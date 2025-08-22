В России провластного политолога Сергея Маркова признали «иноагентом»

Минюст России признал «иностранным агентом» провластного политолога Сергея Маркова. Кроме него в реестр попали запрещенный в служении протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг (Qianti), выступающая за независимость Бурятии активистка Раджана Дугарова, а также проекты «Тамиздат» и «Алиф ТВ».

Марков — участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях.

В июле Марков участвовал в Шушинском глобальном медиафоруме в Азербайджане и положительно отозвался об азербайджанском президенте Ильхаме Алиеве. Марков напомнил про сложные отношения, которые складываются между Баку и Москвой. Политолог отметил, что этот период временный.

Перед началом форума в разговоре с азербайджанскими журналистами Марков назвал Алиева «блестящим интеллектуалом» и одним из «наиболее опытных лидеров современного мира». Кроме того, политолог упомянул, что Азербаджан вернул под свой контроль территорию Карабаха.

После этого Маркова стали резко критиковать российские провластные блогеры. Например, Юрий Подоляка написал, что после высказываний в Азербайджане Марков похоронил себя как политолог. А Александр Коц отметил, что в интервью Марков использовал чисто азербайджанские нарративы, которые «точно не встретишь», а российских СМИ.

«Тамиздат» и «Алиф ТВ», по мнению Минюста, распространяли контент иноагентов и нежелательных организаций, а также фейки о политике и решениях российских властей.

Кроме этого, «Тамиздат», по данным министерства, выступал против войны России с Украиной, а в составе руководства проекта есть «иноагент». «Алиф ТВ» «взаимодействует с иностранным агентом».