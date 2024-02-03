ПЦУ исключила из календаря день памяти Александра Невского

Священный Синод автокефальной Православной церкви Украины исключил из церковного календаря день памяти новгородского и владимирского князя Александра Невского, причисленного Русской православной церковью в XVI веке к лику святых. Об этом говорится на сайте ПЦУ.

По предложению Синодальной календарной комиссии 23 ноября вместо дня памяти Александра Невского предложено праздновать память преподобного Александра Константинопольского, первоначальника обители «Неусыпных». В календарь также включен поминальный день в память всех жертв Голодомора в Украине - это четвертая суббота ноября.

Фигуру жившего в середине XIII века Александра Невского нередко используют российские представители, в том числе президент Владимир Путин, для обоснования теории о вековом противостоянии России и Запада и даже для оправдания агрессии против Украины. Утверждалось, в частности, что Кремль подготовил для государственных СМИ и провластных блогеров методички о том, как нужно освещать вторжение в Украину. В частности, войну предлагалось сравнивать с Невской битвой - сражением новгородского и шведского войск в XIII веке. Владимир Путин говорил о том, что князь ездил в Орду за так называемым ярлыком на княжение, но ордынцы, в отличие от представителей Запада, не хотели лишить русских людей православной веры. В оккупированном Мариуполе осенью 2022 года был установлен памятник Александру Невскому. В Харькове памятник князю, напротив, снесли - как символ так называемого русского мира.