестве связано с заводом "Амурсталь".

На этой неделе Сергей Фургал попросил, чтобы суд присяжных рассмотрел его дело по обвинению в организации убийств. Он настаивает на своей невиновности и заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него. Ранее также сообщалось, что дело Фургала строится на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина, который в свою очередь ссылается на на рассказы бывшего компаньона Фургала Андрея Карепова.