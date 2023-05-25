Путин, Алиев и Пашинян могут подписать в Москве два документа

В Москве ожидают, что по итогам сегодняшних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана будут подписаны как минимум два трехсторонних документа. Об этом пишет российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По сведениям газеты, одним из документов станет пятое с ноября 2020 года трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а второй документ будет касаться разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«23 мая в российской столице собралась трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука. Они предприняли очередную попытку сдвинуть с мертвой точки процесс разблокирования в регионе экономических и транспортных связей: для Баку принципиально важно «сшить страну», установив через армянскую территорию прочную логистическую связь со своим эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой», – пишет издание.

Сообщается, что в последние два дня армянская, российская и азербайджанская делегации вели активные переговоры.

«Согласование [документов, которые должны быть подписаны] продолжалось весь день 24 мая. Один из документов, который касался разблокирования коммуникаций, готовили вице-премьеры. Второй документ – пятое совместное заявление Алиева, Пашиняна и Путина, приводили к окончательному виду внешнеполитические ведомства трех стран», – пишет издание.