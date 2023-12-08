Против сына президента США возбудили второе уголовное дело

Министерство юстиции США в четверг выдвинуло новые уголовные обвинения против Хантера Байдена, обвинив его в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Это второе уголовное дело против сына президента Соединенных Штатов.

Согласно 56-страничному обвинительному заключению, Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая неуплату налогов, уклонение от уплаты налогов, а также подачу ложной или мошеннической налоговой декларации.



«Хантер Байден участвовал в четырехлетней схеме, в рамках которой он решил не платить по меньшей мере 1,4 миллиона долларов федеральных налогов, которые он задолжал за 2016 - 2019 годы, и уклониться от начисления налогов за 2018 год, когда он подал ложные декларации», – говорится в пресс-релизе офиса спецпрокурора Дэвида Вайса, который расследует дело Хантера Байдена с 2019 года.

По документам обвинения, в период с 2016 по 2020 год Байден-младший получил более 7 миллионов долларов дохода от зарубежных деловых сделок, включая оплату за работу в совете директоров украинской газовой компании Burisma и участие в китайском инвестиционном фонде.



В документе отмечается, что сын президента «тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплачивать свои налоговые счета». Прокуроры утверждают, что Хантер Байден тратил свои деньги на «наркотики, эскорт и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, шикарные автомобили, одежду и другие предметы личного характера».

В случае вынесения обвинительного приговора Хантеру Байдену грозит до 17 лет лишения свободы.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное против Хантеера Байдена после того, как в июле сорвалась предложенная ему ранее сделка о признании вины по менее тяжким обвинениям.



В сентябре спецпрокурор Вайс предъявил Хантеру Байдену обвинения по трем пунктам, связанным с покупкой оружия в магазине в штате Делавэр в 2018 году, когда, по материалам дела, он нелегально употреблял наркотики. 53-летний сын президента Джо Байдена не признал себя виновным по делу об оружии.

Новые обвинения Хантеру Байдену предъявлены на фоне предвыборной президентской кампании, о намерении участвовать в которой уже объявили и демократ Джо Байден, и экс-президент США республиканец Дональд Трамп.

Белый дом пока не комментировал новые обвинения в отношении сына президента.